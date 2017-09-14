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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 тра, 2024 19:32
Успіх написав: pesikot написав:
Ну це ж не я, іздив у відпустки, перебуваючи, типу, на передовій
Докази, брехунець? Докази в студію!
Чи все що в інтернеті читаєш - це все для тебе правда?
Як ти збудився, а міг би промовчати ))
Я не злопам"ятний, просто - злий, і пам"ять - гарна )
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Додано: Сер 08 тра, 2024 19:32
Успіх написав: pesikot написав:
Ну це ж не я, іздив у відпустки, перебуваючи, типу, на передовій
Докази, брехунець? Докази в студію!
Чи все що в інтернеті читаєш - це все для тебе правда?
Знову буде теж саме. ,,Выфсе вретиии.,, рука/обличчя.
Сзч так же ж це називається?
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alex lem
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Додано: Сер 08 тра, 2024 19:36
pesikot написав:
Я предлагаю Bobua забанить на неделю
Пропоную всіх забанити і нехай модератори самі пишуть!)))
pesikot написав:
Що там про Letusrock ? Щось я не розчув ))
От як побачу тут твої докази/підтвердження, що ти недавно відмітився у ТЦК, так зразу і "візьмусь" за Летусрока!
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Додано: Сер 08 тра, 2024 19:37
alex lem
...................я трохи доповню ....
В підрозділах на передку є бойові медіки .
Їм повідомляють про пораненого .
Коли неможливо добратися , то чи тащять , несуть свої..... чи сам до точки зустрічі , чи відчайдух який на Бредлі , чи ще на чомусь забере . Скиди постійні .....
Мене наприклад просто до броні прив,язали зі сторони непростріла .
Хто с бійців спроможний , то накладають турнікет , як потрібно . Чи кровозупиняючий пакет накладають .
Хто з досвідом і без протипоказань - обезбол (така скользка тема )
Далі ЛСБ . Там завжди працюють "БОГИ ВІД МЕДІЦИНИ ".
Вони там замість СВЯТИХ - всіх спасають !
Як що щось складне -- терміново на шпиталь .
Всі авто обладнені всім що потрібне .
Що було зле - після війни .......
Востаннє редагувалось холява
в Сер 08 тра, 2024 19:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 08 тра, 2024 19:39
Кацапи передбачувані чи ви до цих пір не помічаєте, що на важливі для них (або нас) дати ЗАВЖДИ припадають масштабні обстріли? 7 травня - інавгурація х-ла, 8 травня - день перемоги над нацизмом. Звісно мої гарні новини ніяк не пов'язані з кацапськими обстрілами. Я на п-дарунки для п-дарів чекаю. [/quote]
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Додано: Сер 08 тра, 2024 19:39
pesikot написав:
а міг би промовчати
А мені так пофіг, що аж невдобно!
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Додано: Сер 08 тра, 2024 19:39
Шабунина перевели в боевые медики, хотя он только числится в части – СМИ
Виталий Шабунин, оказывается, вдруг стал боевым медиком – его отчислили из военной части, где он якобы служил с начала войны, и перевели в другую.
Об этом свидетельствует определениеДнепровского районного суда Киева, который рассматривает давнее уголовное дело, где фигурирует антикоррупционер.
Как сообщил командир военной части, военную службу Шабунин на самом деле не проходил.
«Председатель «ЦПК» Виталий Шабунин оказался боевым медиком. Это уже пятая должность, которая была придумана для него, чтобы уберечь активиста от прохождения реальной службы в ВСУ… В то же время, Шабунин ни дня не находился в армии, формально уходя в отпуск сразу после направления в воинскую часть», – пишетиздание «Закон и Бизнес».
Все это время антикоррупционер получает ежемесячно 53 тыс. грн. (23 тыс. денежного довольствия и 30 тыс. — за выполнение военных задач в условиях военного положения), но при этом остается в Киеве.
Напомним, что ДБР расследует два уголовных дела касательно Шабунина - за уклонение от мобилизации и подделку документов НАПК.
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Додано: Сер 08 тра, 2024 19:41
alex lem написав:
Ліньки знов копіпастити цю велику простинку що тцк матиме усі права по заочним штрафам ,,ухилянтам,,. Ніде ще мілким шрифтом в якійсь постанові Кабміну чи в якому законі не прописано що хвахівцям з тцк будуть давати плащі, мотоцикли і бляхи на цепках і вони як фельджандармерія будуть мати права хапати на вулицях і знищувати усіх ? Ось не сподобався йому, ти ухилянт, диверсант, шпійон? Просто не встигаю слідкувати за цими ,,законотворцями,,. Треба ходить на роботу щоб донатити на ЗСУ. І на роботі в тіліпоні не посидиш. Як деякі тутешні захисники з інтернету не вилазять і тілько ниють.
а я шо пишу? Айда до нас. Тут хорошо, сосісонів море. Тушонка, каша, суп харчо . В мене повар шеф з одеського ресторану , кормить... картошки нема жареної , но то просто лінь. Були б голодні то жарили б. форму дадуть, каску офігєнну , каремат. Комунальні платити не треба, лічуть безплатно. Получите убд то знижка на комунальні, там де прописан,і буде солідна, талони на проїзд в поїзді, а в тролейбусі взагалі без талонів. Катайся не хотю. Афігєнно ж? А ви на роботу ходите ...
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Додано: Сер 08 тра, 2024 19:41
Успіх написав: pesikot написав:
Що там про Letusrock ? Щось я не розчув ))
От як побачу тут твої докази/підтвердження, що ти недавно відмітився у ТЦК, так зразу і "візьмусь" за Летусрока!
Ти до реальних ухилянтів претензій НЕ маєшь і ніколи не мав
Тебе за вушком чухають, тобі мавп надсилають, ти гавкаєшь куди скажуть
Ну гавкай, я послухаю )))
Мені це цікаво )))
PS. Долярчик, а який юридичний документ може підтвердити, що дані оновлені ? )
Га ?
Дурник ти наш ))
Як покажешь такий документ, так я одразу )))
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 08 тра, 2024 19:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 тра, 2024 19:43
vitaliiangel написав: Hotab написав:
А інфанти просто «в доміку».
еще недавно ты собирался ставить генератор на крыше многоэтажки и пешком в канистрах носить на 30+ этаж бенз, а сейчас кого то называешь инфантом.
Кто знает хотаба в цирке не смеётся.
О, прикольно. Розгляд варіантів вирішення питання з можливим повним блекаутом - це вже попадає в класифікацію «інфантилізм»?
Взагалі прикладом інфантилізму є втеча від вирішення проблеми. А не пошуки її вирішення. Приклади:
1. На Ірпінь прийшла кацапська навала, справжні чоловіки йдуть в допомогу ЗСУ (різного роду, від зброї в руки, до копання окопів, чи приготування їм їжі ), а інфант їде в Доманівський котел.
2. В Ірпені вимикають світло. Інфант знову їде в той котел , арендаторам пише погрозливі листи «забирайте свої речі, або платіть як раніше, я несу збитки!»
А яким чином може бути інфантилізмом обговорення в профільній темі гіпотетичних варіантів забезпечення себе електроенергією? Ти там від страху перед конфіскацією комерційної нерухомості, спадку в доманіському котлі, та автомобіля зовсім кукухою поіхав?
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 08 тра, 2024 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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