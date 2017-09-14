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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 12 тра, 2024 10:31
fler написав: Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
В цей самий час кидав гроші туди/сюди і відкрив/закрив бізнес
Можу тільки позаздрити скільки в людини часу і натхнення...
Відкрию таємницю: коли у вас буде двоє, потім троє і нарешті четверо дітей, то ви так само, як Будівельник, знайдете і час, і натхнення на велику кількість справ)))
А коли семеро, то і тоді флер дасть свою "послідовну" оцінку. Чи вже дала...
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Додано: Нед 12 тра, 2024 10:32
detroytred написав:
Не покинуть, поки ми тримаємося, бо ми їх фортеця Бахмут перед навалою орків сходу.
там сменяемый политикум, вместо Шольца придёт Шмидт и объявит хватит помогать Украинам, пусть сами разбираются в своих отношениях с рф. И народ крикнет да! хватит!. Там не воспринимают агрессию как риск. Иначе ф-16 были бы уже в 2022 а пэтриоты нам бы сами предлагали, возьмите пожалуйста. А то может и войска бы свои предложили. Партнеры на словах говорят "будем помогать". Но по факту стараются помощь снизить.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 10:34
UA написав: stm написав:
Россияне сейчас сосредоточены на темах ИПСО и других средствах влияния на украинское общественное мнение. Почему?
Тому що українська влада не має стратегії комунікації з населенням.
Глупо не скористатися креативним підходом ТЦК та поділом українців на сорти.
Украинская власть действительно не имеет стратегии, но невозможно захватить государство если народ против. А у вас есть стратегия? Она до мелочей стратегическая? Цель не может поменяться из-за супруги, работы, здоровья?
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Додано: Нед 12 тра, 2024 10:39
stm написав: UA написав: stm написав:
Россияне сейчас сосредоточены на темах ИПСО и других средствах влияния на украинское общественное мнение. Почему?
Тому що українська влада не має стратегії комунікації з населенням.
Глупо не скористатися креативним підходом ТЦК та поділом українців на сорти.
Украинская власть действительно не имеет стратегии, но невозможно захватить государство если народ против. А у вас есть стратегия? Она до мелочей стратегическая? Цель не может поменяться из-за супруги, работы, здоровья?
народ проти якого саме государства? чий народ? що значить захватіть государство? вкрасти гербову печатку? зайняти Банкову? чи поставити в ній чувокуню? чи дойти до Хуста? чи що?
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flyman
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Додано: Нед 12 тра, 2024 10:44
UA написав: Hotab написав:tumos
Да, меня это тоже удивило. В законе это есть давно.
Возможно полицаи не выполняли это требования и массово не становились на учет.
Военному ЗСУ это в принципе невозможно, у него оформление пенсионного дела там же. То есть это происходит одновременно. А полицаи возможно не доходили до ТЦК, ведь у них пенсия не там (вроде)
В поліцаїв була мода перед пенсією "робити" собі кучу болячек та оформлювати це як втрату здоров'я на службі. За що отримували немалу компенсацію від держави.
Як таких хворих людей ставити на облік?
Хорошо вопросом не владею, могу допустить ошибки. Поэтому ИМХО.
В ст. 37 закона указано "при увольнении". Как я понимаю не имеет значения
увольнение в связи с выходом на пенсию, по состоянию здоровья, по собственному желанию. Необходимо прибыть в военкомат. Там в зависимости от возраста, воинского звания, состояния здоровья в билете сделают отметку о взятии на учет или исключении с учета. Выполняли это требование о прибытиии или нет, как по мне , дело второе. Важным моментом является извещала ли кадровая служба нацпола военкомат о снятии сотрудника со спецучета. Я предполагаю, что одним из элементов постановки на спецучет, снятие со спецучета является передача дела военнообязанного из военкомата в нацпол и возврат его обратно. Это слабое звено.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 10:44
flyman написав:
народ проти якого саме государства? чий народ? що значить захватіть государство? вкрасти гербову печатку? зайняти Банкову? чи поставити в ній чувокуню? чи дойти до Хуста? чи що?
Флай, захват территорий можно делать и ласково, вам понравиться. Надо просто поставить Медведчука.
