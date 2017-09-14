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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 80308031803280338034 ... 8036>
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:08

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Востаннє редагувалось Успіх в Сер 08 тра, 2024 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я ваш вирок.

У серпні 2023 року голова Одеської ОВА Олег Кіпер видав наказ про посилення митного контролю в регіоні — він вводив особливі правила для вивезення сільськогосподарської продукції на експорт з Одещини. По суті, на території регіону було введено окремі митні правила — не такі, як на всій іншій території України, йдеться в розслідуванні hromadske «Зерновий барон».

Через порти Одещини торік пройшло 85% відсотків агроекспорту країни, тобто насправді одним наказом було взято під контроль майже всю галузь.

Дослідивши базу даних української митниці, доступ до якої було надано міжнародним сервісом ImportGenius, журналісти виявили 40 компаній з ознаками фіктивності, які вийшли на ринок експорту агропродукції після того, як його було взято під «ручний контроль» Одеською ОВА.

Йдеться виключно про компанії, які почали торгувати зерном на експорт після серпня 2023 року, ніколи не займалися експортом раніше, були засновані або змінили власників у 2023 році, не входять до відомих агрохолдингів і не мають власної землі.

Найбільша за обсягом експорту із цих фірм має такий самий номер телефону, як ще 139 юридичних осіб. А на другому місці — компанія, засновником якої, ймовірно, є психолог з Узбекистану, на якого за останні два роки в Україні було зареєстровано 20 юридичних осіб.

Усі разом «підозрілі» компанії за останній квартал 2023 року вивезли через порти Одеської області приблизно 800 тисяч тонн різної агропродукції загальною вартістю близько 150 мільйонів доларів, або ж 6 мільярдів гривень.

Необхідність взяття ринку під «ручний контроль» сам голова Одеської ОВА Олег Кіпер пояснював якраз боротьбою проти компаній-одноденок і так званого чорного експорту.

Йдеться про фірми, які вивозять зерно за кордон, але не повертають валютний виторг в країну і не сплачують податки. Здійснивши кілька швидких операції на суму в кілька мільйонів доларів, компанія просто зникає, а потім виявляється, що директором там був якийсь безпритульний, а офісу компанії не існує в природі.

В Одеські обласній військовій адміністрації запит на коментар проігнорували.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:11

  Hotab написав:antey1969
звучит так: чем вам хуже - тем нам лучше.

А я бачу інше:
«Нам пофіг погано вам чи ні , особисто мені нормально і я не допущу щоб мені було гірше». (причому часто навіть економічно)

у ущербных людей единственная радость когда кому то плохо.

А інфанти просто «в доміку».


Вони “зробили себе разом.”

Вони вирішили стати злочинцями (ухилення), але не вивчили елементарних злочинських “правил” -- не кидатись на законників. І тим більше -- не принижувати їх публічно.

Два роки вони ховались, тікали, вилазили з вікон...
Це могло бути навіть кумедно.

Але замість залишатись у безпечній ролі блазнів, влада б це зацінила... -- вони почали оце-от усе.

До масових конфіскацій ще понад 2міс?
Жаль... Довго якось. “Екшину” не вистачає у новинах з тилу.
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:12

  sens написав:
  Успіх написав:
  stm написав:17тыш штрафа избежать при введении Оберега будет сложно, после 60 дней, после 18 числа, где бы человек не прятался.
Ці закони треба було приймати ще восени 2022р!
То зараз би мене і моїх побратимів(як втомлених/виснажених і з пониженим кпд) копняками би випихали на дембель, а не ми б голову ламали, як то оформити доки по догляду за котом! :lol:

А якщо серйозно, то краще було почати з законів про контракти/чіткі терміни і грошові заохочення...
А вже тоді, якщо не хотіли б "відпрацювати" свою зміну/свій рік - от тоді можна і "відкупні" вводити і штрафи...

Ви як ресурс для влади немаєте ніяких прав для висловлення своїх думок
право не дається, право береться. Право в сильного. А де сила? Там -де правда.) Тіки спочатку сила, а правда приповзає до сили слідом і тичеться в коліно)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:13

Восьмого травня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11079-1, який дозволяє добровільну мобілізацію вʼязнів. Тепер його мають підписати голова парламенту і президент. Новий закон дозволяє засудженим за різні злочини подати прохання про умовно-дострокове звільнення за умови, що вони автоматично підписують контракт із ЗСУ. Центр протидії корупції від початку критикував законопроєкт за те, що по суті він дає можливість корупціонерам уникнути покарання, мобілізувавшись у військо. До другого читання в проєкт внесли правки — тепер там є обмеження щодо злочинів корупції

https://babel.ua/texts/106893-verhovna- ... mo-korotko
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:14

А як можна брехунові повірити на слово?))

  pesikot написав:Мої дані в ТЦК є. Оновлювались нещодавно
Щось слабо віриться...
Може є якесь документальне підтвердження, чи маємо повірити на слово?))
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:15

  Hotab написав:А інфанти просто «в доміку».
еще недавно ты собирался ставить генератор на крыше многоэтажки и пешком в канистрах носить на 30+ этаж бенз, а сейчас кого то называешь инфантом. :D Кто знает хотаба в цирке не смеётся.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 08 тра, 2024 19:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:15

  Успіх написав:
  pesikot написав:восени 2022 року тебе кудись випихати на дембель ? ))
Маю на увазі, що якщо б почали нормальну мобілізацію восени 2022, то було б зараз "забагато" резервів і почали б відпускати додому тих, хто з перших днів повномасштабної пішов на фронт.

Та ти шо, я сам писав про це восени 2022 року

А до тебе це дійшло тільки зараз ))
ну півтора року тобі вистачило

Цікаво, про що ще тобі знадобиться півтора року для розуміння )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:15

  alex lem написав:
А таке питання як пораненого евакуюють з червоної, жовтої зони як доставлять без бронежилету, чим закінчиться для пораненого?


Пораненого коли забирають в ЛСБ , то речі забирають чи сослужівці , командир , чи залишається в ЛСБ , з послідуючей віддачей .
В шпиталь поранені прибувають без зброї і броніка , каски( бувають і виключення ) . На руках у пораненого форма 100 .(бувають і деякі речі , телефон , тепловізор чи будь які коштовні речі )
Поранені снайпера завжди с сюрпризами .

Це перші дні війни , я постійно викликав ВСП , бо зброї стільки приїджало разом з пораненими ,що рятуйте .
Потім все стало на місця .
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:16

Ліньки знов копіпастити цю велику простинку що тцк матиме усі права по заочним штрафам ,,ухилянтам,,. Ніде ще мілким шрифтом в якійсь постанові Кабміну чи в якому законі не прописано що хвахівцям з тцк будуть давати плащі, мотоцикли і бляхи на цепках і вони як фельджандармерія будуть мати права хапати на вулицях і знищувати усіх ? Ось не сподобався йому, ти ухилянт, диверсант, шпійон? Просто не встигаю слідкувати за цими ,,законотворцями,,. Треба ходить на роботу щоб донатити на ЗСУ. І на роботі в тіліпоні не посидиш. Як деякі тутешні захисники з інтернету не вилазять і тілько ниють.
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