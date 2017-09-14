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Додано: Сер 08 тра, 2024 19:08
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 08 тра, 2024 19:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 08 тра, 2024 19:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я ваш вирок.
У серпні 2023 року голова Одеської ОВА Олег Кіпер видав наказ про посилення митного контролю в регіоні — він вводив особливі правила для вивезення сільськогосподарської продукції на експорт з Одещини. По суті, на території регіону було введено окремі митні правила — не такі, як на всій іншій території України, йдеться в розслідуванні hromadske «Зерновий барон».
Через порти Одещини торік пройшло 85% відсотків агроекспорту країни, тобто насправді одним наказом було взято під контроль майже всю галузь.
Дослідивши базу даних української митниці, доступ до якої було надано міжнародним сервісом ImportGenius, журналісти виявили 40 компаній з ознаками фіктивності, які вийшли на ринок експорту агропродукції після того, як його було взято під «ручний контроль» Одеською ОВА.
Йдеться виключно про компанії, які почали торгувати зерном на експорт після серпня 2023 року, ніколи не займалися експортом раніше, були засновані або змінили власників у 2023 році, не входять до відомих агрохолдингів і не мають власної землі.
Найбільша за обсягом експорту із цих фірм має такий самий номер телефону, як ще 139 юридичних осіб. А на другому місці — компанія, засновником якої, ймовірно, є психолог з Узбекистану, на якого за останні два роки в Україні було зареєстровано 20 юридичних осіб.
Усі разом «підозрілі» компанії за останній квартал 2023 року вивезли через порти Одеської області приблизно 800 тисяч тонн різної агропродукції загальною вартістю близько 150 мільйонів доларів, або ж 6 мільярдів гривень.
Необхідність взяття ринку під «ручний контроль» сам голова Одеської ОВА Олег Кіпер пояснював якраз боротьбою проти компаній-одноденок і так званого чорного експорту.
Йдеться про фірми, які вивозять зерно за кордон, але не повертають валютний виторг в країну і не сплачують податки. Здійснивши кілька швидких операції на суму в кілька мільйонів доларів, компанія просто зникає, а потім виявляється, що директором там був якийсь безпритульний, а офісу компанії не існує в природі.
В Одеські обласній військовій адміністрації запит на коментар проігнорували.
Додано: Сер 08 тра, 2024 19:11
Вони “зробили себе разом.”
Вони вирішили стати злочинцями (ухилення), але не вивчили елементарних злочинських “правил” -- не кидатись на законників. І тим більше -- не принижувати їх публічно.
Два роки вони ховались, тікали, вилазили з вікон...
Це могло бути навіть кумедно.
Але замість залишатись у безпечній ролі блазнів, влада б це зацінила... -- вони почали оце-от усе.
До масових конфіскацій ще понад 2міс?
Жаль... Довго якось. “Екшину” не вистачає у новинах з тилу.
Додано: Сер 08 тра, 2024 19:12
право не дається, право береться. Право в сильного. А де сила? Там -де правда.) Тіки спочатку сила, а правда приповзає до сили слідом і тичеться в коліно)
Додано: Сер 08 тра, 2024 19:13
Додано: Сер 08 тра, 2024 19:14
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Востаннє редагувалось Успіх в Сер 08 тра, 2024 20:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 08 тра, 2024 19:15
еще недавно ты собирался ставить генератор на крыше многоэтажки и пешком в канистрах носить на 30+ этаж бенз, а сейчас кого то называешь инфантом. Кто знает хотаба в цирке не смеётся.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 08 тра, 2024 19:16, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 08 тра, 2024 19:15
Та ти шо, я сам писав про це восени 2022 року
А до тебе це дійшло тільки зараз ))
ну півтора року тобі вистачило
Цікаво, про що ще тобі знадобиться півтора року для розуміння )))
Додано: Сер 08 тра, 2024 19:15
Пораненого коли забирають в ЛСБ , то речі забирають чи сослужівці , командир , чи залишається в ЛСБ , з послідуючей віддачей .
В шпиталь поранені прибувають без зброї і броніка , каски( бувають і виключення ) . На руках у пораненого форма 100 .(бувають і деякі речі , телефон , тепловізор чи будь які коштовні речі )
Поранені снайпера завжди с сюрпризами .
Це перші дні війни , я постійно викликав ВСП , бо зброї стільки приїджало разом з пораненими ,що рятуйте .
Потім все стало на місця .
Додано: Сер 08 тра, 2024 19:16
Ліньки знов копіпастити цю велику простинку що тцк матиме усі права по заочним штрафам ,,ухилянтам,,. Ніде ще мілким шрифтом в якійсь постанові Кабміну чи в якому законі не прописано що хвахівцям з тцк будуть давати плащі, мотоцикли і бляхи на цепках і вони як фельджандармерія будуть мати права хапати на вулицях і знищувати усіх ? Ось не сподобався йому, ти ухилянт, диверсант, шпійон? Просто не встигаю слідкувати за цими ,,законотворцями,,. Треба ходить на роботу щоб донатити на ЗСУ. І на роботі в тіліпоні не посидиш. Як деякі тутешні захисники з інтернету не вилазять і тілько ниють.
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