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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 тра, 2024 19:17
Успіх написав: pesikot написав:
Ти ж тоді, саме потужно крав. Відпустками, бензином
Не балаболь і не балаболом будеш!))
Ну це ж не я, іздив у відпустки, перебуваючи, типу, на передовій )))
Не балаболь і не балаболом будеш!))
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Додано: Сер 08 тра, 2024 19:17
БУДІВЕЛЬНИК - КРАСАВА !
МИКОЛА - КРАСАВА !
Велика подяка за допомогу !
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Додано: Сер 08 тра, 2024 19:18
Успіх написав: pesikot написав:
Мої дані в ТЦК є. Оновлювались нещодавно
Щось слабо віриться...
Може є якесь документальне підтвердження, чи маємо повірити на слово?))
вірим на слово і ждем. Лишилось пару місяців а там побачим куди йдеться. Он замах на президента був гучний. Вже напевно 20й про попередні не розказували конкретику а тут розказали... Думаю це не спроста, це організували ухилянти.
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Додано: Сер 08 тра, 2024 19:20
alex lem написав:
хвахівцям з тцк будуть давати плащі, мотоцикли і бляхи на цепках і вони як фельджандармерія будуть мати права хапати на вулицях і знищувати усіх ?
тцк это феодалы 21 века. Кого хотят казнят, кого хотят милуют. Все эти законы придумываются, чтобы увеличить мзду военкомам и чтобы платили её все. На фронт ни один закон повлиять не может.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 08 тра, 2024 19:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 тра, 2024 19:20
UA написав: Letusrock написав:
сумнівно, маю багато знайомих з різних верств населення, так от з тих кого потенційно можуть мобілізувати, жоден ще не сказав "так, піду оновити дані після 18 числа"
На мою думку цей закон просто дасть додаткові важелі щоб продовжити так само силою пакувати людей (підключиться й поліція)
При примусовій вакцинації, теж казали що ніяка сила не вимусить їх колотися. Через 3 дні після введення ковід сертифікатів ті сами люди дралися за місце в черзі на "чипізацію".
Зараз до ТЦК йдуть ті хто боїться. Тобто найкращі воїни.
мабуть тому в нас було поставлено на поток "вакцинація" за недорого
в чергах товклися хто не зміг заплатити
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Додано: Сер 08 тра, 2024 19:23
Shaman написав:
бо свій штраф ТЦК зніме не зараз, так потім.
як на мене - 17-24 тищ не велика ціна за шанс не бути скаліченим.
а якщо буде післявоєнна інфляція - то суми штрафів ще й сгорять як горіли борги в 90х
Востаннє редагувалось mephala
в Сер 08 тра, 2024 19:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 тра, 2024 19:24
Bobua написав:
Вони вирішили стати злочинцями (ухилення), але не вивчили елементарних злочинських “правил” -- не кидатись на законникі
в. І тим більше -- не принижувати їх публічно.
Это что за сленг ?
Каких закоников ?
Ты пропустил приём таблеток ?
С каких пор ТЦК - это законники какие-то ?
Может норму закона об этом приведешь
PS. Я предлагаю Bobua забанить на неделю
Он приносит только вред, своими откровенно идиотскими постами
У него нарушено чувство реальности, а также размыты границы добра и зла
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Додано: Сер 08 тра, 2024 19:25
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Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 08 тра, 2024 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 тра, 2024 19:26
Успіх написав: pesikot написав:
Мої дані в ТЦК є. Оновлювались нещодавно
Щось слабо віриться...
Може є якесь документальне підтвердження, чи маємо повірити на слово?))
Що там про Letusrock
? Щось я не розчув ))
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Додано: Сер 08 тра, 2024 19:27
sens написав:
Х...ня
«Юрист», почитайте хоч разок норматівочку
п.п. 2.1, 2.8
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