там є для тих кому тут дуже смішно петросянити про "приклаєну сітківку" можете ржати далі
А чому б і не поржати з того, хто придумав історію про сітківку, яка на його думку можливо колись під час вибухів відслоїцця)) Тут у людей відриває кінцівки від вибухів, а муха не може воювати, бо від вибухів може сітківка відійти. Оце умора!
там є для тих кому тут дуже смішно петросянити про "приклаєну сітківку" можете ржати далі
А чому б і не поржати з того, хто придумав історію про сітківку, яка на його думку можливо колись під час вибухів відслоїцця)) Тут у людей відриває кінцівки від вибухів, а муха не може воювати, бо від вибухів може сітківка відійти. Оце умора!
Так він зі своєю сітківкою ще до того фронту може не дійти... Загнеться...
Під дружній регіт побратимів. Всім буде весело, а йому ні. Бо той за відірвану кінцівку отримає шану та почьот, а отой незрячий тощо отримає ...
треба мосічучку разом з сином мобілізувати виковиряти мажорів з закордоних развратних гньозд і інщих таких генералів здобувших непридатність на амурних фронтах 30-40 річних депутатів, які типа за соціальну справедливість - мобілізовувати 45-50 річних програмістів це б добавило революційного пафосу у війну,підкинуло дров у полум'я пасіонарності, що б частково компенсувало нестачу зброї як у раннього Наполєона тут треба чи благоразуміє з раціональністю чи фанатизм з терором