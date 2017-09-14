Шабунина перевели в боевые медики, хотя он только числится в части – СМИ
Виталий Шабунин, оказывается, вдруг стал боевым медиком – его отчислили из военной части, где он якобы служил с начала войны, и перевели в другую.
Об этом свидетельствует определениеДнепровского районного суда Киева, который рассматривает давнее уголовное дело, где фигурирует антикоррупционер.
Как сообщил командир военной части, военную службу Шабунин на самом деле не проходил.
«Председатель «ЦПК» Виталий Шабунин оказался боевым медиком. Это уже пятая должность, которая была придумана для него, чтобы уберечь активиста от прохождения реальной службы в ВСУ… В то же время, Шабунин ни дня не находился в армии, формально уходя в отпуск сразу после направления в воинскую часть», – пишетиздание «Закон и Бизнес».
Все это время антикоррупционер получает ежемесячно 53 тыс. грн. (23 тыс. денежного довольствия и 30 тыс. — за выполнение военных задач в условиях военного положения), но при этом остается в Киеве.
Напомним, что ДБР расследует два уголовных дела касательно Шабунина - за уклонение от мобилизации и подделку документов НАПК.
Не до нього До тих кого він обрав 1 Стандартний симпатик сьогоднішніх керівників України - це людина яка має слабку логіку і гіперчутлива до емоцій( очікування халяви-це стан емоційного збудження) 2 В мене питання Навіщо сьогоднішні керівники маючи тотальний контроль над ЗМІ- створили таку істерію серед населення? Тільки для того щоб зняти Залужного? Чи не завелика це ціна для Держави ? 3 Я переконаний що на фронті складно Серед моїх родичів є поранені, серед моїх знайомих-загиблі... Але я не вірю в те що для того щоб набрати сотню тисяч осіб в тилові підрозділи -потрібний такий шабаш на телеекранах і в законодавчих нормативах...
Тому , для тих хто має можливість донести мої пропозиції наверх..
Поясніть дебілоїдам а - Переляканий не воїн б- утримання в окопі одного насильно мобілізованого потребує двох з автоматами у вигляді конвою щоб він не втік( і це підтверджують командири з фронту) в - дайте можливість провести ознайомлювальні поїздки в діючу армію, яка відведена на відпочинок , на 5-10 днів, без зобовязань зареєструватись в ТЦК..і з кожен третій побачивши РЕАЛІЇ а не сидячи під пресом лапші на вуха - самостійно прийме рішення залишитись..., адже СТРАХ перед невідомим-це НОРМАЛЬНА реакція людини А якщо цей страх культивується з кожної праски і розноситься такимимж переляканими з когорти корисних ідіотів - він стає непереборним. г - ДОЗВОЛЬТЕ(надайте можливість) тиловикам самостійно міняти своїх родичів (знайомих) на передовій, поки ті будуть відпочивати(не на другій лінії в розбомбленому селі) а дома з родиною..і час відпочинку=часу поки за бійця хтось знаходиться на фронті. Навіть якщо кількість таких буде десяток тисяч - це різко змінить настрої в суспільстві Адже це нормально для переляконого заявляти що він не піде бо не хоче воювати за олігархів і їх дітей... але як тільки виявиться що він може допомогти родичу/знайомому/сусіду/однокласнику/одногрупнику і так далі- то в нього зникне можливість на кожному кроці кричати що він не буде воювати за когось.....
alex lem написав:Ліньки знов копіпастити цю велику простинку що тцк матиме усі права по заочним штрафам ,,ухилянтам,,. Ніде ще мілким шрифтом в якійсь постанові Кабміну чи в якому законі не прописано що хвахівцям з тцк будуть давати плащі, мотоцикли і бляхи на цепках і вони як фельджандармерія будуть мати права хапати на вулицях і знищувати усіх ? Ось не сподобався йому, ти ухилянт, диверсант, шпійон? Просто не встигаю слідкувати за цими ,,законотворцями,,. Треба ходить на роботу щоб донатити на ЗСУ. І на роботі в тіліпоні не посидиш. Як деякі тутешні захисники з інтернету не вилазять і тілько ниють.
