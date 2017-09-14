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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8032803380348035>
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 16:57

  Slon_Nosov написав:Полегшені бронеплити
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 17:05

  Василь-Рівне написав:
  fler написав:А завтра очікую на дуже гарні новини :wink:

Накаркала на 55 ракет та 21 шахед :twisted: :twisted: :twisted:

▪️кацапи атакували два обʼєкти енергетичної інфраструктури у Львівській області. Є влучання у Червоноградському та Стрийському районах, постраждалих немає.

▪️У Броварах на Київщині внаслідок атаки поранені двоє людей. У місті зайнявся об'єкт цивільної інфраструктури.

▪️У Вінницькій області є влучання.

▪️У Запоріжжі русня поцілила по обʼєктах критичної та цивільної інфраструктури. Є руйнування. Попередньо, без постраждалих.

▪️У Полтавському районі влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.

▪️На Івано-Франківщині внаслідок ракетних ударів виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Також кацапи атакували три теплоелектростанції ДТЕК. Обладнання серйозно пошкоджене, енергетики ліквідовують наслідки атаки.

Ціллю нічної атаки стали об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

+Харьков - низколетящая крылатая ракета прямо на детскую площадку прилетела. Дети на ней как назло были. Одному мальчику взрывом оторвало ступню. Это густонаселенный район Харькова - Салтовка.

И сегодня день победы над нацизмом. Символично. :evil:
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Верховна Рада почала розгляд законопроекту про легалізацію заочних штрафів до 25,5 тисяч грн для ухилянтів

Чоловіків, які не стали на військовий облік, не оновили певні дані у ТЦК, не з’явилися за повісткою зможуть оштрафувати заочно на суму до 25,5 тисяч грн і, відповідно, відкрити виконавчі провадження.

8 травня Верховна Рада розпочала розгляд законопроекту 10379, за яким осіб, які не стали на військовий облік чи не оновили дані, які потрібно було оновити самостійно, або ж не з’явилися за повісткою у ТЦК, зможуть оштрафувати заочно.
Відповідно, стосовно таких осіб, які ігнорують законодавство про військовий облік та мобілізацію, зможуть відкрити виконавчі провадження і внести їх до реєстру боржників. Надалі це може означати і блокування рахунків ухилянтів. Раніше про це зазначав член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.

З урахуванням цифровізації військового обліку (адже «електронна справа» військовозобов'язаного буде у реєстрі «Оберіг» і автоматично буде видно, хто порушує закон про мобілізацію) загальна цифра «ухилянтів»-боржників незабаром може зрости у рази.
Справа у тому, що, як раніше писала «Судово-юридична газета», протокол, на підставі якого потім виноситься постанова, пропонують не складати.
Так, статтю 258 КУпАП пропонується доповнити частиною (у редакції, яку Комітет запропонував до другого читання), за якою протокол не складається у разі вчинення під час воєнного стану адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику.

Отже, якщо особа не оновила дані, не повідомила ТЦК про зміну персональних даних (якщо ці дані відсутні стосовно неї в електронних реєстрах), не з’являється за повісткою чи вчинила інше порушення за цими статтями, то ТЦК зможе винести постанову про накладення штрафу без складання протоколу.
Разом із тим, у ТЦК мають бути підтвердні документи про отримання виклику. Які саме це документи – у законопроекті не конкретизовано. Однак, якщо йти за аналогією із законом про посилення мобілізації стосовно дня вручення вимоги ТЦК, то день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, можуть також вважати підтвердженням отримання особою виклику.
Як зазначив член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук в ефірі «УП», це дозволяє в подальшому застосувати той же принцип, що і для штрафів за порушення швидкості, зафіксоване в автоматичному режимі.

Якщо за чинним законом для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності, потрібна особа, її присутність для того, щоб скласти протокол про адміністративне правопорушення і вже на підставі цього протоколу видати постанову, яка вже є документом для стягнення грошей, то у разі прийняття законопроекту 10379 таку процедуру складання протоколу скасують.
Таким чином, на його думку, можливі заочні штрафи, відкриття виконавчих проваджень та відповідно, як зазначає Осадчук, блокування рахунків особи-порушника.
Зазначимо, що зміни до другого читання до КУпАП також передбачають, що адміністративне стягнення за статтями 210, 210-1 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.
Статті 210 та 210-1 КУпАП викладають у новій редакції.
Відповідно до змін до статті 210 порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку під час воєнного стану буде загрожувати штрафом від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.
А у статті 210-1 штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію під час воєнного стану буде складати для громадян від 17 тис. грн до 25,5 тисяч грн, а для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від 34 тисяч грн до 59,5 тисяч грн.
Разом з тим, положення статей 210, 210-1 КУпАП не будуть застосовуватися у разі можливості отримання Міноборони як держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» персональних даних шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, держателями яких є державні органи.
Нагадаємо, завдяки реєстру «Оберіг» можна автоматично провести верифікацію людей без участі самих військовозобов'язаних. Зокрема, автоматично буде видно, що певна людина не оновлювала даних. Дані до «Оберігу» потрапляють із різних державних реєстрів, зокрема, з реєстру Державної податкової служби.

