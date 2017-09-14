detroytred написав:Цього права і не було. Начальник вирішує...
Ключове в рабстві -- це право власності. На раба.
1я базовая ценность человека какая? свобода. Если начальник за вас решает, он может вас и сгноить. На гражданке не нравится начальник, развернулся и ушел. В армии этого нет. О каких правах вы говорите при отсутствии свобод?
Ви не зрозуміли про обовязковість виконання не злочинних наказів? ) для прикладу скільки робочих годин в сутці? Тепер інше скільки годин ви маєте спати? Допустим в уставі написано 8. Хотя я не знаю. ))) а якщо командир накаже не буде пускати на 8 спати? Це злочинний наказ? Або у вас не хватка людей на службі є лише половина і обовязки їх покладені на тих що є . без всякої доплати це наказ злочинний?
detroytred написав:Цього права і не було. Начальник вирішує...
Ключове в рабстві -- це право власності. На раба.
1я базовая ценность человека какая? свобода. Если начальник за вас решает, он может вас и сгноить. На гражданке не нравится начальник, развернулся и ушел. В армии этого нет. О каких правах вы говорите при отсутствии свобод?
Ви не зрозуміли про обовязковість виконання не злочинних наказів? ) для прикладу скільки робочих годин в сутці? Тепер інше скільки годин ви маєте спати? Допустим в уставі написано 8. Хотя я не знаю. ))) а якщо командир накаже не буде пускати на 8 спати? Це злочинний наказ? Або у вас не хватка людей на службі є лише половина і обовязки їх покладені на тих що є . без всякої доплати це наказ злочинний?
теперь вы не закусываете. я наоборот говорю что в армии у рядового нет ни прав ни свобод. Рабство. У меня были работы где меня хотели припахать как лошадь, сверх того о чём были изначальные договорённости, я просто разворачивался и уходил. Более того знаю киевскую фирму, где на работу берут только живущих в аренде, типа можно припахивать, так просто не уволятся аренду ж надо платить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 11 тра, 2024 21:04, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:а якщо на тимчасово окупованих, а якщо в біженець в ЄС, а якщо прийшло не на ту адресу, а якщо пішло але не дойшло, і ще багато різних "а що як",
тобто "далі по колу" (с) застряє на першій ітерації... поки те поки се, поки подання ініціативи, поки розгляд правок, поки голосування...
як наберуть 200К помічників Успіху то буде не до невловимих Джо, та й не думаю, що за ними в першу чергу будуть бігати теж. тупік (с)
завдання помогти долярчику, чи закошмарити штрафами
"все уже придумано до нас"(с) муха наивный как все его собратья... как работало ДО ВОЙНЫ с штрафами... есть штраф, ты не оплатил, допустим не знал бо "адрес неактуальный и т.д." ок, но систему это ниипет, это ваши проблемы... через определенное время штраф х2 через еще время передача в исполнительную службу, арест имущества, и вот когда ты засветишься где-то(а это обязательно случиться) тогда и получишь по полной...
реальная история товарища из 2019го года едет он в Борисполь с телочкой типа жизнь удалась через 2 часа вылет в теплую страну, в уме уже посещение дютифри и прочие ништяки, жена с детьми отправлена к теще...и тут нежданчик...догоняет полиция, останавливает, оказалось камеры идентифицировали номер из базы, машина под арестом(причина ДТП о котором он не сном не духом но был суд и повестка"не по адресу" и штраф/исполнительная/суд/арест...машину забирают на штрафплощадку... короче никто никуда не полетел...два дня разборок, гемора и туева куча денег...
это Я к чему? можно прикидываться шлангом до поры до времени, как табличка в зоопарке "страуса не пугать - пол бетонный")))
кстати П24 светит все штрафы ПДД а ДИЯ все исполнительные дела... но...мухи они такие мухи...
Огонь) Для меня в этой истории более чем понятно. Потому что я был в похожей ситуации. Правда на кону не стоял самолет в теплые края, но.. в моей истории было отличие. Я на момент моей остановки на стацпосту уже знал об исполнительной и все оплатил и вопрос (как я думал) закрыл. Но исполнитель в полицию не сообщил, машина из базы «розшук» не убрана. Но я был настолько готов отстаивать правду, что загнал машину в неудобный угол у домика полиции, что эвакуатор не умел поднять машину. Плюс я еще и как Матросов стал уж между машиной и эвакуатором. Прлицаи немного ахренеди, но эвакуатор отправили восвояси. Я за день заполучил из ДВС справку об отсутствии у меня проблем и через сутки машину забирал у поста. Не попал на стоимость эвакуатора и стоянки. (Тогда около 800 грн/сутки при курсе Урок вынесет песец какой! Потому я с этих детских рассуждений трехдипломного ребенка в 50+ лет улыбаюсь))
глянув календар, може уже 18 липня 2024 р., а ні, 11 травня 2024, але хотаб і прохожий уже багатіють пронумерованими повістками, замість того, щоб обороняти країну від окупантів
vitaliiangel написав:теперь вы не закусываете. я наоборот говорю что в армии у рядового нет ни прав ни свобод. Рабство. У меня были работы где меня хотели припахать как лошадь, сверх того о чём были изначальные договорённости, я просто разворачивался и уходил.
До суду подати може? Може. Про рабів, які судяться з державою, начальниками - не чув. Хоча може були? Не знаю. Да і просто продати офіційно всл ніззя.
Наконец-то, родили на 3-м году войны хотя бы вернуть на учет здоровых 40-летних мужиков, выбравших профессию силовика, умеющих обращаться с оружием и дававших присягу? И когда их поставят? Подозреваю, все кто хотел, уже давно свалили. А надо было их первыми призвать.
И в чем же "чувствительность этой темы", что о ней "так много говорили"? Может, кто-то прояснит?