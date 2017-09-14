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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 12 тра, 2024 08:18
vitaliiangel написав: sens написав:
Щодо сім'ї ,то чоловіку завжди легше мати навіть двох жінок з дітьми в різних містах. І таке буває.
законодательству надо идти вперед и разделить семью и партнерство. В рамках партнерства станет законным многоженство. Один человек может быть учредителем нескольких ООО, почему он же не может содержать нескольких женщин с правами и обязанностями нуклеарной семьи?
Сейчас этот вопрос не на часі, хотя цивилизация к нему 100500% придёт. Ранее когда в патриархальной семье жило несколько поколений партнерство было невозможно из этических причин (родители бы не благословили и соседи бы не поняли). Сейчас таких семей практически нет. Люди находят общение в интернете, а непонятливых соседей можно посылать за руским кораблём.
Це до сьогоднішнього дня матері?
Зараз мені на очі попадається значно менше чоловіків як жінок. Надія, що мобілізаційний закон щось разюче змінить досить примарна.
Ломаченко нокаутував Камбососа і хоч в нього мпц-ка каша в голові, але приємно.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 08:20
vitaliiangel написав:
Военком наложит 40 штрафов по 17 тыс - тоже законно. Узаконили грабёж типа ради обороны.
Один адвокат уже покопался и сделал умозаключение:
- Стаття 61 Конституції Україеи
- Стаття 22 " Про мобпідготовку і мобілізацію"
сплачувати штраф 4 рази на рік, або 4 рази на рік оновлювати свої дані в ТЦК.
це по кількості продовжень мобілізацій.
Мобілізацію продовжують кожні 3 міс, так що, панове, плануємо свої витрати,
це всього лиш гроші, інструмент фінансів.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 08:23
Ой+ написав:
Це до сьогоднішнього дня матері?
лучше быть матерью в партнерской семье, чем любовницей с прицепом. Соотношение м/ж и так не равное, а после войны дисбаланс ещё усилится. Кроме того добавятся сотни тысяч калек, которые никого содержать не смогут, им бы самим как то выжить. Отношение к инвалидам у нас швах шваховый.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 12 тра, 2024 08:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 08:26
detroytred написав:
Зграя брехливих шакалів на чолі з куркою.
Так позбавте себе цієї зграї - самозабаньтесь і жодних проблем ну оце навіщо ото свиним рилом та от до людей? Га?
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Додано: Нед 12 тра, 2024 08:41
А какой резанный смысл несколько страниц обсуждать штрафы за неявку в ТЦК?
В Обереге будет информация когда была пройдена ВЛК и последнее обновление данных в ТЦК. Это позволит ряд военнообязанных не трогать (те, кто прошел ВЛК в течение года, или посещал ТЦК не более 5-ти лет назад). Остаётся работать с теми, кто давно не был там — им выпишут штрафы, их будут искать и т. п.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 08:46
Василь-Рівне написав: detroytred написав:
Зграя брехливих шакалів на чолі з куркою.
Так позбавте себе цієї зграї - самозабаньтесь і жодних проблем ну оце навіщо ото свиним рилом та от до людей? Га?
А для чого мені поради від тебе? Член зграї. Для чого ти мені їх даєш, сам подумай. Член зграї дає мені поради -- самому не смішно?
Я сам вирішую, як мені з вашою зграєю поступати. Поки ганяю...
Схочу буду ігнорити, схочу буду вашими ж інструментами вас лупити, схочу піду з форуму, схочу і тд.
Ти-то куди сунешся до мене зі своїми порадами?
Чудаки... Рахуйте абзаци.
А краще припиняйте генерити флуд в мій бік.
Тобто пиши по темі. Обговорюй питання, а не Детройта.
Я теж спробую... Тільки закрию учорашній черговий викрутас від Прохожого.
Допетрив? Га? Пиши по темі.
І своїм членам зграї передай, раз перший сьогодні у вашій черзі вистрибнув.
Якщо чухається, то кожен нехай знайде свій неодноразовий злив перевірки своєї брехні на мою адресу грошима, без зайвих балачок. Перевіряємо. Розрахунок. І все. І не треба вам генерити... Бо навчитеся не брехати, гадаю, одразу.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 12 тра, 2024 08:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 08:55
vitaliiangel написав: Ой+ написав:
Це до сьогоднішнього дня матері?
лучше быть матерью в партнерской семье, чем любовницей с прицепом. Соотношение м/ж и так не равное, а после войны дисбаланс ещё усилится. Кроме того добавятся сотни тысяч калек, которые никого содержать не смогут, им бы самим как то выжить. Отношение к инвалидам у нас швах шваховый.
Знаю конкретну сім'ю, де чоловік загинув на війні, а партнерська жінка зараз вже рік доказує, що син 1,5 річний його і т.д. А то була матір-одиначка. Не знаю чи варта була та допомога теперішніх проблем і чи не варто було оформити все раніше прижиттєво.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 08:59
detroytred написав:
А краще припиняйте генерити флуд в мій бік.
Не кажіть що мені робити а я не скажу куди Вам йти
detroytred написав:
А для чого мені поради від тебе? Член зграї
Ліпше бути членом зграї ніж тримати його в роті роздувачи щоки
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Василь-Рівне
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Додано: Нед 12 тра, 2024 09:02
❗️Сили рф взяли під контроль 6 сіл на Харківщині: Стрілеча, Пильне, Червоне, Борисівка, Огірцеве та Плетенівку, — DeepState
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Все гаразд. Там все заміновано. Я особисто перевірив укріплення.
Завтра будуть шашлички.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 09:12
Василь-Рівне написав:
Ліпше бути членом зграї ніж тримати його в роті роздувачи щоки
Навіщо озвучив свій такий досвід?
Я далек від першого і другого.
І, звиняй, мені якось байдуже, що для тебе і Ко ліпше; ваші вподобання. Розбирайтесь там самі.
Пиши по темі.
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