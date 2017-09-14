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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 тра, 2024 18:20
В ТЦК саксагани, криворожский р-н, родине президента и моей, до смерти забили человека. Утром с автоматами его забрали из дома. Его матери его выносили утром нормальным, а вечером пол руки с побитым лицом.
Сиротой осталась симпатичная дочь.
Никто не арестован, никому не вручена підозра.
Эти же самые убийцы, гонялись там же в феврале за мной. Но только меня вы не убьёте.
Востаннє редагувалось Бетон
в Сер 08 тра, 2024 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 тра, 2024 18:22
budivelnik написав: Slon_Nosov написав:
Полегшені бронеплити
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Велика подяка, пан Будівельник закрив збір доволі великою сумою!
Пишу для тих хто не вірить, що допомогає...
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Додано: Сер 08 тра, 2024 18:22
холява написав: _Mykola_ написав: Slon_Nosov написав:
мабудь на розгляд керівинцтва...
вихід з орківським калашом теж краще чим за сласний відповідати.
Раніше були обговорення на цю тему, і, здається хтось з форумчан писав, що є там якась бюрократична норма, що треба щоб ця плита була видана та числилася за частиною, інакше це один з пунктів про порушення який виключає виплати. Напевно, ті хто безпосередньо зараз у війську можуть розказати більше.
Там , сзаду у кармані для пліти є паспорт (сертіфікат) .
Його не буде -кришка !
А так -норм .
Я маю на увазі бронік .
А таке питання як пораненого евакуюють з червоної, жовтої зони як доставлять без бронежилету, чим закінчиться для пораненого?
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Додано: Сер 08 тра, 2024 18:26
Бетон написав:
Его матери его выносили утром нормальным, а вечером пол руки с побитым лицом.
Кто на ком стоял ? ...
Бетон написав:
Сиротой осталась симпатичная
дочь.
А это вообще к чему ?
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