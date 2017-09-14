Додано: Сер 08 тра, 2024 19:09

Я ваш вирок.



У серпні 2023 року голова Одеської ОВА Олег Кіпер видав наказ про посилення митного контролю в регіоні — він вводив особливі правила для вивезення сільськогосподарської продукції на експорт з Одещини. По суті, на території регіону було введено окремі митні правила — не такі, як на всій іншій території України, йдеться в розслідуванні hromadske «Зерновий барон».



Через порти Одещини торік пройшло 85% відсотків агроекспорту країни, тобто насправді одним наказом було взято під контроль майже всю галузь.



Дослідивши базу даних української митниці, доступ до якої було надано міжнародним сервісом ImportGenius, журналісти виявили 40 компаній з ознаками фіктивності, які вийшли на ринок експорту агропродукції після того, як його було взято під «ручний контроль» Одеською ОВА.



Йдеться виключно про компанії, які почали торгувати зерном на експорт після серпня 2023 року, ніколи не займалися експортом раніше, були засновані або змінили власників у 2023 році, не входять до відомих агрохолдингів і не мають власної землі.



Найбільша за обсягом експорту із цих фірм має такий самий номер телефону, як ще 139 юридичних осіб. А на другому місці — компанія, засновником якої, ймовірно, є психолог з Узбекистану, на якого за останні два роки в Україні було зареєстровано 20 юридичних осіб.



Усі разом «підозрілі» компанії за останній квартал 2023 року вивезли через порти Одеської області приблизно 800 тисяч тонн різної агропродукції загальною вартістю близько 150 мільйонів доларів, або ж 6 мільярдів гривень.



Необхідність взяття ринку під «ручний контроль» сам голова Одеської ОВА Олег Кіпер пояснював якраз боротьбою проти компаній-одноденок і так званого чорного експорту.



Йдеться про фірми, які вивозять зерно за кордон, але не повертають валютний виторг в країну і не сплачують податки. Здійснивши кілька швидких операції на суму в кілька мільйонів доларів, компанія просто зникає, а потім виявляється, що директором там був якийсь безпритульний, а офісу компанії не існує в природі.



В Одеські обласній військовій адміністрації запит на коментар проігнорували.