а я шо пишу? Айда до нас. Тут хорошо, сосісонів море. Тушонка, каша, суп харчо . В мене повар шеф з одеського ресторану , кормить... картошки нема жареної , но то просто лінь. Були б голодні то жарили б. форму дадуть, каску офігєнну , каремат. Комунальні платити не треба, лічуть безплатно. Получите убд то знижка на комунальні, там де прописан,і буде солідна, талони на проїзд в поїзді, а в тролейбусі взагалі без талонів. Катайся не хотю. Афігєнно ж? А ви на роботу ходите ...
І я так кажу!)) Вже втомився усіх запрошувати))
А ще нам тут і цитрусові, і банани інколи дають! І йогурти маленькі!)) Помідори, огірки, перець болгарський! А сік яблучний, або вишневий, або томатний - то постійно дають!
М'ясо свинне, курячі ніжки/чвертки - постійно дають!
Шабунина перевели в боевые медики, хотя он только числится в части – СМИ
Виталий Шабунин, оказывается, вдруг стал боевым медиком – его отчислили из военной части, где он якобы служил с начала войны, и перевели в другую.
Об этом свидетельствует определениеДнепровского районного суда Киева, который рассматривает давнее уголовное дело, где фигурирует антикоррупционер.
Как сообщил командир военной части, военную службу Шабунин на самом деле не проходил.
«Председатель «ЦПК» Виталий Шабунин оказался боевым медиком. Это уже пятая должность, которая была придумана для него, чтобы уберечь активиста от прохождения реальной службы в ВСУ… В то же время, Шабунин ни дня не находился в армии, формально уходя в отпуск сразу после направления в воинскую часть», – пишетиздание «Закон и Бизнес».
Все это время антикоррупционер получает ежемесячно 53 тыс. грн. (23 тыс. денежного довольствия и 30 тыс. — за выполнение военных задач в условиях военного положения), но при этом остается в Киеве.
Напомним, что ДБР расследует два уголовных дела касательно Шабунина - за уклонение от мобилизации и подделку документов НАПК.
Це новина про кого ?
навіть боюсь щось написати про ранкові повідомлення .....
У липні 2023 року, коли наш батальйон перебував у Київській області на доукомлектації після боїв під Бахмутом, до мене анонімно звернувся співробітник НАЗК і повідомив, що в НАЗК кілька разів під великим секретом виготовлялись листи до якоїсь військової частини з проханням прикомандирувати до НАЗК «для проходження військової служби» солдата Шабуніна. Я попрохав адвоката Ростислава Кравця зайнятись цим питанням, він розіслав запити в НАЗК та в різні військові частини. Уявіть, яким було моє здивування, коли врешті-решт з’ясувалось, що злодій та аферист Шабунін фіктивно рахується в 207 окремому батальйоні все тієї ж 241 окремої бригади ТрО, де проходжу службу я. На той момент 207 батальйон перебував у Бахмутському районі (він поміняв наш батальйон, коли ми виходили на ротацію), але Шабунін жив у Києві, де проводив, як приватний підприємець, якісь тренінги, знімав відосики про свою нужденну боротьбу з корупцією і т.