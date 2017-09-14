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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8032803380348035
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:45

  pesikot написав:
  Успіх написав:Докази, брехунець? Докази в студію!

Чи все що в інтернеті читаєш - це все для тебе правда?

Як ти збудився, а міг би промовчати ))
Я не злопам"ятний, просто - злий, і пам"ять - гарна )

До нього треба як лікар до пацієнта. Все ж таки кілька контузій та шо там ще - "ногу посікло?", тому не дивно, що так поводиться, враховуючи що й до цього був "не святий".
fler
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:45

  Успіх написав:
  pesikot написав:а міг би промовчати
А мені так пофіг, що аж невдобно! :lol:

Серію Аватару ти в себе залив і тобі пофіг ))

Не забудь потім за собою прибрати )
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 08 тра, 2024 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:48

  Hotab написав:
  sens написав:Х...ня

«Юрист», почитайте хоч разок норматівочку
п.п. 2.1, 2.8
довести зможеш ?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:48

  fler написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав:Докази, брехунець? Докази в студію!

Чи все що в інтернеті читаєш - це все для тебе правда?

Як ти збудився, а міг би промовчати ))
Я не злопам"ятний, просто - злий, і пам"ять - гарна )

До нього треба як лікар до пацієнта. Все ж таки кілька контузій та шо там ще - "ногу посікло?", тому не дивно, що так поводиться, враховуючи що й до цього був "не святий".

Я не пан холява
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:50

  sens написав:
  Hotab написав:
  sens написав:Х...ня

«Юрист», почитайте хоч разок норматівочку
п.п. 2.1, 2.8
довести зможеш ?

До істерики
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:56

[quote="5722632:Hotab"][quote="5722630:sens"][quote="5722584:sens"]
Х...ня[/quote]
«Юрист», почитайте хоч разок [url=https://forum.finance.ua/topic4727.html]норматівочку[/url]
п.п. 2.1, 2.8[/quote] довести зможеш ?[/quote]
До істерики[/quote] частина та пункт нормативних актів?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:56

  Banderlog написав:
  alex lem написав:Ліньки знов копіпастити цю велику простинку що тцк матиме усі права по заочним штрафам ,,ухилянтам,,. Ніде ще мілким шрифтом в якійсь постанові Кабміну чи в якому законі не прописано що хвахівцям з тцк будуть давати плащі, мотоцикли і бляхи на цепках і вони як фельджандармерія будуть мати права хапати на вулицях і знищувати усіх ? Ось не сподобався йому, ти ухилянт, диверсант, шпійон? Просто не встигаю слідкувати за цими ,,законотворцями,,. Треба ходить на роботу щоб донатити на ЗСУ. І на роботі в тіліпоні не посидиш. Як деякі тутешні захисники з інтернету не вилазять і тілько ниють.
а я шо пишу? Айда до нас. Тут хорошо, сосісонів море. Тушонка, каша, суп харчо . В мене повар шеф з одеського ресторану , кормить... картошки нема жареної , но то просто лінь. Були б голодні то жарили б. форму дадуть, каску офігєнну , каремат. Комунальні платити не треба, лічуть безплатно. Получите убд то знижка на комунальні, там де прописан,і буде солідна, талони на проїзд в поїзді, а в тролейбусі взагалі без талонів. Катайся не хотю. Афігєнно ж? А ви на роботу ходите ...

Щиро Вам дякую за гарну пропозицію. :) Товаришу під Авдосом влітку 22 повезло що після поранення ніг їх не відрізали вище колін. І в 23 там же знову в ногу. Так і служить з десятком уламків. А Убд тільки на початку цього року отримав. Є кому розказати як воно насправді і ще можна і не дожити до тої книжечки і ,,скидки на комунальні,,.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:57

  vitaliiangel написав:
Шабунина перевели в боевые медики, хотя он только числится в части – СМИ
 
Виталий Шабунин, оказывается, вдруг стал боевым медиком – его отчислили из военной части, где он якобы служил с начала войны, и перевели в другую.
 
Об этом свидетельствует определениеДнепровского районного суда Киева, который рассматривает давнее уголовное дело, где фигурирует антикоррупционер.
 
Как сообщил командир военной части, военную службу Шабунин на самом деле не проходил.
 
«Председатель «ЦПК» Виталий Шабунин оказался боевым медиком. Это уже пятая должность, которая была придумана для него, чтобы уберечь активиста от прохождения реальной службы в ВСУ… В то же время, Шабунин ни дня не находился в армии, формально уходя в отпуск сразу после направления в воинскую часть», – пишетиздание «Закон и Бизнес».
 
Все это время антикоррупционер получает ежемесячно 53 тыс. грн. (23 тыс. денежного довольствия и 30 тыс. — за выполнение военных задач в условиях военного положения), но при этом остается в Киеве.
 
Напомним, что ДБР расследует два уголовных дела касательно Шабунина - за уклонение от мобилизации и подделку документов НАПК.

Це новина про кого ?
sens
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  #<1 ... 8032803380348035
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