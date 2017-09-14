Ой+ написав:Ну і демографічна політика оцінюю як повний провал - був і є
демография сложнее, чем просто гос.политика, рождаемость падает во многих цивилизованных странах. Причину я назвал выше - переселение людей в города и нуклеарные семьи. Страны где сохраняется патриархальная семья с рождаемостью всё ок.
Африка, Палестина. цікаво що там в Афганістані?
дуже велика кореляція народжуваності та бідності. а от причинно-наслідкові зв'язки - тут складні
detroytred написав:Тарас Чмут в інтерв'ю ТСН розповів, що продовження Україною боротьби – це парадокс, до якого не були готові наші союзники.
2022 приятный сюрприз, Киева за 3 дня не вышло, а на 1 шаг дальше подумать? сколько лет партнеры готовы помогать оружием и деньгами.
Shaman написав:дуже велика кореляція народжуваності та бідності. а от причинно-наслідкові зв'язки - тут складні
загугли какие семьи в африке и афганистане. Нуклеарные или патриархальные. Не от богатства патриархальная семья разделилась на нуклеарные. Богатые люди были всегда и жили по 3-5 семей в огромном особняке. Есть богатые цыгане с кучей детей но семьи у них строго патриархальные. Есть богатые нуклеарные семьи, могу дать адреса где искать.
Нуклеарные семьи появились с миграцией в города, когда изменилась структура хозяйства. Мужику в городе не нужно косить сено, пилить дрова, колоть свинью. Соответственно роль мужской руки снизилась а независимой женщины выросла. В афгане есть независимые женщины? ответ же на поверхности, зачем выдумывать бедность. Дети снижают независимость женщины. С 1м ребенком она ещё может найти нового мужа, а с 2-3 шансов ноль. Вот и все причины. В патриархальной семье не приняты разводы, а если женщина по разным причинам теряет мужа, заботу о детях берут на себя многочисленные тёти, дяди и др.родственники.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 12 тра, 2024 10:26, всього редагувалось 5 разів.
sens написав:Як жити на 4-5 міст постійно,як ви гадаєте? Мій знайомий,як тут кажуть начальник тцк , 5 днів на тиждень живе на роботі,на вихідні їздить 120 км додому, дім та дружина з дітьми, проте на роботі не лише думка про плани і мотивація.
берем Киевскую область 5 городов Ирпень, Буча, Вышгород, Обухов, Борисполь. При наличии авто ноу проблем. Т.е. можно при желании. Ездить с Шепетовки в Бердычев уже сложнее.
По одній доярці з кожної Хацапєтовки)))
Менеджериня з послуги ) доречі Углєгорськ це не є на сьогодні частиною України,нажаль частина ДНР, тому вважаю що порівнювати доречно лише до 2014:року. Продовжуємо вчити матчастину та новітню історію.
Ой+ написав:Ну і демографічна політика оцінюю як повний провал - був і є
демография сложнее, чем просто гос.политика, рождаемость падает во многих цивилизованных странах. Причину я назвал выше - переселение людей в города и нуклеарные семьи. Страны где сохраняется патриархальная семья с рождаемостью всё ок.
Африка, Палестина. цікаво що там в Афганістані?
дуже велика кореляція народжуваності та бідності. а от причинно-наслідкові зв'язки - тут складні
Можете взяти "зажрату" Європу і нових трохи смуглявих громадян і відбілених. Або Китай.
Не могу понять откуда взялось мнение, что уволенные якобы 40-летние из той же полиции не брались на воинский учет ? Посмотрел ст. 37 ЗУ Про військовий обов'язок і військову службу в редакции 2017 года. Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього
Да, меня это тоже удивило. В законе это есть давно. Возможно полицаи не выполняли это требования и массово не становились на учет. Военному ЗСУ это в принципе невозможно, у него оформление пенсионного дела там же. То есть это происходит одновременно. А полицаи возможно не доходили до ТЦК, ведь у них пенсия не там (вроде)
В поліцаїв була мода перед пенсією "робити" собі кучу болячек та оформлювати це як втрату здоров'я на службі. За що отримували немалу компенсацію від держави. Як таких хворих людей ставити на облік?
[quote="5724138:vitaliiangel"]2022 приятный сюрприз, Киева за 3 дня не вышло, а на 1 шаг дальше подумать? сколько лет партнеры готовы помогать оружием и деньгами.[qu] _______ В партнерів гра безпрограшна. Можуть змінювати свої цілі, рішення в будь-який момент. Моє імхо -- на зараз вони будують допомагати нам ще довго... Але вимушуючи нас витягати свої внутрішні резерви. Впритул до сухарів... Не покинуть, поки ми тримаємося, бо ми їх фортеця Бахмут перед навалою орків сходу.
Россияне сейчас сосредоточены на темах ИПСО и других средствах влияния на украинское общественное мнение. Почему?
При этом ключевой тезис, на который опираются российские ИПСО как для украинской, так и для западной аудитории — это то, что «русские все равно победят в долгую», потому что у них «больше ресурсов». Не будем сейчас обсуждать этот тезис, но просто зададимся вопросом. Если у них все так замечательно, то куда они спешат?
vitaliiangel написав:2022 приятный сюрприз, Киева за 3 дня не вышло, а на 1 шаг дальше подумать? сколько лет партнеры готовы помогать оружием и деньгами.[qu] _______ В партнерів гра безпрограшна. Можуть змінювати свої цілі, рішення в будь-який момент. Моє імхо -- на зараз вони будують допомагати нам ще довго... Але вимушуючи нас витягати свої внутрішні резерви. Впритул до сухарів... Не покинуть, поки ми тримаємося, бо ми їх фортеця Бахмут перед навалою орків сходу.
Hotab написав:Можно привести много аналогий длительных правонарушений. 1. Поездка на большой скорости и штраф сразу с нескольких камер за одну поездку
Это единственный из ваших примеров, который действительно является аналогией. Несколько автоматических штрафов с разных камер возможны потому, что в этом процессе нет ответственного лица, которое должно обязано изучить все обстоятельства дела (и ограничиться одним штрафом). Но оспорить это по закону вполне можно, есть успешные случаи, но не в Украине. В украинских судах, которые с лёгкостью называют белое чёрным даже в случае явной правоты гражданина в споре с государством, видимо, такое не получится.
2. Штраф за переоборудование автомобиля (гбо, красные поворотники, нештатный свет, тонировка) не дает право до решения суда (и всех его инстанций) эксплуатировать дальше такой автомобиль безнаказанно. Штрафы будут выписываться новые.
Это потому что это не одно длительное правонарушение, а несколько самостоятельных. Нарушением является не переоборудование автомобиля, а его эксплуатация после этого. Тронулся с места, проехал, остановился -- всё, правонарушение завершено. Сложно представить, что соответствующее предписание и штраф выписаны прямо во время поездки, поэтому после завершения процедуры сел поехал дальше - это уже новое правонарушение. Но есть право доехать до места стоянки или ремонта, поэтому тот же (ну или другой) полицейский уже не может остановить через 15 метров, и опять выписать штраф.
3. Штраф за браконьерство не дает права дальше браконьерить до решения суда . Ни в этот день, ни в последующие.
Если вас поймали на браконьерстве с поличным, считается, что правоохранители пресекли правонарушение, т.е. в этот момент оно завершено, и не надо ждать решения суда. Взялся за ружьё снова -- следующее правонарушение. Но если вас поймали на браконьерстве только на седьмой день, то уже нельзя наказать за каждый из предыдущих шести, даже если есть доказательства.