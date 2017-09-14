Ветеран АТО, очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю ТСН розповів, що продовження Україною боротьби – це парадокс, до якого не були готові наші союзники.
"Ніхто не очікував, що ми в лютому 2022 не посиплемося і навіть почнемо наступати. Що в березні ми не підемо на поступки. Що ми не здамося. Що ми не країна, яка боїться сильну й потужну Росію. Ми готові боротися багато років, з великими втратами, але готові", – сказав Чмут.
лучше быть матерью в партнерской семье, чем любовницей с прицепом. Соотношение м/ж и так не равное, а после войны дисбаланс ещё усилится. Кроме того добавятся сотни тысяч калек, которые никого содержать не смогут, им бы самим как то выжить. Отношение к инвалидам у нас швах шваховый.
Знаю конкретну сім'ю, де чоловік загинув на війні, а партнерська жінка зараз вже рік доказує, що син 1,5 річний його і т.д. А то була матір-одиначка. Не знаю чи варта була та допомога теперішніх проблем і чи не варто було оформити все раніше прижиттєво.
В вашем случае, было не партнерство, а "сожительство", что всё усложняет. может женщина с ребенком взяла квартиранта, а после его смерти начала доказывать что это был её гражданский муж? В целом я о том же и говорю, законательно надо дифференцировать все околосемейные статусы, легализовав партнерство. А сожительство во внимание не принимать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 12 тра, 2024 09:24, всього редагувалось 1 раз.
sens написав:Щодо сім'ї ,то чоловіку завжди легше мати навіть двох жінок з дітьми в різних містах. І таке буває.
законодательству надо идти вперед и разделить семью и партнерство. В рамках партнерства станет законным многоженство. Один человек может быть учредителем нескольких ООО, почему он же не может содержать нескольких женщин с правами и обязанностями нуклеарной семьи?
Сейчас этот вопрос не на часі, хотя цивилизация к нему 100500% придёт. Ранее когда в патриархальной семье жило несколько поколений партнерство было невозможно из этических причин (родители бы не благословили и соседи бы не поняли). Сейчас таких семей практически нет. Люди находят общение в интернете, а непонятливых соседей можно посылать за руским кораблём.
Як жити на 4-5 міст постійно,як ви гадаєте? Мій знайомий,як тут кажуть начальник тцк , 5 днів на тиждень живе на роботі,на вихідні їздить 120 км додому, дім та дружина з дітьми, проте на роботі не лише думка про плани і мотивація.
sens написав:Як жити на 4-5 міст постійно,як ви гадаєте? Мій знайомий,як тут кажуть начальник тцк , 5 днів на тиждень живе на роботі,на вихідні їздить 120 км додому, дім та дружина з дітьми, проте на роботі не лише думка про плани і мотивація.
берем Киевскую область 5 городов Ирпень, Буча, Вышгород, Обухов, Борисполь. При наличии авто ноу проблем. Т.е. можно при желании. Ездить с Шепетовки в Бердычев уже сложнее.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 12 тра, 2024 09:28, всього редагувалось 1 раз.
лучше быть матерью в партнерской семье, чем любовницей с прицепом. Соотношение м/ж и так не равное, а после войны дисбаланс ещё усилится. Кроме того добавятся сотни тысяч калек, которые никого содержать не смогут, им бы самим как то выжить. Отношение к инвалидам у нас швах шваховый.
Знаю конкретну сім'ю, де чоловік загинув на війні, а партнерська жінка зараз вже рік доказує, що син 1,5 річний його і т.д. А то була матір-одиначка. Не знаю чи варта була та допомога теперішніх проблем і чи не варто було оформити все раніше прижиттєво.[/quote] В вашем случае, было не партнерство, а "сожительство", что всё усложняет. может женщина с ребенком взяла квартиранта, а после его смерти начала доказывать что это был её гражданский муж? В целом я о том же и говорю, законательно надо дифференцировать все околосемейные статусы, легализовав партнерство. А сожительство во внимание не принимать.[/quote]
Краще щоб родина була в прямому сенсі,діточок мало не буває, України вже третій рік бракує юних українців
лучше быть матерью в партнерской семье, чем любовницей с прицепом. Соотношение м/ж и так не равное, а после войны дисбаланс ещё усилится. Кроме того добавятся сотни тысяч калек, которые никого содержать не смогут, им бы самим как то выжить. Отношение к инвалидам у нас швах шваховый.
Знаю конкретну сім'ю, де чоловік загинув на війні, а партнерська жінка зараз вже рік доказує, що син 1,5 річний його і т.д. А то була матір-одиначка. Не знаю чи варта була та допомога теперішніх проблем і чи не варто було оформити все раніше прижиттєво.
а хто сказав що дитина його? Може не через допомогу не хотів визнавати?
sens написав:Як жити на 4-5 міст постійно,як ви гадаєте? Мій знайомий,як тут кажуть начальник тцк , 5 днів на тиждень живе на роботі,на вихідні їздить 120 км додому, дім та дружина з дітьми, проте на роботі не лише думка про плани і мотивація.
берем Киевскую область 5 городов Ирпень, Буча, Вышгород, Обухов, Борисполь. При наличии авто ноу проблем.
вибачте,не вірно виразився, 5 великих окремих міст. Так значно легше, жінки ніколи одна з одною не зустрінуться,проте завжди є випадки коли одного разу таки одна одну знаходять у натовпі.