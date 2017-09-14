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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 12 тра, 2024 18:49
flyman написав: Andrey2512 написав:
Есть какое-то решение КСУ по ситуации с президентом? Или нам нужно верить честному слову, что всё окей?)
є трактування ЦВК, але воно ніяк не прояснює статус кульгавої качки
Точно говорю, "пачиму до сих пор нет стана війни?". Уже многократно разжёвано всё, но "пачиму" не прекращаются. Так и тут "пачиму нет решения конституционного суда"? Может потому что не надо ничего решать, всё уже давно решено? Я уверен - будет решение, слово в слово повторяющее очевидные вещи, и всё равно найдуться вопящие "пачиму президент нелегитимный не уходит"? И даже не те, кто зарплату за это от ФСБ получает, а свои же, доморощенные.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 18:51
Прохожий написав:
"Мені поки легше визнати, що помилився - з отим другим. Вибачитися. Вибачай.
detroytred написав: Прохожий написав:
самокритика это похвально конечно но...
кстати верни аву будет органично)
)))
Смішно з тебе.
А давай я знайду свої відповіді чому я не на фронті. Може й прямо особисто саме тобі.
Тоді ти що?
Давай визначемося, бо потім втринадцяте зілл'єшся, як ні чого не бувало)))
5 куо. ти бздиш, давай тоді що?
Просто вибачишся?)))
Та ні, після отаких твоїх викрутасів це замало.Саме тому з отакими шакалами тіко гроші вперед
...
Да і зря мабуть час марнував на пошук. Ти просто вдванадцяте просто злився. Як отой хлопчик і Тітоміра.
Ти й мабуть і в житті так робиш...
(А потім буде бажання пошукати і знайти. Чекай. Я пошукаю і другого. Потім.)"
лэди ГаГа зажигает)
не ну Украина должна была послать на евровиденье детройтреда, было гарантировано 1е место)))
Що, блєді ПроПро третій член зграї, і по цьому питанню глупо підміняєш предмет?
І подивись: стосовно двох фронтовиків було визначено одразу -- помилився, то вибачаюсь. Я вибачився. Саме про вибачення було.
Про гроші, то з інших справ. Раніших.
Добре. Генерити нове ти можеш нескінченно. Факт найкумеднішого твого зливу а-ля хлопичик в Тітоміра, зафіксован.
Тепер будеш звертатися, одразу вказуй мету.
А краще пиши по темі. Нехай і отакий опущений...
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 12 тра, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 18:51
stm написав: budivelnik написав:
Теж мені-знайшли чим цікавитись...
Мені наприклад цікава думка stm
Чи міг командир Бригади не підписати акт про прийняття оборонних споруд...якщо на підставі побаченого і відповідних документів Президент України ще місяць тому особисто відзвітував у своєму зверненні до народу України -що він особисто проінспектував підготовку цих споруд і все там згідно плану виконано на 98%....
Пані STM - можете перевірити підписи і визначити кого на звалище історії..а то так невдобно перед населенням ( в черговий раз надуреним власнообраним Президентом)
Президент если на вас приедет посмотреть а вы херню по кку сделаете, тоже гнать надо Президента?
Объясняю, там командира будут дрючить за невыполнение приказа или за подлог документов. Я не совсем вижу картину. Это снизу первый шаг. Потом выше, приказ был отдан, на бумаге числилось техника, люди их ВОС. Командир утверждает что техники какой-то никогда не было. Поэтому это уже 2 документа подписанные командиром акт приёма-передачи и что идёт в бой. Нехорошо пока для командира. Но адвокат будет искать доказательства что командира заставили. И это не словесности. Это желательно что бы нашлись свидетели под присягой утверждающие что такую же херню уже имели от ФИО и должность начальника этих командиров. Тогда командир идёт свидетелем, а не главным обвиняемым. Фортификации это отдельная тема. Там проектная документация и денежные поступления. И я прям очень не уверенна что командир подписывал акт ввода в эксплуатацию фортификаций, мне кажется это не его парафия. Там заказчик крупнее командира всегда. Военная администрация. И подписи другие.
