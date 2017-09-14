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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 тра, 2024 21:20
Залужному і Костенко присвоїли звання- Почесний Громадянин Києва
Фракція СН в повному складі покинула зал голосування....
Два Питання до симпатиків СН
Перше - Ваші керманичі вважають себе безсмертними богами ?
Друге - Ви також вважаєте що Костенко і Залужний недостойні цього звання?
І як наслідок перших двох питань- виникає третє
Ви збираєтесь якимось чином організувати зворотній звязок до тих кого обрали і пояснити що
ВИ ПРОТИ таких дій
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budivelnik
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Додано: Сер 08 тра, 2024 21:23
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Ірина_
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Додано: Сер 08 тра, 2024 21:24
Успіх написав:
Жорстоко жартуєш
как в воду смотрел... да?
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vitaliiangel
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