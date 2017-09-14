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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 тра, 2024 22:11
detroytred
Вот это после бани вы «зашли с ноги»
Если что, я «абзацы не считал» ))
Форум сам это умеет))
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Додано: Суб 11 тра, 2024 22:12
Прохожий написав:
нет
для тугих типа тебя и "аудитора из БИГ4" сообщал что на ГОССЛУЖБЕ никогда не был, "бюджетную сиську" в отличии от тебя не смоктал)
Тугий це ти. Що досі не допетрив: висуваєш претензії стосовно іншого, то будь готовий відповісти за себе.
Так це працює.
Ти верещиш про мою роботу-службу, а ти-то хто воєн?
Ти питаєш мене чому я не на фронті, так ти чому?
Відповів би і не було отих дурних чекань-пошуку підтверджень питали тебе чи ні.
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Додано: Суб 11 тра, 2024 22:14
Hotab написав:detroytred
Вот это после бани вы «зашли с ноги»
Если что, я «абзацы не считал» ))
Форум сам это умеет))
Ключове це - чому?
Самі ж бачите, яка зграя по черзі цілий день генерить претензії тощо.
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Додано: Суб 11 тра, 2024 22:14
fox767676 написав: flyman написав:
в липні може бути і РПВ, або/і повний блекаут, і виписувати хіба будуть при свічках гусячим перами гуталіном та доставляти голубами
РПВ це точно не про відміну мобілізації
навіть демобілізувати не будуть
при блекауті зі всіх, включно з броньовиками і доглядальниками котів, зроблять відчайдушних моджахедів
можна перечитати приклади історій, напр.https://www.pravda.com.ua/articles/2024/05/8/7454705/
Кулеметник, що тремтить
– Наразі в моїй роботі найбільш кричуща проблема – бійці, яких тільки мобілізували, але вони за станом здоров'я просто не зможуть виконувати ніяких задач
там є для тих кому тут дуже смішно петросянити про "приклаєну сітківку" можете ржати далі
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 11 тра, 2024 22:18, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 11 тра, 2024 22:16
detroytred написав:
Ключове це - чому?
лэди ГаГа любит "свет софитов"?
а мож просто тупая...
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Додано: Суб 11 тра, 2024 22:17
Прохожий написав: sens написав:
Дія не підтягує кримінальні справи, по цивільним по апеляційній інстанції немає ухвал також
.
чукча писатель а не читатель???
где ты увидел про это
?
Я писал про "выконавчи провадження" которые ДИЯ как раз светит
ты реально "юрист"?
По-перше,не треба показувати свою поведінку, по-друге, якщо мова про ухилянтів,то стаття кримінального кодексу, тому щодо дії моє твердження вірне, по-третє, чукча це ти.
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Додано: Суб 11 тра, 2024 22:18
Прохожий написав: detroytred написав:
Ключове це - чому?
лэди ГаГа любит "свет софитов"?
а мож просто тупая...
Блєді ПроПро вирішила просто тупо прямо образами покидатись?
Тупая?
Не бзди. Чекай.
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Додано: Суб 11 тра, 2024 22:20
Hotab написав: Прохожий написав: sens написав:
Дія не підтягує кримінальні справи, по цивільним по апеляційній інстанції немає ухвал також
.
чукча писатель а не читатель???
где ты увидел про это
?
Я писал про "выконавчи провадження" которые ДИЯ как раз светит
ты реально "юрист"?
Сенс это дурачек наш местный. Не обращайте внимания. Он как ребенок до 3-х лет сам с собой болтает, играется. Ему не надо наше присутствие и наши ответы.
Це вже було - Л.Кучма. знову провокація?
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Додано: Суб 11 тра, 2024 22:20
sens
якщо мова про ухилянтів,то стаття кримінального кодексу,
в яких випадках дії ухилянта підпадають вже під ККУ?
Чи «о чем хочу, о том пою», і не важливо до теми чи ні?
Це вже було
Звичайно що було і є. Бо ви не бажаєте вирішити свої ментальні проблеми. Скільки вам людей вже вказало на них? Запустите - гірше буде.
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Додано: Суб 11 тра, 2024 22:24
flyman написав: fox767676 написав: flyman написав:
в липні може бути і РПВ, або/і повний блекаут, і виписувати хіба будуть при свічках гусячим перами гуталіном та доставляти голубами
РПВ це точно не про відміну мобілізації
навіть демобілізувати не будуть
при блекауті зі всіх, включно з броньовиками і доглядальниками котів, зроблять відчайдушних моджахедів
можна перечитати приклади історій, напр.https://www.pravda.com.ua/articles/2024/05/8/7454705/
Кулеметник, що тремтить
– Наразі в моїй роботі найбільш кричуща проблема – бійці, яких тільки мобілізували, але вони за станом здоров'я просто не зможуть виконувати ніяких задач
там є для тих кому тут дуже смішно петросянити про "приклаєну сітківку" можете ржати далі
Та отож.
А я поржу потім.
Коли навіть мені зі своїми погонами буде непереливки, то що тоді оцим хероям з їх погонами буде.
Повеселимось...
Мені буде хоч над ким.
Ви всі весельчаки тільки ніки в якості псевдо залишіть)))
Щоб взнати і зрадіти зустрічі.
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