Вы и Виталий даже живы останетесь, будете за разглагольствования предупреждены полицией нравов, не тупые же поймёте, не поймёте прийдёт полиция по печени ударит. Но вы точно будете гордиться что снова эсэрэсэрэ вернулась. Ну как в оркостане гордятся, сидят ничего не могут кроме как мясом, зато гордость. Неумение защитить себя ведёт к полному неумению защитить никого. Вам понравиться одним словом. Оркам надо просто Киев, что бы Бетон в первый же день радостно вздохнул что главное не Зеленский. У них стратегия правильная. Для стратегии есть правильное как пушечное мясо, так и обученое мясо. Практики ведения боя они у нас подсматривают, и идеи какие лежат в открытом доступе тоже мониторят. Всё как на войне короче.
Востаннє редагувалось stm
в Нед 12 тра, 2024 10:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 10:47
vitaliiangel написав:
добавили несколько штрафов, письмо о задолженности отправлялось в никуда и уже коллектор отправил письмо по правильному адресу. Всё законно. Военком наложит 40 штрафов по 17 тыс - тоже законно. Узаконили грабёж типа ради обороны.
Вот об этом я тоже писал в одном из сообщений. Государство за последние годы сильно упростило себе процесс "прищучивания" граждан, но ответственность за свои действия, если они привели к нарушению ЗАКОННЫХ прав гражданина, предусмотреть "забыло". В результате сложилась ситуация, когда один или несколько должностных лиц, в полном соответствии со своими инструкциями, творят безосновательную и незаконную дичь, чем наносят гражданину или предприятию весьма существенный ущерб. Но виноватых при этом нет, все действовали в рамках своих полномочий, поэтому даже убыток стребовать не с кого, не говоря уже о том, чтобы привлечь к ответственности. Теперь, когда государству очень сильно что-то понадобилось от граждан (отправиться на войну), пришёл их черёд включать дурака, и рассказывать, что переплывать Тису - не нарушение закона, что необновление данных нужно сначала доказать, и т.д. В т.ч. переписывать имущество на родственников, чтобы не бояться штрафов. А что? Всё законно.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 10:55
stm написав:
Оркам надо просто Киев, что бы Бетон в первый же день радостно вздохнул что главное не Зеленский.
А поясніть мені
чим фаворит пуйла медведчук для мене відрізняється від фаворит єрмак ?
і той і той підтримує абсолютну централізацію влади, централізація тягне за собою зменшення впливу демократичних інститутів...
То невже Ви думаєте що населення цього не бачить/не розуміє?
Чи по Вашому , фразаЯ керую Державою з допомогою Пяти осіб а більше мені і не треба
...- це про Демократію?
ПС
В мене ДВА маленьких бізнеса, я ними керую через ДВОХ членів своєї сімї -сина і дружини...
І переживаю що вони загнуться якщо мене або сина буде мобілізовано...
А тут 1+5 осіб і 40 млн Держава під час війни...
Я тут треуголкіна пінаю за його бонапартизм...а що я тоді маю робити по відношенню до ????
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Додано: Нед 12 тра, 2024 10:55
stm написав:
Вы и Виталий даже живы останетесь
І ще куча народу, і ще та куча вже загиблих. Не піднімайте такі тами, бо будуть знову пости як живуть люди в селах і топлять хати дровами.
В мене питання, мабуть до пані флер, як самої інформованої, бо з наступом на харків зявилося багато інфи про те що наші лінії оборони є тільки на папері, чи володієте ви якоюсь інформацією і тд.
Взагалі чи є якісь комісії по їх перевірці, як це відбувається.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 11:00
stm написав: UA написав:
Тому що українська влада не має стратегії комунікації з населенням.
Глупо не скористатися креативним підходом ТЦК та поділом українців на сорти.
Украинская власть действительно не имеет стратегии, но невозможно захватить государство если народ против. А у вас есть стратегия? Она до мелочей стратегическая? Цель не может поменяться из-за супруги, работы, здоровья?
Приклад стратегічного мислення
- там теж українці
- треба просто перестати стріляти
- весною підем на шашлики
- не розгодуйте човен
- літом будем пити каву в Ялті
- служити будуть всі, крім....
- сбу постукає в двері кожному
- мого сина на фронті ви не побачите
виключити з економічного та фінансового життя найбільш економічно активну частину населення це апофігей стратегії.
Вангую
- доллар під матрас купують зрадники
- українці не хочуть працювати
- треба закрити всі басейни, щоб не тренувалися плаванню через Тису
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