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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8107810881098110
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 22:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щось наш блатний прокурор злився, йти в ЗСУ не хоче, сциться. Цікаво, хто його пул квартир в Києві буде захищати? Знову Успіх?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 22:29

flyman

там є для тих кому тут дуже смішно петросянити про "приклаєну сітківку" можете ржати далі


А чому б і не поржати з того, хто придумав історію про сітківку, яка на його думку можливо колись під час вибухів відслоїцця))
Тут у людей відриває кінцівки від вибухів, а муха не може воювати, бо від вибухів може сітківка відійти. Оце умора!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 22:33

  vitaliiangel написав:

столько лет прошло, а на росии не изменилось ничего
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Як з язика зняли) дуже схожі об'єкти
sens
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 22:34

  Hotab написав:flyman

там є для тих кому тут дуже смішно петросянити про "приклаєну сітківку" можете ржати далі


А чому б і не поржати з того, хто придумав історію про сітківку, яка на його думку можливо колись під час вибухів відслоїцця))
Тут у людей відриває кінцівки від вибухів, а муха не може воювати, бо від вибухів може сітківка відійти. Оце умора!

Так він зі своєю сітківкою ще до того фронту може не дійти...
Загнеться...

Під дружній регіт побратимів.
Всім буде весело, а йому ні.
Бо той за відірвану кінцівку отримає шану та почьот, а отой незрячий тощо отримає ...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 22:35

detroytred

Так він зі своєю сітківкою ще до того фронту може не дійти...
Загнеться...


Це чому? Від тоски по 2 форумам і філіппінці?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 22:36

  sens написав:
  vitaliiangel написав:

столько лет прошло, а на росии не изменилось ничего
Зображення

Як з язика зняли) дуже схожі об'єкти

Та то Ви не бачили, як в нашому Ту -142 баластом од вітру)) вояками на стоянці загружали.
Комедія була не менша.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 22:37

  Hotab написав:sens


якщо мова про ухилянтів,то стаття кримінального кодексу,



в яких випадках дії ухилянта підпадають вже під ККУ?
Чи «о чем хочу, о том пою», і не важливо до теми чи ні? :lol:


Це вже було


Звичайно що було і є. Бо ви не бажаєте вирішити свої ментальні проблеми. Скільки вам людей вже вказало на них? Запустите - гірше буде.

Толя напишіть питання,на яке бажаєте відповідь.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 22:39

  Hotab написав:detroytred

Так він зі своєю сітківкою ще до того фронту може не дійти...
Загнеться...


Це чому? Від тоски по 2 форумам і філіппінці?

Напореться на щось або впаде кудись, бо не побачить.

Здоровому хворого не зрозуміти.
Так, як ситому голодного.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 22:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

треба мосічучку разом з сином мобілізувати
виковиряти мажорів з закордоних развратних гньозд
і інщих таких
генералів здобувших непридатність на амурних фронтах
30-40 річних депутатів, які типа за соціальну справедливість - мобілізовувати 45-50 річних програмістів
це б добавило революційного пафосу у війну,підкинуло дров у полум'я пасіонарності, що б частково компенсувало нестачу зброї
як у раннього Наполєона
тут треба чи благоразуміє з раціональністю чи фанатизм з терором
fox767676
 
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  #<1 ... 8107810881098110
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