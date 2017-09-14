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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 810581068107810881098110>
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 21:27

  flyman написав:
  hxbbgaf написав:
Кроме того, пенсионеры силовых структур теперь тоже становятся на учет.

https://war.hvylya.net/292536-s-18-maya ... minoborony

Наконец-то, родили на 3-м году войны хотя бы вернуть на учет здоровых 40-летних мужиков, выбравших профессию силовика, умеющих обращаться с оружием и дававших присягу? И когда их поставят? Подозреваю, все кто хотел, уже давно свалили. А надо было их первыми призвать.

И в чем же "чувствительность этой темы", что о ней "так много говорили"? Может, кто-то прояснит?

це тепер хотабу, детройду і Прохожому підуть повістки 366 шт. у високосний рік?
що ж це коїцця, перший сорт в опасностє!

Почекай, а Прохожий яким боком до силовиків?

І ти трохи)) сплутав -- всиловики й так завжди були на вобліку.
То мова про поліцію і т.д.
Їх на воблік візьмуть тепер.

З.и. до речі, щось я не чув від Прохожого вимоги вибачень, коли йому, кажись, Бігор тицяв прокурорством.
Та невже?
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 11 тра, 2024 21:29, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 21:28

  detroytred написав:Прохожий
Нема проблем.
Очікуй. Якщо потерли, то Успіх сам підтвердить. Що питав і коли.
Може один з трьох інших теж відзовуться, коли прочитають.

Не боїсь.
Поки факт -- що від відповіді на питання, яке сам задавав мені, і яке, я добре пам'ятаю, тобі задавали двоє фронтовиків, ти ухилився.
Почекай. Це не проблема. Вирішу.
"Не розбирающийся навіть у срочній службі прапорщиків", зате будуючий на цьому претензії, герой.

Да! Якщо помилився, то вибачусь без проблем.
Тим паче помилка-то дрібна. В гіршому випадку буде не два фронтовики запитували, а один. Це дуже принципово? (Да хоч жодного).
На рівні твоєї брехні на особисту адресу? Отож.
Що ж ви всі так боїтесь визнавати навіть лише звичайні помилки...
Зато хоробро генерите звинувачення зі стелі, брехню на особисту адресу і зливаєтесь.

"Питав перший і підкреслив, що серйозно, надай відповідь - Успіх.
Потім або Бандерлог, або Дмитро, або Олександр. Це не принципово."
пруфы давай

слифф?
извиняться не нужно, просто освободи ветку от потока своих фекалий на 24 часа)
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 21:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:З.и. до речі, щось я не чув від Прохожого вимоги вибачень, коли йому, кажись, Бігор тицяв прокурорством.
Та невже?

ну на местных дурачков типа "аудитора из БИГ4" Я не реагирую
вы хотите перейти на их уровень?)
да/нет?
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 21:33

  Прохожий написав:
  detroytred написав:Прохожий
Нема проблем.
Очікуй. Якщо потерли, то Успіх сам підтвердить. Що питав і коли.
Може один з трьох інших теж відзовуться, коли прочитають.

Не боїсь.
Поки факт -- що від відповіді на питання, яке сам задавав мені, і яке, я добре пам'ятаю, тобі задавали двоє фронтовиків, ти ухилився.
Почекай. Це не проблема. Вирішу.
"Не розбирающийся навіть у срочній службі прапорщиків", зате будуючий на цьому претензії, герой.

Да! Якщо помилився, то вибачусь без проблем.
Тим паче помилка-то дрібна. В гіршому випадку буде не два фронтовики запитували, а один. Це дуже принципово? (Да хоч жодного).
На рівні твоєї брехні на особисту адресу? Отож.
Що ж ви всі так боїтесь визнавати навіть лише звичайні помилки...
Зато хоробро генерите звинувачення зі стелі, брехню на особисту адресу і зливаєтесь.

"Питав перший і підкреслив, що серйозно, надай відповідь - Успіх.
Потім або Бандерлог, або Дмитро, або Олександр. Це не принципово."
пруфы давай

слифф?
извиняться не нужно, просто освободи ветку от потока своих фекалий на 24 часа)

Почекай.
Ти сам спочатку питайєш "вибачишся", а тепер співаєш, що не треба.

