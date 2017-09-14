Додано: Нед 12 тра, 2024 06:59



для семейной жизни нужны доброта и эмпатия, то чего у тебя по определению нет.







Но можно себя поискать в роли верхнего в бдсм семье.







Не могу понять откуда взялось мнение, что уволенные якобы 40-летние из той же полиции не брались на воинский учет ?

Посмотрел ст. 37 ЗУ Про військовий обов'язок і військову службу в редакции 2017 года.

Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього





Извини что не подошел.Там Бетон заявляет что уже свободен. Вроде добрый и эмпатийный . Попробуй там счастье.Можете хоть по очереди.Стоп-слово «ТЦК». По этой команде сразу оба под кровать.Да, меня это тоже удивило. В законе это есть давно.Возможно полицаи не выполняли это требования и массово не становились на учет.Военному ЗСУ это в принципе невозможно, у него оформление пенсионного дела там же. То есть это происходит одновременно. А полицаи возможно не доходили до ТЦК, ведь у них пенсия не там (вроде)