Додано: Нед 12 тра, 2024 18:51

stm написав: budivelnik написав: Теж мені-знайшли чим цікавитись...

Мені наприклад цікава думка stm

Чи міг командир Бригади не підписати акт про прийняття оборонних споруд...якщо на підставі побаченого і відповідних документів Президент України ще місяць тому особисто відзвітував у своєму зверненні до народу України -що він особисто проінспектував підготовку цих споруд і все там згідно плану виконано на 98%....



Пані STM - можете перевірити підписи і визначити кого на звалище історії..а то так невдобно перед населенням ( в черговий раз надуреним власнообраним Президентом) Теж мені-знайшли чим цікавитись...Мені наприклад цікава думка stmЧи міг командир Бригади не підписати акт про прийняття оборонних споруд...якщо на підставі побаченого і відповідних документів Президент України ще місяць тому особисто відзвітував у своєму зверненні до народу України -що він особисто проінспектував підготовку цих споруд і все там згідно плану виконано на 98%....Пані STM - можете перевірити підписи і визначити кого на звалище історії..а то так невдобно перед населенням ( в черговий раз надуреним власнообраним Президентом)

Президент если на вас приедет посмотреть а вы херню по кку сделаете, тоже гнать надо Президента?

Объясняю, там командира будут дрючить за невыполнение приказа или за подлог документов. Я не совсем вижу картину. Это снизу первый шаг. Потом выше, приказ был отдан, на бумаге числилось техника, люди их ВОС. Командир утверждает что техники какой-то никогда не было. Поэтому это уже 2 документа подписанные командиром акт приёма-передачи и что идёт в бой. Нехорошо пока для командира. Но адвокат будет искать доказательства что командира заставили. И это не словесности. Это желательно что бы нашлись свидетели под присягой утверждающие что такую же херню уже имели от ФИО и должность начальника этих командиров. Тогда командир идёт свидетелем, а не главным обвиняемым. Фортификации это отдельная тема. Там проектная документация и денежные поступления. И я прям очень не уверенна что командир подписывал акт ввода в эксплуатацию фортификаций, мне кажется это не его парафия. Там заказчик крупнее командира всегда. Военная администрация. И подписи другие. Президент если на вас приедет посмотреть а вы херню по кку сделаете, тоже гнать надо Президента?Объясняю, там командира будут дрючить за невыполнение приказа или за подлог документов. Я не совсем вижу картину. Это снизу первый шаг. Потом выше, приказ был отдан, на бумаге числилось техника, люди их ВОС. Командир утверждает что техники какой-то никогда не было. Поэтому это уже 2 документа подписанные командиром акт приёма-передачи и что идёт в бой. Нехорошо пока для командира. Но адвокат будет искать доказательства что командира заставили. И это не словесности. Это желательно что бы нашлись свидетели под присягой утверждающие что такую же херню уже имели от ФИО и должность начальника этих командиров. Тогда командир идёт свидетелем, а не главным обвиняемым. Фортификации это отдельная тема. Там проектная документация и денежные поступления. И я прям очень не уверенна что командир подписывал акт ввода в эксплуатацию фортификаций, мне кажется это не его парафия. Там заказчик крупнее командира всегда. Военная администрация. И подписи другие.

Мене завжди цікавлять дебати з людиною якаа - має що сказатиб - може відстояти свою думкув - старається зрозуміти думку опонента.Попробуємо?Мене не цікавить технічні деталі по підпису тих чи інших виконавців...Мене навіть не цікавить як їх накажуть...Мене цікавить дещо інше.Перше - чи є консультації між підрозділами офісу Президента?Повинен же бути хтось хто відповідає за тактикуХтось за стратегіюХтось за піара хтось за охорону..і ще добрих пару десятків хтось ( в мене б цих хтось було мінімум 350 осіб , 7*7*7.... це не тому що я люблю сімки чи карти , це відголоски СРСР - найкраще керувати коли в тебе в прямій підлеглості всього 7 осіб, а ці сім повинні мати в своїй ще по 7...і якщо хочуть ті 350 можуть мати кожен ще по 7....)ТомуЯк сталосья щоа -Президент поїхав на ХарківщинуХтось мав організовувати цю поїздку, хтось повинен був знати про стан справ з оборонними укріпленнями ( хтось з тетьої сімки за тиждень перед цим особисто повинен був обїздити всі 200 км і довести своєму керівнику з другої сімки -що він бачив і тоді на засіданні Президента з першою сімкою - повинно бути прийняте рішенняїхати/не їхатияк висвітлювати поїздкуякі негативи можуть бути , якщо хтось в ланцюжку цих сімок чогось недодивився...Як на менеНедодивився Буданов - не доповів що висока ймовірність наступу саме на Харківському напрямку , а раз так, то ймовірні негаразди в організації оборони будуть вскриті і якщо Президент в квітні заявить що все нормально - то в травні виявиться що він збрехавБуданов -це один ланцюжокТепер- ніхто не перевірив реальний стан справ..і знову підстава, Президент заявив що все добре - а по факту клейма ставити нікуди....Ладно з Будановим і Перевіркою реального стану справА хто з аналітиків прорахував що буде якщо буде?...От і виходитьЯкщо керує тільки 1+6...то подібних помилок буде ще вагон і кожна з цих помилок це мінус тисячі життів Українців...То може на цих прикладах показувати хибність обраної моделі і розширяти канали зворотнього звязку...які все одно будуть впиратись в першу сімку...але якщо прийняти правило раз в тиждень збиратись в ширшому складі 1+7+49 , а раз в місяць 1+7+49+343 - і кожному з присутніх дати 5 хвилин на донесення того що він вважає за потрібне - то може ситуація покращиться?