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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8107810881098110>
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 22:11

detroytred
Вот это после бани вы «зашли с ноги» :D

Зображення

Если что, я «абзацы не считал» ))
Форум сам это умеет))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 22:12

  Прохожий написав:нет
для тугих типа тебя и "аудитора из БИГ4" сообщал что на ГОССЛУЖБЕ никогда не был, "бюджетную сиську" в отличии от тебя не смоктал)

Тугий це ти. Що досі не допетрив: висуваєш претензії стосовно іншого, то будь готовий відповісти за себе.
Так це працює.

Ти верещиш про мою роботу-службу, а ти-то хто воєн?
Ти питаєш мене чому я не на фронті, так ти чому?
Відповів би і не було отих дурних чекань-пошуку підтверджень питали тебе чи ні.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 22:14

  Hotab написав:detroytred
Вот это после бани вы «зашли с ноги» :D

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Если что, я «абзацы не считал» ))
Форум сам это умеет))

Ключове це - чому?
Самі ж бачите, яка зграя по черзі цілий день генерить претензії тощо.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 22:14

  fox767676 написав:
  flyman написав:в липні може бути і РПВ, або/і повний блекаут, і виписувати хіба будуть при свічках гусячим перами гуталіном та доставляти голубами


РПВ це точно не про відміну мобілізації
навіть демобілізувати не будуть
при блекауті зі всіх, включно з броньовиками і доглядальниками котів, зроблять відчайдушних моджахедів

можна перечитати приклади історій, напр.
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/05/8/7454705/

Кулеметник, що тремтить
– Наразі в моїй роботі найбільш кричуща проблема – бійці, яких тільки мобілізували, але вони за станом здоров'я просто не зможуть виконувати ніяких задач

там є для тих кому тут дуже смішно петросянити про "приклаєну сітківку" можете ржати далі
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 тра, 2024 22:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 22:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ключове це - чому?

лэди ГаГа любит "свет софитов"?
а мож просто тупая...
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 22:17

  Прохожий написав:
  sens написав:Дія не підтягує кримінальні справи, по цивільним по апеляційній інстанції немає ухвал також.

чукча писатель а не читатель???
где ты увидел про это?

Я писал про "выконавчи провадження" которые ДИЯ как раз светит
ты реально "юрист"?

По-перше,не треба показувати свою поведінку, по-друге, якщо мова про ухилянтів,то стаття кримінального кодексу, тому щодо дії моє твердження вірне, по-третє, чукча це ти.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 22:18

  Прохожий написав:
  detroytred написав:Ключове це - чому?

лэди ГаГа любит "свет софитов"?
а мож просто тупая...

Блєді ПроПро вирішила просто тупо прямо образами покидатись?
Тупая?

Не бзди. Чекай.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 22:20

  Hotab написав:
  Прохожий написав:
  sens написав:Дія не підтягує кримінальні справи, по цивільним по апеляційній інстанції немає ухвал також.

чукча писатель а не читатель???
где ты увидел про это?

Я писал про "выконавчи провадження" которые ДИЯ как раз светит
ты реально "юрист"?

Сенс это дурачек наш местный. Не обращайте внимания. Он как ребенок до 3-х лет сам с собой болтает, играется. Ему не надо наше присутствие и наши ответы.

Це вже було - Л.Кучма. знову провокація?
sens
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 22:20

sens


якщо мова про ухилянтів,то стаття кримінального кодексу,



в яких випадках дії ухилянта підпадають вже під ККУ?
Чи «о чем хочу, о том пою», і не важливо до теми чи ні? :lol:


Це вже було


Звичайно що було і є. Бо ви не бажаєте вирішити свої ментальні проблеми. Скільки вам людей вже вказало на них? Запустите - гірше буде.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 22:24

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:в липні може бути і РПВ, або/і повний блекаут, і виписувати хіба будуть при свічках гусячим перами гуталіном та доставляти голубами


РПВ це точно не про відміну мобілізації
навіть демобілізувати не будуть
при блекауті зі всіх, включно з броньовиками і доглядальниками котів, зроблять відчайдушних моджахедів

можна перечитати приклади історій, напр.
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/05/8/7454705/

Кулеметник, що тремтить
– Наразі в моїй роботі найбільш кричуща проблема – бійці, яких тільки мобілізували, але вони за станом здоров'я просто не зможуть виконувати ніяких задач

там є для тих кому тут дуже смішно петросянити про "приклаєну сітківку" можете ржати далі

Та отож.
А я поржу потім.
Коли навіть мені зі своїми погонами буде непереливки, то що тоді оцим хероям з їх погонами буде.
Повеселимось...
Мені буде хоч над ким.

Ви всі весельчаки тільки ніки в якості псевдо залишіть)))
Щоб взнати і зрадіти зустрічі.
detroytred
 
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