Мене завжди цікавлять дебати з людиною яка
а - має що сказати
б - може відстояти свою думку
в - старається зрозуміти думку опонента.
Попробуємо?
Мене не цікавить технічні деталі по підпису тих чи інших виконавців...
Мене навіть не цікавить як їх накажуть...
Мене цікавить дещо інше.
Перше - чи є консультації між підрозділами офісу Президента?
Повинен же бути хтось хто відповідає за тактику
Хтось за стратегію
Хтось за піар
а хтось за охорону..і ще добрих пару десятків хтось ( в мене б цих хтось було мінімум 350 осіб , 7*7*7.... це не тому що я люблю сімки чи карти , це відголоски СРСР - найкраще керувати коли в тебе в прямій підлеглості всього 7 осіб, а ці сім повинні мати в своїй ще по 7...і якщо хочуть ті 350 можуть мати кожен ще по 7....)
Тому
Як сталосья що
а -Президент поїхав на Харківщину
Хтось мав організовувати цю поїздку, хтось повинен був знати про стан справ з оборонними укріпленнями ( хтось з тетьої сімки за тиждень перед цим особисто повинен був обїздити всі 200 км і довести своєму керівнику з другої сімки -що він бачив і тоді на засіданні Президента з першою сімкою - повинно бути прийняте рішення
їхати/не їхати
як висвітлювати поїздку
які негативи можуть бути , якщо хтось в ланцюжку цих сімок чогось недодивився...
Як на мене
Недодивився Буданов - не доповів що висока ймовірність наступу саме на Харківському напрямку , а раз так, то ймовірні негаразди в організації оборони будуть вскриті і якщо Президент в квітні заявить що все нормально - то в травні виявиться що він збрехав
Буданов -це один ланцюжок
Тепер- ніхто не перевірив реальний стан справ..і знову підстава, Президент заявив що все добре - а по факту клейма ставити нікуди....
Ладно з Будановим і Перевіркою реального стану справ
А хто з аналітиків прорахував що буде якщо буде?...
От і виходить
Якщо керує тільки 1+6...то подібних помилок буде ще вагон і кожна з цих помилок це мінус тисячі життів Українців...
То може на цих прикладах показувати хибність обраної моделі і розширяти канали зворотнього звязку...які все одно будуть впиратись в першу сімку...але якщо прийняти правило раз в тиждень збиратись в ширшому складі 1+7+49 , а раз в місяць 1+7+49+343 - і кожному з присутніх дати 5 хвилин на донесення того що він вважає за потрібне - то може ситуація покращиться?
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Додано: Нед 12 тра, 2024 18:51
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Додано: Нед 12 тра, 2024 18:52
detroytred написав:
В суді комбриг тупо заявив -- "да в мене багато паперів на столі. Мало лі що я підписую" (так само й заявив) --- і суддя тупо оцю дурню (а по суті злочин -- халатне виконання своїх службових обов'язків) прийняв, що Комбриг не відповідає за підписаний ЇМ же документ.
У меня сосед ЗСУ пропал 7 мес. назад по Донецком. На днях пришли с военкомата спрашивать у матери - где сын, принесли ему повестку. Она обомлела. А выписывал повестку сосед этажом ниже, который работает в военкомате по выдаче повесток))
А как так получилось спрашиваем у него. Ты ведь прекрасно знаешь, что он пропал и к тебе даже обращались за помощью в розыске. Пожимает плечами - на столе лежат куча повесток, расписываюсь не глядя и передаю далее по цепочке... А как он вообще может числится в списках, ведь он же пропал? Ответ - у нас такой бордак...
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Додано: Нед 12 тра, 2024 18:54
detroytred написав:
Тепер будеш звертатися, одразу вказуй мету.
А краще пиши по темі. Нехай і отакий опущений...
чё хотел сказать то унылый "военный мирного времени"?
