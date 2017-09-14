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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 812581268127812881298130>
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:14

  vitaliiangel написав:Кто что думает по Белгороду? Раньше мы по высоткам не стреляли, русские пишут точка у. Может провокация чтобы стрельнуть массово по Харькову?

https://t.me/istories_media/6300?single

Так мы и не стреляли по высоткам

Почитай, Виталина, что такое Точка У

И почитай про Чернигов, Чорновола, 15
Почитай про Николаевскую держ.администрацию

Точка У не может привести к таким последствиям, не тот тип вооружения
Либо рашисты ФАБ-500 уронили, либо сами взорвали
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:15

  Investor_K написав:
  flyman написав:
  zxzx777 написав:Ви тут більше про минуле.
А як зимувати будемо при зруйнованій енергосистемі?
Ану виправдайте наперед, як багато далекоглядна влада робить у цьому напрямку.

підніме тарифи

На скільки?

на скільки вистачить хуцпи і на скільки схаває піпл: "зійдемся десь посередині" (с)
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:17

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:діди ж могли
для хозяйства нужны люди. Ты шо думаешь один с огородом и курами/козами справишься?

на Філіпінах є філіпінки для огорода з курами/козами...
купляти хату і палити патиками пропонував не я,
хата в моєму всесвіті лише як дача, та як криївка на форсмажор, але не для ПМЖ
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:23

  flyman написав:на Філіпінах є філіпінки для огорода з курами/козами...
на Вьетнаме носят вьетнамки, а на Панаме панамки.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:25

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:на Філіпінах є філіпінки для огорода з курами/козами...
на Вьетнаме носят вьетнамки, а на Панаме панамки.

чешки забув... а москвич - корито з гайками
Востаннє редагувалось flyman в Нед 12 тра, 2024 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:25

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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Кто что думает по Белгороду? Раньше мы по высоткам не стреляли, русские пишут точка у.
В сети гуляют скрины с русских пабликов, в которых указано разное оружие, используемое Украиной. По твоей ссылке есть видео, на котором ну не видно прилёта со стороны Украины + детонация идёт чётко с нижнего этажа. Много не состыковок.

  vitaliiangel написав:Может провокация чтобы стрельнуть массово по Харькову?
Это больше похоже на провокацию, чтобы оправдать свои действия в сторону Харькова.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:27

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:Кто что думает по Белгороду? Раньше мы по высоткам не стреляли, русские пишут точка у. Может провокация чтобы стрельнуть массово по Харькову?
Не обязательно Харьков. Думаю прилёты этой ночью будут по многим городам. И уже не по энергетике, а по высотным домам.((


Ви не помічали що прильоти по будинкам постійно відбуваються? Чи вважаєте що до сьогодняшнього дня тільки по енергетиці прилітало?...
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:29

  Howl написав:
  vitaliiangel написав:Кто что думает по Белгороду? Раньше мы по высоткам не стреляли, русские пишут точка у.
В сети гуляют скрины с русских пабликов, в которых указано разное оружие, используемое Украиной. По твоей ссылке есть видео, на котором ну не видно прилёта со стороны Украины + детонация идёт чётко с нижнего этажа. Много не состыковок.

  vitaliiangel написав:Может провокация чтобы стрельнуть массово по Харькову?
Это больше похоже на провокацию, чтобы оправдать свои действия в сторону Харькова.

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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://uristy.ua/question/108316
Накладення штрафу і його стягнення
Новий закон про мобілізацію. Якщо не оновив данні на протязі 60 днів - штраф.
1. Скільки разів він може буде накладен?
Цікавий останній коментар.
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