Додано: Нед 12 тра, 2024 10:29

Hotab написав: Можно привести много аналогий длительных правонарушений.

1. Поездка на большой скорости и штраф сразу с нескольких камер за одну поездку Можно привести много аналогий длительных правонарушений.1. Поездка на большой скорости и штраф сразу с нескольких камер за одну поездку

2. Штраф за переоборудование автомобиля (гбо, красные поворотники, нештатный свет, тонировка) не дает право до решения суда (и всех его инстанций) эксплуатировать дальше такой автомобиль безнаказанно. Штрафы будут выписываться новые.

3. Штраф за браконьерство не дает права дальше браконьерить до решения суда . Ни в этот день, ни в последующие.

Это единственный из ваших примеров, который действительно является аналогией. Несколько автоматических штрафов с разных камер возможны потому, что в этом процессе нет ответственного лица, которое должно обязано изучить все обстоятельства дела (и ограничиться одним штрафом). Но оспорить это по закону вполне можно, есть успешные случаи, но не в Украине. В украинских судах, которые с лёгкостью называют белое чёрным даже в случае явной правоты гражданина в споре с государством, видимо, такое не получится.Это потому что это не одно длительное правонарушение, а несколько самостоятельных. Нарушением является не переоборудование автомобиля, а его эксплуатация после этого. Тронулся с места, проехал, остановился -- всё, правонарушение завершено. Сложно представить, что соответствующее предписание и штраф выписаны прямо во время поездки, поэтому после завершения процедуры сел поехал дальше - это уже новое правонарушение. Но есть право доехать до места стоянки или ремонта, поэтому тот же (ну или другой) полицейский уже не может остановить через 15 метров, и опять выписать штраф.Если вас поймали на браконьерстве с поличным, считается, что правоохранители пресекли правонарушение, т.е. в этот момент оно завершено, и не надо ждать решения суда. Взялся за ружьё снова -- следующее правонарушение. Но если вас поймали на браконьерстве только на седьмой день, то уже нельзя наказать за каждый из предыдущих шести, даже если есть доказательства.