https://sud.ua/uk/news/publication/3001 ... uklonistov
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 17:23

Faceless
Мені здається у когось різко знайдеться «потєрянноє дєло» , та і закон раптом зворотню силу «заімєєт». :lol:
Микола, не зрозумів в чому ми там з Холявою помінялись.. захочете- скажете, а ні то і ні.
В свою чергу нагадаю свою незмінну позицію: страшно всім. І це нормально. Якщо дуже страшно - допомагай ЗСУ іншим шляхами. Якщо страшно і є гроші - спосіб економічної броні скоро допиляють. Але я ніколи не сприйму позицію деяких наших інфантів: «воювати страшно, тому не буду, платити не буду, бо жадібний. І взагалі мене держава образила ще в дитинстві, а слюняачик не дала».
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 08 тра, 2024 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 17:23

  Slon_Nosov написав:в них на половині шляху володар спортзалу вже не витягує, здоровий як для середьої людини, але витрівалості не висточає... мойому 22 роки, міцний хлопець, але також на третій рік задовбався.
техніка не підходить до нуля бо нищать, все несуть на собі.
порахувати броня +-14 кг, свій персональний бк у рожках + 400 габоїв, хз але немало, іжа-вода, та ще корисностей багато для загалького використання...
порожня плитоноска з звичайними пластинами вже важить 8,5 кг, короче багато носять, у людей суглоби страждають.


Я, на жаль, не експерт з питання захисту тіла пластинами, але бачив у тік-тоці нещодавно наших військових, які пропонують усім військовим робити пластини з якогось поліетилену, який вони називають чи балістичним чи ще якось. На відео вони демонстрували його надійну куленепробійність. Звичайно там плита форму пагано держе, вигинається й тому потрібний додатковий металевий тонкий шар щоб унеможливити отримання ударних травм від куль, які попадуть у плиту.

Але ідея цікава - така композитна метало-поліетиленова плита дуже надійна, легка і куленепробивна. 40 шарів балістичного поліетилену точно не пробиваються кулями від ПМ, ТТ, АКМ. Вартість при цьому копійки, якщо сам її робишь.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:Faceless
Мені здається у когось різко знайдеться «потєрянноє дєло» , та і закон раптом зворотню силу «заімєєт». :lol:
Думаю, якщо Оберіг інтегрують з Дією чи опендатаботом то більшість питань про "загублені справи" буде закрито.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 17:42

  Faceless написав:
Hotab написав:Faceless
Мені здається у когось різко знайдеться «потєрянноє дєло» , та і закон раптом зворотню силу «заімєєт». :lol:
Думаю, якщо Оберіг інтегрують з Дією чи опендатаботом то більшість питань про "загублені справи" буде закрито.

Та ясна справа що це хрень собача про «дєло».
Закон не відокремлює з «дєлом», «без дєла», «з дєлом без сітківки», «дєло з не до кінця підклеєною сітківкою». Має надати всі дані щоб заведи «дєло» , а за вимогою - пройти ВЛК. Інакше кавалірки після накопичення достатньої суми штрафів з молотка!!
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 08 тра, 2024 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 17:43

  Letusrock написав:
  Banderlog написав:гашек це марек а не швейк
я в курсі

  Banderlog написав:Ідіть сюди , подіскутіруєм про літературу ))) ваша 128 гірськокопитна рядом. в мене вже є план, тут за пару десятків кілометрів є зоряна фортеця... геолокацію я скину , коли будете на місці

а можна зразу геолокацію, в обхід 128-ї?

  Banderlog написав:шо брати з собою я вже написав,
тіки ковбасу перчену беріть з червоним перцем , ще можно сиру якогось доброго взяти, stm, і 2 мотка синьої ізолєнти

stm не візьму, не просіть. вже краще в тцк
і тут на Вас надії нема? ладно, якщо втомиться stm то її понесу я)) 10 км не обіцяю, но кудись в кропиву занесу)))
зря ви так, краще всього косити в армії. Тут ж говорять про 700тисяч знайдених сирським в тилових частинах. А є варіанти й покручє.
https://t.me/voynareal/89157?single
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 18:09

  Успіх написав:
  Hotab написав:Інакше кавалірки після накопичення достатньої суми штрафів з молотка!!
Може спочатку за блокування депозитів візьмуться, як не сплатиться перший штраф...
Зображення

Депозити хитрий ухилянт зняв. І відкрив ОВГЗ (є міф, що їх не знайдуть). Але ж картка є, на яку виплачують зп. Та і житло

«Кавалирочка… Кавалирочка
Ребята танцуют, хотя не умеют..»
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 18:12

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  UA написав:Військових випустять з армії нескоро, лише після парламентських виборів.

А ви знаете багато прикладів з історії, коли під час війни була демобілізація ?

Можете назвати ?
авганська, ато

Ну так собі

Не авган, а АФган

АФган
Для СРСР це не була війна - виполнєніє інтєрнаціонального долга.
Відбувалось не на теріторії СРСР
До того, ж там були строкові, от вони могли мобілізуватись, а інші - ні

АТО
Навіть військовий стан не був оголошений, проводили вибори

Оба варіанта - дуже мимо
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