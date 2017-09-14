Додано: Сер 08 тра, 2024 17:14

Верховна Рада почала розгляд законопроекту про легалізацію заочних штрафів до 25,5 тисяч грн для ухилянтівЧоловіків, які не стали на військовий облік, не оновили певні дані у ТЦК, не з’явилися за повісткою зможуть оштрафувати заочно на суму до 25,5 тисяч грн і, відповідно, відкрити виконавчі провадження.8 травня Верховна Рада розпочала розгляд законопроекту 10379, за яким осіб, які не стали на військовий облік чи не оновили дані, які потрібно було оновити самостійно, або ж не з’явилися за повісткою у ТЦК, зможуть оштрафувати заочно.Відповідно, стосовно таких осіб, які ігнорують законодавство про військовий облік та мобілізацію, зможуть відкрити виконавчі провадження і внести їх до реєстру боржників. Надалі це може означати і блокування рахунків ухилянтів. Раніше про це зазначав член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.З урахуванням цифровізації військового обліку (адже «електронна справа» військовозобов'язаного буде у реєстрі «Оберіг» і автоматично буде видно, хто порушує закон про мобілізацію) загальна цифра «ухилянтів»-боржників незабаром може зрости у рази.Справа у тому, що, як раніше писала «Судово-юридична газета», протокол, на підставі якого потім виноситься постанова, пропонують не складати.Так, статтю 258 КУпАП пропонується доповнити частиною (у редакції, яку Комітет запропонував до другого читання), за якою протокол не складається у разі вчинення під час воєнного стану адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику.Отже, якщо особа не оновила дані, не повідомила ТЦК про зміну персональних даних (якщо ці дані відсутні стосовно неї в електронних реєстрах), не з’являється за повісткою чи вчинила інше порушення за цими статтями, то ТЦК зможе винести постанову про накладення штрафу без складання протоколу.Разом із тим, у ТЦК мають бути підтвердні документи про отримання виклику. Які саме це документи – у законопроекті не конкретизовано. Однак, якщо йти за аналогією із законом про посилення мобілізації стосовно дня вручення вимоги ТЦК, то день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, можуть також вважати підтвердженням отримання особою виклику.Як зазначив член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук в ефірі «УП», це дозволяє в подальшому застосувати той же принцип, що і для штрафів за порушення швидкості, зафіксоване в автоматичному режимі.Якщо за чинним законом для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності, потрібна особа, її присутність для того, щоб скласти протокол про адміністративне правопорушення і вже на підставі цього протоколу видати постанову, яка вже є документом для стягнення грошей, то у разі прийняття законопроекту 10379 таку процедуру складання протоколу скасують.Таким чином, на його думку, можливі заочні штрафи, відкриття виконавчих проваджень та відповідно, як зазначає Осадчук, блокування рахунків особи-порушника.Зазначимо, що зміни до другого читання до КУпАП також передбачають, що адміністративне стягнення за статтями 210, 210-1 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.Статті 210 та 210-1 КУпАП викладають у новій редакції.Відповідно до змін до статті 210 порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку під час воєнного стану буде загрожувати штрафом від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.А у статті 210-1 штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію під час воєнного стану буде складати для громадян від 17 тис. грн до 25,5 тисяч грн, а для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від 34 тисяч грн до 59,5 тисяч грн.Разом з тим, положення статей 210, 210-1 КУпАП не будуть застосовуватися у разі можливості отримання Міноборони як держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» персональних даних шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, держателями яких є державні органи.Нагадаємо, завдяки реєстру «Оберіг» можна автоматично провести верифікацію людей без участі самих військовозобов'язаних. Зокрема, автоматично буде видно, що певна людина не оновлювала даних. Дані до «Оберігу» потрапляють із різних державних реєстрів, зокрема, з реєстру Державної податкової служби.