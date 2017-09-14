Додано: Суб 11 тра, 2024 21:21

Hotab написав: Потому что я был в похожей ситуации. Правда на кону не стоял самолет в теплые края, но.. Потому что я был в похожей ситуации. Правда на кону не стоял самолет в теплые края, но..

Да, государство имеет широкие возможности нагадить своим гражданам. Последние лет 20 оно интенсивно занимается тем, чтобы эти возможности расширить и углубить, а вот ответственность за косяки собственных чиновников и исполнителей в ситуации типа вашей предусматривать не видит необходимости. Это приводит не только к материальным потерям, но и ставит гражданина в униженное и зависимое положение. Особенно в случае, когда гражданин вообще ни при чем (ошибка), или же он свою часть обязанностей выполнил, а государство - нет. Почему-то когда гражданин не исполняет обязанности, тут же находится какая-нибудь статья какого-нибудь кодекса, а в обратную сторону - никогда ничего, хотя с упрощением процедур прищучивания граждан стало больше и косяков и злоупотреблений. Есть только бесполезная теоретическая возможность требовать возмещения убытков через суд, что никогда не работает, да и даже вступившие в силу судебные решения против себя государство тоже милостиво себе разрешило не исполнять (закон о гарантиях исполнения судебных решений).Поэтому есть какой-то элемент удовлетворения в том, чтобы видеть, как сейчас это государство бегает за своими гражданами, которые отмахиваются от него так же, как оно отмахивалось от них в мирное время.