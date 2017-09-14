Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Нед 12 тра, 2024 19:04
Banderlog написав: Ukrainian написав: zxzx777 написав:
Ви тут більше про минуле.
А як зимувати будемо при зруйнованій енергосистемі?
Ану виправдайте наперед, як багато далекоглядна влада робить у цьому напрямку.
Будинок в селі купуйте і будете топити дровами та газом. Яким боком влада до того що кацапи зруйнували ТЕС ?
і шо людині в селі робити якщо вона не програміст на удальонці?
якщо без е.е. та інтернету то вести натуральне господарство, (пра)діди ж могли
flyman
Повідомлень: 34971
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 2774 раз.
Профіль
3
Додано: Нед 12 тра, 2024 19:05
flyman написав: zxzx777 написав:
Ви тут більше про минуле.
А як зимувати будемо при зруйнованій енергосистемі?
Ану виправдайте наперед, як багато далекоглядна влада робить у цьому напрямку.
підніме тарифи
Следующие цели ближе к зиме будут кательные. В одну попадут и сразу минимум 200тыс. людей без тепла и тогда похер какой тариф по электричеству. В ходу будут буржуйки.
Игорь Алексеевич
Повідомлень: 7936
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 836 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 12 тра, 2024 19:07
flyman написав:
діди ж могли
для хозяйства нужны люди. Ты шо думаешь один с огородом и курами/козами справишься?
vitaliiangel
Повідомлень: 23266
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3344 раз.
Профіль
2
Додано: Нед 12 тра, 2024 19:08
flyman написав:
а якби Сталін напав першим ?
Був би нападником саме він.
Але це не суттєво.
Бо совдеп взростили до війни так само, як і Німеччину.
Хто оту лапотну совдепію з кален після громадянської війни підняв?
Отож . Ті ж самі американці та європейці. Технології, верстати і т.д.
detroytred
Повідомлень: 28500
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
Профіль
Додано: Нед 12 тра, 2024 19:09
Кто что думает по Белгороду? Раньше мы по высоткам не стреляли, русские пишут точка у. Может провокация чтобы стрельнуть массово по Харькову?
https://t.me/istories_media/6300?single
Востаннє редагувалось
vitaliiangel
в Нед 12 тра, 2024 19:10, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Повідомлень: 23266
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3344 раз.
Профіль
2
Додано: Нед 12 тра, 2024 19:10
d44 написав: yanyura написав:
Почитал ветку - почему-то ни слова о сегодняшней атаке НПЗ в волгограде
Як написав забутий всіма Том Купер, про атаки на НПЗ - а як це впливає на наступ расіян?
нафта дешевшає, паливо дорожчає ... РФ слабне
flyman
Повідомлень: 34971
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 2774 раз.
Профіль
3
Додано: Нед 12 тра, 2024 19:11
vitaliiangel написав:
Кто что думает по Белгороду? Раньше мы по высоткам не стреляли, русские пишут точка у. Может провокация чтобы стрельнуть массово по Харькову?
Не обязательно Харьков. Думаю прилёты этой ночью будут по многим городам. И уже не по энергетике, а по высотным домам.((
Игорь Алексеевич
Повідомлень: 7936
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 836 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 12 тра, 2024 19:12
M-Audio написав: flyman написав: Andrey2512 написав:
Есть какое-то решение КСУ по ситуации с президентом? Или нам нужно верить честному слову, что всё окей?)
є трактування ЦВК, але воно ніяк не прояснює статус кульгавої качки
Точно говорю, "пачиму до сих пор нет стана війни?". Уже многократно разжёвано всё, но "пачиму" не прекращаются. Так и тут "пачиму нет решения конституционного суда"? Может потому что не надо ничего решать, всё уже давно решено? Я уверен - будет решение, слово в слово повторяющее очевидные вещи, и всё равно найдуться вопящие "пачиму президент нелегитимный не уходит"? И даже не те, кто зарплату за это от ФСБ получает, а свои же, доморощенные.
не Президент не уходить, а повноваження
flyman
Повідомлень: 34971
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 2774 раз.
Профіль
3
Додано: Нед 12 тра, 2024 19:13
vitaliiangel написав:
Кто что думает по Белгороду? Раньше мы по высоткам не стреляли пишут точка у. Может провокация чтобы стрельнуть массово по Харькову?
Точкі-У в нас мали скінчитися ще Бог зна коли. І, гадаю, так і є.
Черговий рязанський цукор у всій красі. Максимум - або випадковість оркокриворукості. Яку, зрозуміло, не визнають ні за що. А списати можна тіко! на Україну.
detroytred
Повідомлень: 28500
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
Профіль
Додано: Нед 12 тра, 2024 19:13
У нас в городе как пишут Днепрогэс от ракет выстоит., Но есть 2 шлюза и если снесут там ворота, то вода хлынет с таким напором, что затопит часть города и сёла ниже по течению
Игорь Алексеевич
Повідомлень: 7936
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 836 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
10
32557
1493
194141
6076
634708