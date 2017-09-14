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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 12 тра, 2024 06:50
katso написав:
Это называется "презумпция виновности" - ты им сообщил о месте жительства - а они про...ли эту информацию - но все равно ты виновен пока не докажещь что не верблюд
выше приводил пример с одним из банков (вычитал на минфине) когда без ведома клиента открыты кред.лимит, потом платной за обслуживание загнали счёт в минус, добавили несколько штрафов, письмо о задолженности отправлялось в никуда и уже коллектор отправил письмо по правильному адресу. Всё законно. Военком наложит 40 штрафов по 17 тыс - тоже законно. Узаконили грабёж типа ради обороны.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 12 тра, 2024 06:54
Hotab написав: vitaliiangel написав: Бетон написав:
нэпрыдатным типа Хотаба.
это он для семейной жизни непрыдатный, а для службы самое то.
Ну я не для каждой витамины. Обиделась, что отказал?
для семейной жизни нужны доброта и эмпатия, то чего у тебя по определению нет. Но можно себя поискать в роли верхнего в бдсм семье. А кто тебе в чём отказал и на кого ты дрочишь форумчан не очень интересует.
недостатки сенса ты замечаешь, а свои ?!
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Додано: Нед 12 тра, 2024 06:59
vitaliiangel
для семейной жизни нужны доброта и эмпатия, то чего у тебя по определению нет.
Извини что не подошел.
Там Бетон заявляет что уже свободен. Вроде добрый и эмпатийный . Попробуй там счастье.
Но можно себя поискать в роли верхнего в бдсм семье.
Можете хоть по очереди.
Стоп-слово «ТЦК». По этой команде сразу оба под кровать.tumos
Не могу понять откуда взялось мнение, что уволенные якобы 40-летние из той же полиции не брались на воинский учет ?
Посмотрел ст. 37 ЗУ Про військовий обов'язок і військову службу в редакции 2017 года.
Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього
Да, меня это тоже удивило. В законе это есть давно.
Возможно полицаи не выполняли это требования и массово не становились на учет.
Военному ЗСУ это в принципе невозможно, у него оформление пенсионного дела там же. То есть это происходит одновременно. А полицаи возможно не доходили до ТЦК, ведь у них пенсия не там (вроде)
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Hotab
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Додано: Нед 12 тра, 2024 07:27
[quote="5724073:Hotab"]Сенс
[quote]
питання,на яке бажаєте відповідь.
[/quote]
Чому ви приходите спілкуватись в громадське місце, маючи яскраво виражені комунікативні проблеми? Вам десь біля десятка людей на форумі вже сказали, що ви не тримаєте лінію діалоуг, ви пишете відповіді не на те, що цитуєте.
[]
Доброго ранку!
Мені було цікаво питання,а не як психолог слухати(читати) безкоштовно ваші пусті звинувачення.
Щодо діалогу,у мене особисто немає обовязка відповідати на будь-яку провокацію,тим паче не особи ,а можливо ботів ( як ви пишете людей ) коли робиться з певною метою,яка зрозуміла лише боту ( вам ).
Сподіваюсь ви зрозуміли що вам хамством відповідати не буду, якщо прочитали і на цьому дякую.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 07:31
vitaliiangel"[quote="5724079:vitaliiangel написав: Бетон написав:
нэпрыдатным типа Хотаба.
это он для семейной жизни непрыдатный, а для службы самое то.
Ну я не для каждой витамины. Обиделась, что отказал?[/quote]
для семейной жизни нужны доброта и эмпатия, то чего у тебя по определению нет. Но можно себя поискать в роли верхнего в бдсм семье. А кто тебе в чём отказал и на кого ты дрочишь форумчан не очень интересует.
недостатки сенса ты замечаешь, а свои ?![/quote]
Або гроші, якщо не по психології тест. Всі жінки та чоловіки обирають в першу чергу комфорт ,тому в 2022 , населення України, під дією сильного чинника вимушено було покинути територію України,завдяки діям з боку держави -можливо назавжди. Тому сім'ї хто роз'їхалися мають нажаль один шлях для розвитку здебільшого.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 07:32
vitaliiangel написав: katso написав:
Это называется "презумпция виновности" - ты им сообщил о месте жительства - а они про...ли эту информацию - но все равно ты виновен пока не докажещь что не верблюд
выше приводил пример с одним из банков (вычитал на минфине) когда без ведома клиента открыты кред.лимит, потом платной за обслуживание загнали счёт в минус, добавили несколько штрафов, письмо о задолженности отправлялось в никуда и уже коллектор отправил письмо по правильному адресу. Всё законно. Военком наложит 40 штрафов по 17 тыс - тоже законно. Узаконили грабёж типа ради обороны.
В банка можна завжди без перешкод отримати будь-яку інформацію,в тцк точно ні. Навіть ігнорують адвокатський запит .
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Додано: Нед 12 тра, 2024 07:34
[quote="5724079:vitaliiangel"][quote="5724060:Бетон"]нэпрыдатным типа Хотаба.[/quote]это он для семейной жизни непрыдатный, а для службы самое то.[/quote]
Коли на форумі перестане вночі зливати весь непотріб, може з'явитися бажання зробити корисне,не лише для себе. Щодо сім'ї ,то чоловіку завжди легше мати навіть двох жінок з дітьми в різних містах. І таке буває.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 07:51
sens написав:
Щодо сім'ї ,то чоловіку завжди легше мати навіть двох жінок з дітьми в різних містах. І таке буває.
законодательству надо идти вперед и разделить семью и партнерство. В рамках партнерства станет законным многоженство. Один человек может быть учредителем нескольких ООО, почему он же не может содержать нескольких женщин с правами и обязанностями нуклеарной семьи?
Сейчас этот вопрос не на часі, хотя цивилизация к нему 100500% придёт. Ранее когда в патриархальной семье жило несколько поколений партнерство было невозможно из этических причин (родители бы не благословили и соседи бы не поняли). Сейчас таких семей практически нет. Люди находят общение в интернете, а непонятливых соседей можно посылать за руским кораблём.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 08:08
vitaliiangel
В рамках партнерства станет законным многоженство
Тогда ты на финансовом форуме начнешь присматриваться в качестве «пригоден для семейной жизни» не только лишь ко мне? Полигамная ты наша..
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Додано: Нед 12 тра, 2024 08:17
detroytred написав:
Одуріли ви...
Детройтед Ви мені нагадали юні роки коли я вчився у мед виші, батьки у мене були бідні, стипендія не така щоб на неї можна було жити, тому постійно підробляв. Так от коли я підробляв у психоневрологічному диспансері (у дурці по народному) було цікаво як студенту медику спілкуватись з цими нещасними, бо іноді видавали перли, от один із них: це не ми ненормальні, а ви, просто вас більше
А тепер, detroytred, прочитайте свою цитату
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