п. Звісно, я тут же ж зв’язався зі знайомими з 207 батальйону і встановив всю картину злочину. Виявляється, у перші дні повномасштабної війни соратниця Шабуніна Дар’я Каленюк, ховаючи свого чоловіка від мобілізації, за хабар по підроблених документах вивезла чоловіка з України. Але Шабунін покинути країну не зміг, оскільки він є обвинуваченим у кримінальному провадженні №12017100040007940 від 06.08.2017 року, яке розглядається в Дніпровському суді Києві. Тоді Шабунін у березні 2022 року домовився в 207 окремому батальйоні ТрО (з ким саме – має встановити слідство), що його прізвище заднім числом внесуть у наказ по стройовій частині від 25.02.2022 №3 про зарахування до списків особового складу як рекрута, якого, начебто, направив у цю частину РТЦК та СП. Фіктивна військова служба була потрібна Шабуніну для того щоби, по-перше, уникнути мобілізації, по-друге, щоби зупинити розгляд справи в Дніпровському суді Києва, куди Шабунін згодом подав клопотання про те, що він, начебто, на фронті і не може прибути в судове засідання (ось ухвала про зупинення розгляду справу в зв’язку з перебування Шабуніна в зоні бойових дій https://reyestr.court.gov.ua/Review/111895908 ). Після цього Шабунін, отримавши військовий квиток, поїхав додому – він навіть не знає, де його частина знаходиться, живе в Києві, займається бізнесом і отримує на банківську картку як стрілець щомісяця 53 тис. грн. (23 тис. грн. грошового забезпечення і 30 тис. грн. додаткової винагороди за виконання військових завдань в умовах воєнного стану). У 207 батальйоні Шабунін з’являвся лише кілька разів – він приносив листи з НАЗК. Бо командир батальйону на випадок якоїсь перевірки, якщо почнуть по головах рахувати людей (нагадую, що кожна рота, кожний батальйон, кожна бригада щодня подає БЧС, бойовий чисельний розрахунок, де зазначає кожного військовослужбовця, хто де – хто на позиціях, хто в районі зосередження, хто у відрядженні, хто в шпиталі тощо), попрохав Шабуніна зробити лист, що заступник директора НАЗК Ситник (пам’ятаєте цього хабарника, який очолював НАБУ?) просить 207 батальйон направити солдата Шабуніна в НАЗК «для проходження служби».
budivelnik написав:з кожен третій побачивши РЕАЛІЇ а не сидячи під пресом лапші на вуха - самостійно прийме рішення залишитись...,
Де Ви хочете знайти згідних на пожиттєве - мені не відомо.
Якщо кожен ДЕСЯТИЙ захоче залишитись- то за місце в списку буде ДРАКА і будуть монету підкидувати хто повинен демобілізуватись а кому пощастить залишитись
Дюрі-бачі написав:
budivelnik написав:дайте можливість провести ознайомлювальні поїздки в діючу армію, яка відведена на відпочинок , на 5-10 днів, без зобовязань зареєструватись в ТЦК..
А хто буде нести відповідальність за загинувших/покалічених на такій екскурсії? Статистика серед моїх знайоми показує, що понад 50% жертв серед них в перший місяць на "нулі"...
Страхова... 1 Ніхто не заважає застрахувати , тим більше , що я НІДЕ не писав , що ознайомчі поїздки треба проводити на нулі. 2 У вас напевно всього ДВА знайомих на фронті..... В противному випадку ми б мали 350 000 втрат... Бо на початку війни додатково було мобілізовано 700 000 осіб до тих 300 000 які вже воювали.... А так як ми втрачаємо в середньому 1000 осіб в місяць.. то по вашому виходить що ми мобілізуємо по 2000 осіб в місяць? А по моїй інформації ця цифра в 10 разів більша.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 08 тра, 2024 20:55, всього редагувалось 1 раз.
