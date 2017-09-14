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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8030803180328033
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 15:49

  _Mykola_ написав:
  Bobua написав:Трц, нічні клуби, спортзали...
І одразу відбирати телефони.
І вантажити їх у камази. І у ліс-полігон -- подалі від цивілізації.
От нас у березні 2022 понад пів доби везли в камазах. :( А потім понад дві доби в автобусах на донбабве. :( Чому ухилянтам має бути краще??? 😳

Краще запускати війсьчастини у міста -- хай добирають собі штат. А ще краще -- взагалі подвоюють. Як колись в Кореї. Півд. Гарна країна виросла.

Натренувати цих нових -- і можна на пів року у відпустку... :)
І більше не буде фальшивих лозунгів про “вірю в ЗСУ, не вірю в ТЦК..., у мене є права, але по життю нема обов`язків...”

Ви, насправді, розумієте, що те що Ви написали веде до анархії, і того що країни не буде, як з внутрішнім опором, так і зовнішні друзі відвернуться, і тоді дуже швидко Україна приєднається до вісі зла під протекторатом московії?
Після першого такого "комплектування" військчастиною, про будь-яку допомогу, крім як з московії, та північної кореї можна забути, і різниця зникне повністю, і сенс також.
Це навіть гірше ніж 5 вольт на багатоповерхівку. :evil:


Півд.Корея так робила.
Помагали.
Живе і квітне...з
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 15:50

  Letusrock написав:
  Shaman написав:цікаво, що скажеш умовному буряту, коли він тебе буде в позицію ставити - про адміністративне покарання чи про Конституцію? чи попросиш з вазеліном?


у вас з Хотабом і Ко знову одна й та сама логічна помилка : ви розглядаєте тільки два варіанти. Ще раз повторюсь - ні з якими бурятами в одній країні я жити не буду

а чому є інші варіанти? бо хтось там захищає...

ну й з Закарпаття напевне найзручніше чкурнути...
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 15:51

  _Mykola_ написав:
  Slon_Nosov написав:мабудь на розгляд керівинцтва...
вихід з орківським калашом теж краще чим за сласний відповідати.

Раніше були обговорення на цю тему, і, здається хтось з форумчан писав, що є там якась бюрократична норма, що треба щоб ця плита була видана та числилася за частиною, інакше це один з пунктів про порушення який виключає виплати. Напевно, ті хто безпосередньо зараз у війську можуть розказати більше.


зараз під часіками навіть 200-х не забирають. якось потім по можливости, тіла лежать довго.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 15:54

  UA написав:

До людей першого сорту відносяться як до якогось другосортного бидла, хотів сказати представник вищого сорту.


А де тут проблема?

Якщо він такий цінний на тому оборон.підпр. -- то хай військо його туди відрядить працювати...
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 16:01

  _Mykola_ написав:
  Slon_Nosov написав:мабудь на розгляд керівинцтва...
вихід з орківським калашом теж краще чим за сласний відповідати.

Раніше були обговорення на цю тему, і, здається хтось з форумчан писав, що є там якась бюрократична норма, що треба щоб ця плита була видана та числилася за частиною, інакше це один з пунктів про порушення який виключає виплати. Напевно, ті хто безпосередньо зараз у війську можуть розказати більше.


Там , сзаду у кармані для пліти є паспорт (сертіфікат) .
Його не буде -кришка !
А так -норм .
Я маю на увазі бронік .
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 16:03

За крок до перевороту думок©

  Bobua написав:Трц, нічні клуби, спортзали...
І одразу відбирати телефони.
І вантажити їх у камази. І у ліс-полігон -- подалі від цивілізації.
От нас у березні 2022 понад пів доби везли в камазах. А потім понад дві доби в автобусах на донбабве. Чому ухилянтам має бути краще???

Бо ухилянти - це вид особливий! :lol:
Ще трохи і їх занесуть до Червоної книги)) (але це вже після року проведення повномасштабної мобілізації) :mrgreen:

А ще крім "ухилянт звичайний" є ще вид "ухилянт надважливий/бізнесовий" :lol:
Такий вид водиться в глибокому тилу і голосно викрикає про свою бізнесову надважливість!))