Не бзди. Буде усе. Або пруфи, або підтвердження Успіха, або вибачення (що аж так помилився --- приписав, що фронтовики тебе питали. Це капець помилка....).
Поток фекалій від тебе і Ко.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 21:35

Наконец-то разобрались на чем основано спокойствие Флаймана)

  flyman написав:
в липні може бути і РПВ, або/і повний блекаут

Тот случай, когда ты имеешь детальный план и основательно подготовился к мобилизации ..
:lol:
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 21:39

  Прохожий написав:
  detroytred написав:З.и. до речі, щось я не чув від Прохожого вимоги вибачень, коли йому, кажись, Бігор тицяв прокурорством.
Та невже?

ну на местных дурачков типа "аудитора из БИГ4" Я не реагирую
вы хотите перейти на их уровень?)
да/нет?

Дурна оцінка Бігора, дурне питання.
Від чудака, який потоками в мій бік показав свій рівень.

Не бзди...
Чекай пруфи, або підтвердження від Успіха, або вибачення. Але Успіх 100% я добре пам'ятаю, як і коли і чому питав. Після моїх чергової з тобою дискусії по цьому питанню.
А краще надай відповідь - чому не на фронті? Ти ж мене питав. Відповідь отримав. Сам злився.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 21:41

  detroytred написав:
  Прохожий написав:
  detroytred написав:Прохожий
Нема проблем.
Очікуй. Якщо потерли, то Успіх сам підтвердить. Що питав і коли.
Може один з трьох інших теж відзовуться, коли прочитають.

Не боїсь.
Поки факт -- що від відповіді на питання, яке сам задавав мені, і яке, я добре пам'ятаю, тобі задавали двоє фронтовиків, ти ухилився.
Почекай. Це не проблема. Вирішу.
"Не розбирающийся навіть у срочній службі прапорщиків", зате будуючий на цьому претензії, герой.

Да! Якщо помилився, то вибачусь без проблем.
Тим паче помилка-то дрібна. В гіршому випадку буде не два фронтовики запитували, а один. Це дуже принципово? (Да хоч жодного).
На рівні твоєї брехні на особисту адресу? Отож.
Що ж ви всі так боїтесь визнавати навіть лише звичайні помилки...
Зато хоробро генерите звинувачення зі стелі, брехню на особисту адресу і зливаєтесь.

"Питав перший і підкреслив, що серйозно, надай відповідь - Успіх.
Потім або Бандерлог, або Дмитро, або Олександр. Це не принципово."
пруфы давай

слифф?
извиняться не нужно, просто освободи ветку от потока своих фекалий на 24 часа)

Почекай.
Ти сам спочатку питайєш "вибачишся", а тепер співаєш, що не треба.

Не бзди. Буде усе. Або пруфи, або підтвердження Успіха, або вибачення (що аж так помилився --- приписав, що фронтовики тебе питали. Це капець помилка....).
Поток фекалій від тебе і Ко.

жду пруфы
без АБО)
ты такой унылый "военный мирного времени"...
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 21:44

  detroytred написав:
  Прохожий написав:
  detroytred написав:З.и. до речі, щось я не чув від Прохожого вимоги вибачень, коли йому, кажись, Бігор тицяв прокурорством.
Та невже?

ну на местных дурачков типа "аудитора из БИГ4" Я не реагирую
вы хотите перейти на их уровень?)
да/нет?

Дурна оцінка Бігора, дурне питання.
Від чудака, який потоками в мій бік показав свій рівень.

Не бзди...
Чекай пруфи, або підтвердження від Успіха, або вибачення. Але Успіх 100% я добре пам'ятаю, як і коли і чому питав. Після моїх чергової з тобою дискусії по цьому питанню.
А краще надай відповідь - чому не на фронті? Ти ж мене питав. Відповідь отримав. Сам злився.

да/нет?
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 11 тра, 2024 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 21:45

  Прохожий написав:жду
без АБО)

Та ні.

Невже ніхто не пам'ятає, як Успіх прямо запитав в Прохожого - про серйозно, чому не на фронті?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 21:48

  detroytred написав:
  Прохожий написав:жду
без АБО)

Та ні.

Невже ніхто не пам'ятає, як Успіх прямо запитав в Прохожого - про серйозно, чому не на фронті?

"помощь зала"...
и шо?
тепло и уютно в подштанниках стало?)

"мальчик ты не обкакался ты круто обосрался..."(с)Б.Титомир (из фольклора))))
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  #<1 ... 810581068107810881098110>
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