У липні 2023 року, коли наш батальйон перебував у Київській області на доукомлектації після боїв під Бахмутом, до мене анонімно звернувся співробітник НАЗК і повідомив, що в НАЗК кілька разів під великим секретом виготовлялись листи до якоїсь військової частини з проханням прикомандирувати до НАЗК «для проходження військової служби» солдата Шабуніна. Я попрохав адвоката Ростислава Кравця зайнятись цим питанням, він розіслав запити в НАЗК та в різні військові частини. Уявіть, яким було моє здивування, коли врешті-решт з’ясувалось, що злодій та аферист Шабунін фіктивно рахується в 207 окремому батальйоні все тієї ж 241 окремої бригади ТрО, де проходжу службу я. На той момент 207 батальйон перебував у Бахмутському районі (він поміняв наш батальйон, коли ми виходили на ротацію), але Шабунін жив у Києві, де проводив, як приватний підприємець, якісь тренінги, знімав відосики про свою нужденну боротьбу з корупцією і т.п. Звісно, я тут же ж зв’язався зі знайомими з 207 батальйону і встановив всю картину злочину. Виявляється, у перші дні повномасштабної війни соратниця Шабуніна Дар’я Каленюк, ховаючи свого чоловіка від мобілізації, за хабар по підроблених документах вивезла чоловіка з України. Але Шабунін покинути країну не зміг, оскільки він є обвинуваченим у кримінальному провадженні №12017100040007940 від 06.08.2017 року, яке розглядається в Дніпровському суді Києві. Тоді Шабунін у березні 2022 року домовився в 207 окремому батальйоні ТрО (з ким саме – має встановити слідство), що його прізвище заднім числом внесуть у наказ по стройовій частині від 25.02.2022 №3 про зарахування до списків особового складу як рекрута, якого, начебто, направив у цю частину РТЦК та СП. Фіктивна військова служба була потрібна Шабуніну для того щоби, по-перше, уникнути мобілізації, по-друге, щоби зупинити розгляд справи в Дніпровському суді Києва, куди Шабунін згодом подав клопотання про те, що він, начебто, на фронті і не може прибути в судове засідання (ось ухвала про зупинення розгляду справу в зв’язку з перебування Шабуніна в зоні бойових дій https://reyestr.court.gov.ua/Review/111895908 ). Після цього Шабунін, отримавши військовий квиток, поїхав додому – він навіть не знає, де його частина знаходиться, живе в Києві, займається бізнесом і отримує на банківську картку як стрілець щомісяця 53 тис. грн. (23 тис. грн. грошового забезпечення і 30 тис. грн. додаткової винагороди за виконання військових завдань в умовах воєнного стану). У 207 батальйоні Шабунін з’являвся лише кілька разів – він приносив листи з НАЗК. Бо командир батальйону на випадок якоїсь перевірки, якщо почнуть по головах рахувати людей (нагадую, що кожна рота, кожний батальйон, кожна бригада щодня подає БЧС, бойовий чисельний розрахунок, де зазначає кожного військовослужбовця, хто де – хто на позиціях, хто в районі зосередження, хто у відрядженні, хто в шпиталі тощо), попрохав Шабуніна зробити лист, що заступник директора НАЗК Ситник (пам’ятаєте цього хабарника, який очолював НАБУ?) просить 207 батальйон направити солдата Шабуніна в НАЗК «для проходження служби».
цім слугам окрім підозр нічого по суті довести не зможуть по Віталію Вікторовичу за останні 10 років багато позовів , здоровий глузд підказує що в основному це для громади рухи у повітрі
budivelnik написав:Бо на початку війни додатково було мобілізовано 700 000 осіб до тих 300 000 які вже воювали....
Чула, що зараз всього десь 1млн.200тис.
budivelnik написав:.. по вашому виходить що ми мобілізуємо по 200 осіб в місяць? А по моїй інформації ця цифра в 100 разів більша.
По моїй інформації поповнення військові зараз отримують щодня. Тобто щодня приходять нові люди, в основному з "учебки". Наприклад, з початку цього року одна відома мені рота зросла до батальону. За цей час у них менше 10 загиблих та около 10 поранених. Людей дуже бережуть. Ті, що загинули - через власну необачність та нехтування власною безпекою. Як правило, 200-300 це новачки, які під час обстрілу кудись біжать (замість того, щоб лягти й не рухатись) або через недосвідчених/необачних водіїв, що зупинили автівку там, де зупинятись не можна (на нулі треба швидко їхати, хоча не завжди це можливо через розбиті дороги). Айпіві дрон має швидкість 120км/год, він наздожене авто, тому треба тримати зв'язок з тими, хто моніторить ворожі дрони та самим дивитись на усі боки.