І я от думаю, що Бандерлог правильно написав Будівельнику, що йому насрати на його бізнес!
Нехай іде і воює, як і всі, хто вже воює 2р+!!!

Простий приклад - далеко йти НЕ треба:
Мене хтось запитував, що буде з МОЇМ бізнесом?!
Мені хоч дали якийсь час, щоб я його продав, чи делегував комусь?
Ні!
Нікому до цього діла не було!!!

То чому має бути комусь діло до бізнесу якогось будівельника?

Не забагато честі для ухилянтів?
І так мають цілу купу часу, щоб щось зробити з своїм бізнесом і, взагалі, приготуватись до "незабутьньої подорожі на фронт"!
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 16:06

  Slon_Nosov написав:
  _Mykola_ написав:
  Slon_Nosov написав:мабудь на розгляд керівинцтва...
вихід з орківським калашом теж краще чим за сласний відповідати.

Раніше були обговорення на цю тему, і, здається хтось з форумчан писав, що є там якась бюрократична норма, що треба щоб ця плита була видана та числилася за частиною, інакше це один з пунктів про порушення який виключає виплати. Напевно, ті хто безпосередньо зараз у війську можуть розказати більше.


зараз під часіками навіть 200-х не забирають. якось потім по можливости, тіла лежать довго.


Так і раніше було , тільки кого без наслідкив , чи по домовленності .....чи на обмін...
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Slon_Nosov написав:мій малий збирає собі на полегшані плити щоб десь полехшити вагу груза при виході.
Скиньте ссилочку на плити які потрібно , спробую допомогти
ПС
Якщо не важко , продублюйте хтось , бо я в половини форума в ігнорі, тому не можу відправити особисте повідомлення
Якщо така підійде
Опис товару:

Strike Face (6 клас ДСТУ) - захисна керамічна бронеплита, яка представляє альтернативну заміну сталевій бронеплиті. Ця плита здатна згинатися, при цьому поглинаючи кінетичну енергію і зменшуючи можливі пошкодження внутрішніх органів носія, а також деформується, витримуючи всю силу удару. Завдяки високій твердості матеріалу, така бронеплита чинить значний опір снаряда, уповільнюючи його рух.Характеристики:
Розмір: 25х30 см, зі скошеними кутами
Товщина: 23 мм
6-го класу захисту
Вага 2,8 кг.
Витримують постріли 5.45 ПП та 7.62 ЛПС
Анатомічно вигнута
Використовується для грудей та спини
Матеріал: керамічна плита
Разом з бронеплитами надсилаємо копію протоколу про випробування з лабораторії.

- скиньте адресу і кому відправити
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 08 тра, 2024 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:
  Slon_Nosov написав:мій малий збирає собі на полегшані плити щоб десь полехшити вагу груза при виході.
Скиньте ссилочку на плити які потрібно , спробую допомогти
ПС
Якщо не важко , продублюйте хтось , бо я в половини форума в ігнорі, тому не можу відправити особисте повідомлення
FYI
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 16:53

  Faceless написав:
budivelnik написав:
  Slon_Nosov написав:мій малий збирає собі на полегшані плити щоб десь полехшити вагу груза при виході.
Скиньте ссилочку на плити які потрібно , спробую допомогти
ПС
Якщо не важко , продублюйте хтось , бо я в половини форума в ігнорі, тому не можу відправити особисте повідомлення
FYI


Полегшені бронеплити

Я "ШЕРШЕНЬ"-командир підрозділу Сил ТРО ЗСУ який боронить дуже важливий напрямок, а саме: околиці н.п.Часів Яр, зараз нам необхідний полегшений захист, бо в виданих засобах під скидами - не побігаєш, батальйон розголосити не можу(такт. необхідність)

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Якщо є можливість допомогти - дякую, бо ще багато грошей витрачається на ремонти авто та інші потреби. Це моя дитина. Заздалегідь Дякую!
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