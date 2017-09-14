RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 803180328033803480358036>
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:17

  Успіх написав:
  pesikot написав:Ти ж тоді, саме потужно крав. Відпустками, бензином
Не балаболь і не балаболом будеш!))

Ну це ж не я, іздив у відпустки, перебуваючи, типу, на передовій )))

Не балаболь і не балаболом будеш!))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9633
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

БУДІВЕЛЬНИК - КРАСАВА !
МИКОЛА - КРАСАВА !

Велика подяка за допомогу !
холява
2
 
Повідомлень: 4526
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4116 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:18

  Успіх написав:
  pesikot написав:Мої дані в ТЦК є. Оновлювались нещодавно
Щось слабо віриться...
Може є якесь документальне підтвердження, чи маємо повірити на слово?))
вірим на слово і ждем. Лишилось пару місяців а там побачим куди йдеться. Он замах на президента був гучний. Вже напевно 20й про попередні не розказували конкретику а тут розказали... Думаю це не спроста, це організували ухилянти.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 998
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:20

  alex lem написав:хвахівцям з тцк будуть давати плащі, мотоцикли і бляхи на цепках і вони як фельджандармерія будуть мати права хапати на вулицях і знищувати усіх ?
тцк это феодалы 21 века. Кого хотят казнят, кого хотят милуют. Все эти законы придумываются, чтобы увеличить мзду военкомам и чтобы платили её все. На фронт ни один закон повлиять не может.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 08 тра, 2024 19:21, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23185
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2396 раз.
Подякували: 3343 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:20

  UA написав:
  Letusrock написав:сумнівно, маю багато знайомих з різних верств населення, так от з тих кого потенційно можуть мобілізувати, жоден ще не сказав "так, піду оновити дані після 18 числа"
На мою думку цей закон просто дасть додаткові важелі щоб продовжити так само силою пакувати людей (підключиться й поліція)

При примусовій вакцинації, теж казали що ніяка сила не вимусить їх колотися. Через 3 дні після введення ковід сертифікатів ті сами люди дралися за місце в черзі на "чипізацію".
Зараз до ТЦК йдуть ті хто боїться. Тобто найкращі воїни.


мабуть тому в нас було поставлено на поток "вакцинація" за недорого
в чергах товклися хто не зміг заплатити
mephala
 
Повідомлень: 9221
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:23

  Shaman написав:бо свій штраф ТЦК зніме не зараз, так потім.


як на мене - 17-24 тищ не велика ціна за шанс не бути скаліченим.
а якщо буде післявоєнна інфляція - то суми штрафів ще й сгорять як горіли борги в 90х
Востаннє редагувалось mephala в Сер 08 тра, 2024 19:24, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 9221
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:24

  Bobua написав:Вони вирішили стати злочинцями (ухилення), але не вивчили елементарних злочинських “правил” -- не кидатись на законників. І тим більше -- не принижувати їх публічно.


Это что за сленг ?
Каких закоников ?

Ты пропустил приём таблеток ?

С каких пор ТЦК - это законники какие-то ?
Может норму закона об этом приведешь

PS. Я предлагаю Bobua забанить на неделю
Он приносит только вред, своими откровенно идиотскими постами

У него нарушено чувство реальности, а также размыты границы добра и зла
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9633
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:25

[ :arrow:
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 08 тра, 2024 19:57, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6327
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:26

  Успіх написав:
  pesikot написав:Мої дані в ТЦК є. Оновлювались нещодавно
Щось слабо віриться...
Може є якесь документальне підтвердження, чи маємо повірити на слово?))

Що там про Letusrock ? Щось я не розчув ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9633
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:27

  sens написав:Х...ня

«Юрист», почитайте хоч разок норматівочку
п.п. 2.1, 2.8
Hotab
 
Повідомлень: 12222
З нами з: 15.02.09
Подякував: 346 раз.
Подякували: 2233 раз.
 
Профіль
1
2
1
  #<1 ... 803180328033803480358036>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 29929
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 191620
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 628068
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (983)
08.05.2024 18:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.