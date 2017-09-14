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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81228123812481258126 ... 8129>
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 18:30

  budivelnik написав:
  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3738502816477135&id=100009523613366&ref=embed_post
Вот интересно, "бросивших позиции 125 ТРО" заставляли подписывать акты приёма-передачи под дулом пистолета или они пытаются таким образом оправдаться за оставление позиций?
Теж цікаво.
Теж мені-знайшли чим цікавитись...
Мені наприклад цікава думка stm
Чи міг командир Бригади не підписати акт про прийняття оборонних споруд...якщо на підставі побаченого і відповідних документів Президент України ще місяць тому особисто відзвітував у своєму зверненні до народу України -що він особисто проінспектував підготовку цих споруд і все там згідно плану виконано на 98%....

Пані STM - можете перевірити підписи і визначити кого на звалище історії..а то так невдобно перед населенням ( в черговий раз надуреним власнообраним Президентом)

Президент если на вас приедет посмотреть а вы херню по кку сделаете, тоже гнать надо Президента?
Объясняю, там командира будут дрючить за невыполнение приказа или за подлог документов. Я не совсем вижу картину. Это снизу первый шаг. Потом выше, приказ был отдан, на бумаге числилось техника, люди их ВОС. Командир утверждает что техники какой-то никогда не было. Поэтому это уже 2 документа подписанные командиром акт приёма-передачи и что идёт в бой. Нехорошо пока для командира. Но адвокат будет искать доказательства что командира заставили. И это не словесности. Это желательно что бы нашлись свидетели под присягой утверждающие что такую же херню уже имели от ФИО и должность начальника этих командиров. Тогда командир идёт свидетелем, а не главным обвиняемым. Фортификации это отдельная тема. Там проектная документация и денежные поступления. И я прям очень не уверенна что командир подписывал акт ввода в эксплуатацию фортификаций, мне кажется это не его парафия. Там заказчик крупнее командира всегда. Военная администрация. И подписи другие.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 18:31

  Прохожий написав:
  detroytred написав:Капець....
Ти пробив дніще.
Ще й отак злитися.

самокритика это похвально конечно но...

кстати верни аву будет органично)

)))
Смішно з тебе.

А давай я знайду свої відповіді чому я не на фронті. Може й прямо особисто саме тобі.
Тоді ти що?
Давай визначемося, бо потім втринадцяте зілл'єшся, як ні чого не бувало)))

5 куо. ти бздиш, давай тоді що?
Просто вибачишся?)))
Та ні, після отаких твоїх викрутасів це замало.

Саме тому з отакими шакалами тіко гроші вперед...
Да і зря мабуть час марнував на пошук. Ти просто вдванадцяте просто злився. Як отой хлопчик і Тітоміра.
Ти й мабуть і в житті так робиш...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 12 тра, 2024 18:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 18:34

  Bobua написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:DDoS

Так всім, окрім отих, що днями стоять у чергах, пофіг.
Особливо пофіг самим співробітникам ТЦК.
Різниці що постійна черга за дверима з 2-х чоловік, що з 2000 чоловік -- для приймаючого нема. Ніякої.


Дивні заяви у відео...

Я чув інше -- зараз намагаються проскочити любителі діючого закону. Бо він для них “легший”.

Коли там новий почне діяти? Всі такі ходоки щезнуть.
І виявиться, що цілих 2міс -- то якось аж забагато аби зайти у ЦНАП, чи таки купити смарт і внести дані онлайн.

І вже за даними з цнапів і онлайнів -- будуть висмикувати кого треба.
І приймуть їх без черг. :) Або оштрафують без черг. :)

не розумію, що намагаються проскочити, якщо з 18го "по колу" (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 18:36

  flyman написав:
  Andrey2512 написав:Есть какое-то решение КСУ по ситуации с президентом? Или нам нужно верить честному слову, что всё окей?)

є трактування ЦВК, але воно ніяк не прояснює статус кульгавої качки

пидрахуй(кивалов) разъяснил что в связи с нападением кацапов 5летний срок полномочий преЗЕдента с 24.02.2024г пока "на паузе", после окончания войны опять продолжится отсчет)
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 18:40

Почитал ветку - почему-то ни слова о сегодняшней атаке НПЗ в волгограде:
БПЛА атаковали НПЗ в Волгоградской области РФ: разгорелся пожар. Фото и видео
12.05.2024 07:06

https://news.obozrevatel.com/russia/bpl ... -video.htm

Это не атака 11.05.24, это повторная уже 12.05.24.
Осторожно - на видео типичная (нецензурная) лексика московитов, но у них это обычный, классический литературный язык.

