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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8027802880298030
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 21:20

Залужному і Костенко присвоїли звання- Почесний Громадянин Києва
Фракція СН в повному складі покинула зал голосування....

Два Питання до симпатиків СН
Перше - Ваші керманичі вважають себе безсмертними богами ?
Друге - Ви також вважаєте що Костенко і Залужний недостойні цього звання?

І як наслідок перших двох питань- виникає третє
Ви збираєтесь якимось чином організувати зворотній звязок до тих кого обрали і пояснити що
ВИ ПРОТИ таких дій
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 21:23

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

У Міноборони пояснили, як будуть нараховуватися 70 тисяч грн військовим на передовій
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 21:24

Успіх написав:Жорстоко жартуєш :mrgreen:
как в воду смотрел... да?
vitaliiangel
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