напомнить как тебя целого полкана сержанты опустили?
или какая цель?
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Додано: Нед 12 тра, 2024 18:57
detroytred написав: pesikot написав: Hotab написав:M-Audio
Европа прозевала укрепление монстра под боком.
Интересно, для чего и кого, Европа себе думала, кацапы постоянно укрепляли и увеличивали свою армию? Против Грузии с Украиной, которой не давали больше 3 дней?
Ну тут прямо прослеживаются аналогии 1930-х годов
Тогда тоже, боялись новой войны после первой мировой, поэтому отдавали Германии всё, что Гитлер хотел и ... получили вторую мировую
Сейчас так же, Европа зажралась, расслабилась и отдавали рашистам всё, что Путлер попросит, но ... Украина показала зубы
По суті підготовка до війни (як етап війни) почалась отими самим постачаннями Гітлеру (саме вже гітлерівській Німеччині) отих станків, резини, технологій, виробів і т.д.
І постачати не боялись.
Це корінець.
З якого вже виростає наслідок --- сама війна.
Саджають саджанці....
а якби Сталін напав першим ?
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Додано: Нед 12 тра, 2024 18:59
Игорь Алексеевич написав: detroytred написав:
В суді комбриг тупо заявив -- "да в мене багато паперів на столі. Мало лі що я підписую" (так само й заявив) --- і суддя тупо оцю дурню (а по суті злочин -- халатне виконання своїх службових обов'язків) прийняв, що Комбриг не відповідає за підписаний ЇМ же документ.
У меня сосед ЗСУ пропал 7 мес. назад по Донецком. На днях пришли с военкомата спрашивать у матери - где сын, принесли ему повестку. Она обомлела. А выписывал повестку сосед этажом ниже, который работает в военкомате по выдаче повесток))
А как так получилось спрашиваем у него. Ты ведь прекрасно знаешь, что он пропал и к тебе даже обращались за помощью в розыске. Пожимает плечами - на столе лежат куча повесток, расписываюсь не глядя и передаю далее по цепочке... А как он вообще может числится в списках, ведь он же пропал? Ответ - у нас такой бордак...
То випадок не такий...
Що купа якихось паперів...
Там справа про роки тюрми.
За таке тисячі куо. платять...
То отой тцкашник (рівня ...) підписує, не глядя.
А комчастини... Да його підпис отримати, що Місяць з неба зняти...
Виключення -- це якщо начкадрів або начстройового вирішив обдурити свого комбрига...
Але то далеко не той випадок.
Там шухер був ого-го...
А папер підписувався після нього. По цьому шухеру.
Там пряма роса в очі судді...
Да і всьому особовому складу бригади. Прямо в очі.
Востаннє редагувалось detroytred
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Додано: Нед 12 тра, 2024 19:02
budivelnik написав:
Мене завжди цікавлять дебати з людиною яка
а - має що сказати
б - може відстояти свою думку
в - старається зрозуміти думку опонента.
Попробуємо?
Мене не цікавить технічні деталі по підпису тих чи інших виконавців...
Мене навіть не цікавить як їх накажуть...
Логично все настолько, что общение я заканчиваю.
Позвоните Петру Алексеевичу и прочитайте выделенное, он мужик умный и по дружески вам скажет какой вы молодец!
Востаннє редагувалось stm
в Нед 12 тра, 2024 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 19:02
Прохожий написав: detroytred написав:
Тепер будеш звертатися, одразу вказуй мету.
А краще пиши по темі. Нехай і отакий опущений...
чё хотел сказать то унылый "военный мирного времени"?
напомнить как тебя целого полкана сержанты опустили?
или какая цель?
Давай!
Чекаю.
Чи і з цього зілл'єшся?
Чекаю.
Цитати всі є. Давай. Вперед. Подивимось, як і хто кого опустив.
Чекаю, хлопчик.
Це дописи за десь лише за місяць тому. Вперед. Цитати. Пруфи. Подивимось.
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