А вот что пишут сами московиты:
May 12 at 07:27

БПЛА атаковали НПЗ в Волгограде, на территории завода начался пожар

Информацию о пожаре после атаки беспилотников на Волгоградский НПЗ подтвердил губернатор Андрей Бочаров — по его словам, возгорание ликвидировано, никто не пострадал.

https://t.me/smirusnews/54229

Там 3 видео. Какое это по счету атакованное НПЗ?
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 18:43

  detroytred написав:
  Прохожий написав:
  detroytred написав:Капець....
Ти пробив дніще.
Ще й отак злитися.

самокритика это похвально конечно но...

кстати верни аву будет органично)

)))
Смішно з тебе.

А давай я знайду свої відповіді чому я не на фронті. Може й прямо особисто саме тобі.
Тоді ти що?
Давай визначемося, бо потім втринадцяте зілл'єшся, як ні чого не бувало)))

5 куо. ти бздиш, давай тоді що?
Просто вибачишся?)))
Та ні, після отаких твоїх викрутасів це замало.

Саме тому з отакими шакалами тіко гроші вперед...
Да і зря мабуть час марнував на пошук. Ти просто вдванадцяте просто злився. Як отой хлопчик і Тітоміра.
Ти й мабуть і в житті так робиш...

"Мені поки легше визнати, що помилився - з отим другим. Вибачитися. Вибачай.
(А потім буде бажання пошукати і знайти. Чекай. Я пошукаю і другого. Потім.)"

лэди ГаГа зажигает)
не ну Украина должна была послать на евровиденье детройтреда, было гарантировано 1е место)))
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 18:44

  M-Audio написав:
  Andrey2512 написав:
  M-Audio написав:А что не так с ситуацией с президентом? Или вы из тех, кто вопит на всех доступных углах "пачиму не объявлен стан войны"?

Я про выборы. К тому, что необходима законность и легитимность президента для принятия важных решений.

Или разъяснение КСУ. Уже 12 мая, где шевеления?

С законностью и так всё в порядке, не нужно шевеление КСУ. А легитимность решением КСУ не устанавливается, она или есть, или её нет. Вон в одной соседней стране есть и решение суда, и даже результаты референдума, а легитимности нет.

Мне даже кажется, что лигитимность не бинарна, и вполне может быть частичной. Вот, например, как мне видится это в отношении Зеленского сейчас. Я не голосовал за эту кандидатуру на выборах, и считаю, что этот человек не достоин данного поста (что тогда, что сейчас). Но раз уж выборы показали такой результат, я с ним согласился, как и с тем, что этот человек отныне имеет право принимать обязательные к исполнению решения, а я соглашаюсь их исполнять не только под угрозой наказания, но и потому что понимаю, что так функционирует государство, и в целом это более правильно и продуктивно, чем анархия. Своё несогласие я имею шанс высказать на следующих выборах в сроки, определенные конституцией. Но в указанные сроки выборы не состоялись, то есть условия договора нарушены, и теперь этот человек моего согласия на занимание этой должности не имеет (как и не имеет согласия миллионов других людей, которые или не голосовали за него изначально, или изменили свою точку зрения с тех пор). Что это значит практически, если по закону он продолжает оставаться действующим президентом, и продолжает принимать решения, обязательные к исполнению? Самую малость: просто теперь каждый сам за себя. Каждый сам для себя может решить, должен ли он подчиняться этой власти, или действовать по-другому, в собственных интересах (не забывая, что право и возможность власти наказать за неподчинение никуда не делось). И никто больше не вправе упрекнуть человека, решившего идти своим путём, в "предательстве", "измене" и подобном.

легітимність така ж бінарна як у легітимного, а з легальністю за 9 днів ніяк
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 18:45

Що зараз відбувається на півночі Харківської області
Скорик зазначив, що в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Пильне, Борисівка, ідуть позиційні бої. Депутат висловив думку, що наші Збройні Сили вже сьогодні можуть закінчити зачистку цієї території від ворога.

Наскільки б там пафосно не розповідали росіяни, що вони просуваються вглиб нашої території, але їхній запал пропав. До речі, треба зробити аналогію, що росіяни йдуть в наступ зазвичай після якихось свят, як це було і 24 лютого, і ми прогнозували, що після 9 травня вони теж будуть робити якісь дії,
– сказав він.


https://24tv.ua/rosiya-nastupaye-pivnoc ... a_n2553230
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 18:45

Реальний кейс

В суді комбриг тупо заявив -- "да в мене багато паперів на столі. Мало лі що я підписую" (так само й заявив) --- і суддя тупо оцю дурню (а по суті злочин -- халатне виконання своїх службових обов'язків) прийняв, що Комбриг не відповідає за підписаний ЇМ же документ.
А справа була не просто серйозна, а серйозніше нікуди...

Комбригу прокатило)), а отому командиру підрозділу ТРО може ні.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 18:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Почитал ветку - почему-то ни слова о сегодняшней атаке НПЗ в волгограде
Як написав забутий всіма Том Купер, про атаки на НПЗ - а як це впливає на наступ расіян?
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