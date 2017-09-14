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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 тра, 2024 20:40
flyman написав: detroytred написав:
Нема оновленої адреси.
Він її надасть сам потім ....)))) в суді.
Де буде оскаржувати штраф.
Красота гри.
Штраф отой оскаржить, але адресу надасть.
а якщо на тимчасово окупованих, а якщо в біженець в ЄС, а якщо прийшло не на ту адресу, а якщо пішло але не дойшло, і ще багато різних "а що як",
тобто "далі по колу" (с) застряє на першій ітерації... поки те поки се, поки подання ініціативи, поки розгляд правок, поки голосування...
як наберуть 200К помічників Успіху то буде не до невловимих Джо, та й не думаю, що за ними в першу чергу будуть бігати теж. тупік (с)
завдання помогти долярчику, чи закошмарити штрафами
"все уже придумано до нас"(с)
муха наивный как все его собратья...
как работало ДО ВОЙНЫ с штрафами...
есть штраф, ты не оплатил, допустим не знал бо "адрес неактуальный и т.д."
ок, но систему это ниипет, это ваши проблемы...
через определенное время штраф х2
через еще время передача в исполнительную службу, арест имущества, и вот когда ты засветишься где-то(а это обязательно случиться) тогда и получишь по полной...
реальная история товарища из 2019го года
едет он в Борисполь с телочкой типа жизнь удалась через 2 часа вылет в теплую страну, в уме уже посещение дютифри и прочие ништяки, жена с детьми отправлена к теще...и тут нежданчик...догоняет полиция, останавливает, оказалось камеры идентифицировали номер из базы, машина под арестом(причина ДТП о котором он не сном не духом но был суд и повестка"не по адресу" и штраф/исполнительная/суд/арест...машину забирают на штрафплощадку...
короче никто никуда не полетел...два дня разборок, гемора и туева куча денег...
это Я к чему?
можно прикидываться шлангом до поры до времени, как табличка в зоопарке "страуса не пугать - пол бетонный")))
кстати П24 светит все штрафы ПДД а ДИЯ все исполнительные дела...
но...мухи они такие мухи...
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Додано: Суб 11 тра, 2024 20:40
fler написав: Bobua написав:
▪️Более того, согласно последним данным разведки, Россия не видит никакого противоречия между переговорами с Украиной и дальнейшим военным продвижением
. «Как и в 2015 году, Кремль делает ставку на фиктивные переговоры, при этом создавая факты на местах», – предупреждает источник. Тогда Путин, в частности, вел «мирные» переговоры с Ангелой Меркель в Минске, в то время как его армия захватила десять деревень и стратегически важный город Дебальцево.
Це ключове. lapay, ферштейн? Яке в сраку рпв? рф не збирається зупинятись і розраховує на зростання власного військового виробництва. Отже, єдиний шлях їх перемогти - це знищити можливості для військового виробництва. Хіба не це зараз робиться? НПЗ, нафтобази і іже з ними важливі підприємства та інфраструктура.
Можно узнать что мы уничтожаем из військового виробництва? і іже з ними
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Додано: Суб 11 тра, 2024 20:42
Ничего ничего. Радуйтесь.
Скоро вы все бронированные и непрыдатные, будете учить технику очистки наружных канализационных колодцев и жрать возить друг другу
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Додано: Суб 11 тра, 2024 20:43
detroytred написав:
Краще б надали б цитату з закону про формуліровку.
Бо ліньки самому лізти)))
Точну цитату не надам, але точно знаю, що відлік часу починається не з введенням чи продовженням військового стану, а з моменту оголошення мобілізації. Окрім поточної, для якої - з введенням цього закону. І мобілізація, на відміну від ВС, не подовжується, була оголошена один раз 24 лютого 2022 року, і діє донині.
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Додано: Суб 11 тра, 2024 20:43
Vadim_ написав: Прохожий написав: detroytred написав:
Якщо прапорщику треба поясняти чому, то ... він такий же за рівнем, як Прохожий, в якого прапорщик служить срочку.
Я не военный ваших тонкостей не знаю, думал что военный для войны
но, Я не трогал тебя, "военный мирного времени"?
но нет, завоняло само...
лэди ГаГа на арене цирка второй день)))
Военній для мирного времені
А що не знали?
Ви ж самі, цивільні, саме цього схотіли та втілили.
Контракт.
Поки контракт -- військовий.
Скінчився контакт -- вантажник АТБ.
Новий контакт -- знов військовий.
Закінчився -- знов вантажник.
Вспів вислужити роки для пенсії, то і її отримуєш. Згідно отих мирних років служби.
А халява була за совка.
Зарання отимуєш .... Зато, як війна, то вперед.
Зараз за війну окремо -- і пенсія, і грошове, і пільгі окремі.
Все по чесноку. По ринковому. Договір -- контракт.
Хавайте.... Гречкосії)) Тепер і військовий після скінчення контракту -- гречкосій. Весело...
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Додано: Суб 11 тра, 2024 20:48
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Додано: Суб 11 тра, 2024 20:49
detroytred написав:
Ти запізднився)), черговий зі зграї.
На тебе витрачати час не буду.
Лише нагадую -- ти нещодавно вдесяте злився.І тебе два фронтовики серйозно питали -- чому не у війську
.
цэ хто?
маю надию що не леди ГаГа?)))
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Додано: Суб 11 тра, 2024 20:51
M-Audio написав: detroytred написав:
Краще б надали б цитату з закону про формуліровку.
Бо ліньки самому лізти)))
Точну цитату не надам, але точно знаю, що відлік часу починається не з введенням чи продовженням військового стану, а з моменту оголошення мобілізації. Окрім поточної, для якої - з введенням цього закону. І мобілізація, на відміну від ВС, не подовжується, була оголошена один раз 24 лютого 2022 року, і діє донині.
Дякую. Згадав. Точно з моменту оголошення мобілізації.
А поточничний відлік часу - з введення в дію закону.
Але стосовно фактичної адреси косяк може бути при наступних сповіщеннях.
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Додано: Суб 11 тра, 2024 20:54
Бетон написав:
Ничего ничего. Радуйтесь.
Скоро вы все бронированные и непрыдатные, будете учить технику очистки наружных канализационных колодцев и жрать возить друг другу
огласите поименно)
Бетон у вас реальные проблемы с психикой, серьезно займитесь этим иначе скоро потребуется бригада с павлова...
апд
чиста совет, без наезда, вы мне реально симпатичны как предприимчивый человек)
Востаннє редагувалось Прохожий
в Суб 11 тра, 2024 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 тра, 2024 20:55
Прохожий написав: flyman написав: detroytred написав:
Нема оновленої адреси.
Він її надасть сам потім ....)))) в суді.
Де буде оскаржувати штраф.
Красота гри.
Штраф отой оскаржить, але адресу надасть.
а якщо на тимчасово окупованих, а якщо в біженець в ЄС, а якщо прийшло не на ту адресу, а якщо пішло але не дойшло, і ще багато різних "а що як",
тобто "далі по колу" (с) застряє на першій ітерації... поки те поки се, поки подання ініціативи, поки розгляд правок, поки голосування...
як наберуть 200К помічників Успіху то буде не до невловимих Джо, та й не думаю, що за ними в першу чергу будуть бігати теж. тупік (с)
завдання помогти долярчику, чи закошмарити штрафами
"все уже придумано до нас"(с)
муха наивный как все его собратья...
как работало ДО ВОЙНЫ с штрафами...
есть штраф, ты не оплатил, допустим не знал бо "адрес неактуальный и т.д."
ок, но систему это ниипет, это ваши проблемы...
через определенное время штраф х2
через еще время передача в исполнительную службу, арест имущества, и вот когда ты засветишься где-то(а это обязательно случиться) тогда и получишь по полной...
реальная история товарища из 2019го года
едет он в Борисполь с телочкой типа жизнь удалась через 2 часа вылет в теплую страну, в уме уже посещение дютифри и прочие ништяки, жена с детьми отправлена к теще...и тут нежданчик...догоняет полиция, останавливает, оказалось камеры идентифицировали номер из базы, машина под арестом(причина ДТП о котором он не сном не духом но был суд и повестка"не по адресу" и штраф/исполнительная/суд/арест...машину забирают на штрафплощадку...
короче никто никуда не полетел...два дня разборок, гемора и туева куча денег...
это Я к чему?
можно прикидываться шлангом до поры до времени, как табличка в зоопарке "страуса не пугать - пол бетонный")))
кстати П24 светит все штрафы ПДД а ДИЯ все исполнительные дела...
но...мухи они такие мухи...
Огонь)
Для меня в этой истории более чем понятно.
Потому что я был в похожей ситуации. Правда на кону не стоял самолет в теплые края, но..
в моей истории было отличие. Я на момент моей остановки на стацпосту уже знал об исполнительной и все оплатил и вопрос (как я думал) закрыл. Но исполнитель в полицию не сообщил, машина из базы «розшук» не убрана.
Но я был настолько готов отстаивать правду, что загнал машину в неудобный угол у домика полиции, что эвакуатор не умел поднять машину. Плюс я еще и как Матросов стал уж между машиной и эвакуатором. Прлицаи немного ахренеди, но эвакуатор отправили восвояси. Я за день заполучил из ДВС справку об отсутствии у меня проблем и через сутки машину забирал у поста. Не попал на стоимость эвакуатора и стоянки. (Тогда около 800 грн/сутки при курсе 8 )
Урок вынесет песец какой!
Потому я с этих детских рассуждений трехдипломного ребенка в 50+ лет улыбаюсь))
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