У липні 2023 року, коли наш батальйон перебував у Київській області на доукомлектації після боїв під Бахмутом, до мене анонімно звернувся співробітник НАЗК і повідомив, що в НАЗК кілька разів під великим секретом виготовлялись листи до якоїсь військової частини з проханням прикомандирувати до НАЗК «для проходження військової служби» солдата Шабуніна. Я попрохав адвоката Ростислава Кравця зайнятись цим питанням, він розіслав запити в НАЗК та в різні військові частини. Уявіть, яким було моє здивування, коли врешті-решт з’ясувалось, що злодій та аферист Шабунін фіктивно рахується в 207 окремому батальйоні все тієї ж 241 окремої бригади ТрО, де проходжу службу я. На той момент 207 батальйон перебував у Бахмутському районі (він поміняв наш батальйон, коли ми виходили на ротацію), але Шабунін жив у Києві, де проводив, як приватний підприємець, якісь тренінги, знімав відосики про свою нужденну боротьбу з корупцією і т.п.Звісно, я тут же ж зв’язався зі знайомими з 207 батальйону і встановив всю картину злочину.Виявляється, у перші дні повномасштабної війни соратниця Шабуніна Дар’я Каленюк, ховаючи свого чоловіка від мобілізації, за хабар по підроблених документах вивезла чоловіка з України. Але Шабунін покинути країну не зміг, оскільки він є обвинуваченим у кримінальному провадженні №12017100040007940 від 06.08.2017 року, яке розглядається в Дніпровському суді Києві. Тоді Шабунін у березні 2022 року домовився в 207 окремому батальйоні ТрО (з ким саме – має встановити слідство), що його прізвище заднім числом внесуть у наказ по стройовій частині від 25.02.2022 №3 про зарахування до списків особового складу як рекрута, якого, начебто, направив у цю частину РТЦК та СП. Фіктивна військова служба була потрібна Шабуніну для того щоби, по-перше, уникнути мобілізації, по-друге, щоби зупинити розгляд справи в Дніпровському суді Києва, куди Шабунін згодом подав клопотання про те, що він, начебто, на фронті і не може прибути в судове засідання (ось ухвала про зупинення розгляду справу в зв’язку з перебування Шабуніна в зоні бойових дій).Після цього Шабунін, отримавши військовий квиток, поїхав додому – він навіть не знає, де його частина знаходиться, живе в Києві, займається бізнесом і отримує на банківську картку як стрілець щомісяця 53 тис. грн. (23 тис. грн. грошового забезпечення і 30 тис. грн. додаткової винагороди за виконання військових завдань в умовах воєнного стану). У 207 батальйоні Шабунін з’являвся лише кілька разів – він приносив листи з НАЗК. Бо командир батальйону на випадок якоїсь перевірки, якщо почнуть по головах рахувати людей (нагадую, що кожна рота, кожний батальйон, кожна бригада щодня подає БЧС, бойовий чисельний розрахунок, де зазначає кожного військовослужбовця, хто де – хто на позиціях, хто в районі зосередження, хто у відрядженні, хто в шпиталі тощо), попрохав Шабуніна зробити лист, що заступник директора НАЗК Ситник (пам’ятаєте цього хабарника, який очолював НАБУ?) просить 207 батальйон направити солдата Шабуніна в НАЗК «для проходження служби».