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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 80288029803080318032 ... 8036>
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 17:23

  Slon_Nosov написав:в них на половині шляху володар спортзалу вже не витягує, здоровий як для середьої людини, але витрівалості не висточає... мойому 22 роки, міцний хлопець, але також на третій рік задовбався.
техніка не підходить до нуля бо нищать, все несуть на собі.
порахувати броня +-14 кг, свій персональний бк у рожках + 400 габоїв, хз але немало, іжа-вода, та ще корисностей багато для загалького використання...
порожня плитоноска з звичайними пластинами вже важить 8,5 кг, короче багато носять, у людей суглоби страждають.


Я, на жаль, не експерт з питання захисту тіла пластинами, але бачив у тік-тоці нещодавно наших військових, які пропонують усім військовим робити пластини з якогось поліетилену, який вони називають чи балістичним чи ще якось. На відео вони демонстрували його надійну куленепробійність. Звичайно там плита форму пагано держе, вигинається й тому потрібний додатковий металевий тонкий шар щоб унеможливити отримання ударних травм від куль, які попадуть у плиту.

Але ідея цікава - така композитна метало-поліетиленова плита дуже надійна, легка і куленепробивна. 40 шарів балістичного поліетилену точно не пробиваються кулями від ПМ, ТТ, АКМ. Вартість при цьому копійки, якщо сам її робишь.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:Faceless
Мені здається у когось різко знайдеться «потєрянноє дєло» , та і закон раптом зворотню силу «заімєєт». :lol:
Думаю, якщо Оберіг інтегрують з Дією чи опендатаботом то більшість питань про "загублені справи" буде закрито.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 17:42

  Faceless написав:
Hotab написав:Faceless
Мені здається у когось різко знайдеться «потєрянноє дєло» , та і закон раптом зворотню силу «заімєєт». :lol:
Думаю, якщо Оберіг інтегрують з Дією чи опендатаботом то більшість питань про "загублені справи" буде закрито.

Та ясна справа що це хрень собача про «дєло».
Закон не відокремлює з «дєлом», «без дєла», «з дєлом без сітківки», «дєло з не до кінця підклеєною сітківкою». Має надати всі дані щоб заведи «дєло» , а за вимогою - пройти ВЛК. Інакше кавалірки після накопичення достатньої суми штрафів з молотка!!
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 08 тра, 2024 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 17:43

  Letusrock написав:
  Banderlog написав:гашек це марек а не швейк
я в курсі

  Banderlog написав:Ідіть сюди , подіскутіруєм про літературу ))) ваша 128 гірськокопитна рядом. в мене вже є план, тут за пару десятків кілометрів є зоряна фортеця... геолокацію я скину , коли будете на місці

а можна зразу геолокацію, в обхід 128-ї?

  Banderlog написав:шо брати з собою я вже написав,
тіки ковбасу перчену беріть з червоним перцем , ще можно сиру якогось доброго взяти, stm, і 2 мотка синьої ізолєнти

stm не візьму, не просіть. вже краще в тцк
і тут на Вас надії нема? ладно, якщо втомиться stm то її понесу я)) 10 км не обіцяю, но кудись в кропиву занесу)))
зря ви так, краще всього косити в армії. Тут ж говорять про 700тисяч знайдених сирським в тилових частинах. А є варіанти й покручє.
https://t.me/voynareal/89157?single
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 18:09

  Успіх написав:
  Hotab написав:Інакше кавалірки після накопичення достатньої суми штрафів з молотка!!
Може спочатку за блокування депозитів візьмуться, як не сплатиться перший штраф...
Зображення

Депозити хитрий ухилянт зняв. І відкрив ОВГЗ (є міф, що їх не знайдуть). Але ж картка є, на яку виплачують зп. Та і житло

«Кавалирочка… Кавалирочка
Ребята танцуют, хотя не умеют..»
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 18:12

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  UA написав:Військових випустять з армії нескоро, лише після парламентських виборів.

А ви знаете багато прикладів з історії, коли під час війни була демобілізація ?

Можете назвати ?
авганська, ато

Ну так собі

Не авган, а АФган

АФган
Для СРСР це не була війна - виполнєніє інтєрнаціонального долга.
Відбувалось не на теріторії СРСР
До того, ж там були строкові, от вони могли мобілізуватись, а інші - ні

АТО
Навіть військовий стан не був оголошений, проводили вибори

Оба варіанта - дуже мимо
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 18:20

В ТЦК саксагани, криворожский р-н, родине президента и моей, до смерти забили человека. Утром с автоматами его забрали из дома. Его матери его выносили утром нормальным, а вечером пол руки с побитым лицом.
Сиротой осталась симпатичная дочь.
Никто не арестован, никому не вручена підозра.

Эти же самые убийцы, гонялись там же в феврале за мной. Но только меня вы не убьёте.
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 08 тра, 2024 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 18:22

  budivelnik написав:
  Slon_Nosov написав:Полегшені бронеплити
++



Велика подяка, пан Будівельник закрив збір доволі великою сумою!
Пишу для тих хто не вірить, що допомогає... 8)
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 18:22

  холява написав:
  _Mykola_ написав:
  Slon_Nosov написав:мабудь на розгляд керівинцтва...
вихід з орківським калашом теж краще чим за сласний відповідати.

Раніше були обговорення на цю тему, і, здається хтось з форумчан писав, що є там якась бюрократична норма, що треба щоб ця плита була видана та числилася за частиною, інакше це один з пунктів про порушення який виключає виплати. Напевно, ті хто безпосередньо зараз у війську можуть розказати більше.


Там , сзаду у кармані для пліти є паспорт (сертіфікат) .
Його не буде -кришка !
А так -норм .
Я маю на увазі бронік .

А таке питання як пораненого евакуюють з червоної, жовтої зони як доставлять без бронежилету, чим закінчиться для пораненого?
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 18:26

  Бетон написав:Его матери его выносили утром нормальным, а вечером пол руки с побитым лицом.

Кто на ком стоял ? ...
  Бетон написав:Сиротой осталась симпатичная дочь.

А это вообще к чему ?
pesikot
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