Додано: Сер 08 тра, 2024 16:03

Bobua написав: Трц, нічні клуби, спортзали...

І одразу відбирати телефони.

І вантажити їх у камази. І у ліс-полігон -- подалі від цивілізації.

От нас у березні 2022 понад пів доби везли в камазах. А потім понад дві доби в автобусах на донбабве. Чому ухилянтам має бути краще??? Трц, нічні клуби, спортзали...І одразу відбирати телефони.І вантажити їх у камази. І у ліс-полігон -- подалі від цивілізації.От нас у березні 2022 понад пів доби везли в камазах. А потім понад дві доби в автобусах на донбабве.

Мене хтось запитував, що буде з МОЇМ бізнесом?!

Мені хоч дали якийсь час, щоб я його продав, чи делегував комусь?

Ні!

Нікому до цього діла не було!!!

Не забагато честі для ухилянтів?

І так мають цілу купу часу, щоб щось зробити з своїм бізнесом і, взагалі, приготуватись до "незабутьньої подорожі на фронт"!

Бо ухилянти - це вид особливий!Ще трохи і їх занесуть до Червоної книги)) (але це вже після року проведення повномасштабної мобілізації)А ще крім "ухилянт звичайний" є ще вид "ухилянт надважливий/бізнесовий"Такий вид водиться в глибокому тилу і голосно викрикає про свою бізнесову надважливість!))І я от думаю, що Бандерлог правильно написав Будівельнику, що йому насрати на його бізнес!Нехай іде і воює, як і всі, хто вже воює 2р+!!!Простий приклад - далеко йти НЕ треба: