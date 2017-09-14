Прохожий написав:

flyman написав: а якщо на тимчасово окупованих, а якщо в біженець в ЄС, а якщо прийшло не на ту адресу, а якщо пішло але не дойшло, і ще багато різних "а що як",





тобто "далі по колу" (с) застряє на першій ітерації... поки те поки се, поки подання ініціативи, поки розгляд правок, поки голосування...



як наберуть 200К помічників Успіху то буде не до невловимих Джо, та й не думаю, що за ними в першу чергу будуть бігати теж. тупік (с)



завдання помогти долярчику, чи закошмарити штрафами а якщо на тимчасово окупованих, а якщо в біженець в ЄС, а якщо прийшло не на ту адресу, а якщо пішло але не дойшло, і ще багато різних "а що як",тобто "далі по колу" (с) застряє на першій ітерації... поки те поки се, поки подання ініціативи, поки розгляд правок, поки голосування...як наберуть 200К помічників Успіху то буде не до невловимих Джо, та й не думаю, що за ними в першу чергу будуть бігати теж. тупік (с)завдання помогти долярчику, чи закошмарити штрафами

"все уже придумано до нас"(с)муха наивный как все его собратья...как работало ДО ВОЙНЫ с штрафами...есть штраф, ты не оплатил, допустим не знал бо "адрес неактуальный и т.д."ок, но систему это ниипет, это ваши проблемы...через определенное время штраф х2через еще время передача в исполнительную службу, арест имущества, и вот когда ты засветишься где-то(а это обязательно случиться) тогда и получишь по полной...реальная история товарища из 2019го годаедет он в Борисполь с телочкой типа жизнь удалась через 2 часа вылет в теплую страну, в уме уже посещение дютифри и прочие ништяки, жена с детьми отправлена к теще...и тут нежданчик...догоняет полиция, останавливает, оказалось камеры идентифицировали номер из базы, машина под арестом(причина ДТП о котором он не сном не духом но был суд и повестка"не по адресу" и штраф/исполнительная/суд/арест...машину забирают на штрафплощадку...короче никто никуда не полетел...два дня разборок, гемора и туева куча денег...это Я к чему?можно прикидываться шлангом до поры до времени, как табличка в зоопарке "страуса не пугать - пол бетонный")))кстати П24 светит все штрафы ПДД а ДИЯ все исполнительные дела...но...мухи они такие мухи...