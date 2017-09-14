Andrey2512 написав: M-Audio написав: А что не так с ситуацией с президентом? Или вы из тех, кто вопит на всех доступных углах "пачиму не объявлен стан войны"? А что не так с ситуацией с президентом? Или вы из тех, кто вопит на всех доступных углах "пачиму не объявлен стан войны"?

Я про выборы. К тому, что необходима законность и легитимность президента для принятия важных решений.



Или разъяснение КСУ. Уже 12 мая, где шевеления? Я про выборы. К тому, что необходима законность и легитимность президента для принятия важных решений.Или разъяснение КСУ. Уже 12 мая, где шевеления?

С законностью и так всё в порядке, не нужно шевеление КСУ. А легитимность решением КСУ не устанавливается, она или есть, или её нет. Вон в одной соседней стране есть и решение суда, и даже результаты референдума, а легитимности нет.Мне даже кажется, что лигитимность не бинарна, и вполне может быть частичной. Вот, например, как мне видится это в отношении Зеленского сейчас. Я не голосовал за эту кандидатуру на выборах, и считаю, что этот человек не достоин данного поста (что тогда, что сейчас). Но раз уж выборы показали такой результат, я с ним согласился, как и с тем, что этот человек отныне имеет право принимать обязательные к исполнению решения, а я соглашаюсь их исполнять не только под угрозой наказания, но и потому что понимаю, что так функционирует государство, и в целом это более правильно и продуктивно, чем анархия. Своё несогласие я имею шанс высказать на следующих выборах в сроки, определенные конституцией. Но в указанные сроки выборы не состоялись, то есть условия договора нарушены, и теперь этот человек моего согласия на занимание этой должности не имеет (как и не имеет согласия миллионов других людей, которые или не голосовали за него изначально, или изменили свою точку зрения с тех пор). Что это значит практически, если по закону он продолжает оставаться действующим президентом, и продолжает принимать решения, обязательные к исполнению? Самую малость: просто теперь каждый сам за себя. Каждый сам для себя может решить, должен ли он подчиняться этой власти, или действовать по-другому, в собственных интересах (не забывая, что право и возможность власти наказать за неподчинение никуда не делось). И никто больше не вправе упрекнуть человека, решившего идти своим путём, в "предательстве", "измене" и подобном.