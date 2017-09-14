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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81268127812881298130>
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:2 шлюза


може самі одразу до СБУ підете? чи почекаєте допоки вас самостійно знайдуть?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:34

  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:Кто что думает по Белгороду? Раньше мы по высоткам не стреляли, русские пишут точка у. Может провокация чтобы стрельнуть массово по Харькову?

https://t.me/istories_media/6300?single

Так мы и не стреляли по высоткам

Почитай, Виталина, что такое Точка У

И почитай про Чернигов, Чорновола, 15
Почитай про Николаевскую держ.администрацию

Точка У не может привести к таким последствиям, не тот тип вооружения
Либо рашисты ФАБ-500 уронили, либо сами взорвали

Соскін каже, що газ
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:41

  flyman написав:Соскін каже, що газ

Хоч самі спеціально, хоч самі випадково, хоч газ, хоч інопланетяне, хоч ...
Для них важливо лише, як вони самі схотять визначити.

Більш цікаво яка буде реакція наших партнерів на це їх визначення.
З нашою реакцією й так зрозуміло.

Гадаю, що орки перш за все чекають побачити як саме зреагує Захід на їх цю брехню.
Або реакцію Заходу на (можливу майбутню) атаку-*відповідь* орків нам.
Це тест для Заходу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:49

  flyman написав:
  zxzx777 написав:Ви тут більше про минуле.
А як зимувати будемо при зруйнованій енергосистемі?
Ану виправдайте наперед, як багато далекоглядна влада робить у цьому напрямку.

підніме тарифи


І скажіть, що не "далекоглядна". :lol:
Ще коли попридумували транспортування та іншу херню.
Не буде газу і світла, але якась копійочка все одно капає.
Може влада і має якісь плани, але дуже "секретні". А, скоріше за все, буде привід ще більше випрошувати подачок у закордону.
zxzx777
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:50

  detroytred написав:
  flyman написав:Соскін каже, що газ

Хоч самі спеціально, хоч самі випадково, хоч газ, хоч інопланетяне, хоч ...
Для них важливо лише, як вони самі схотять визначити.

Більш цікаво яка буде реакція наших партнерів на це їх визначення.
З нашою реакцією й так зрозуміло.

Гадаю, що орки перш за все чекають побачити як саме зреагує Захід на їх цю брехню.
Або реакцію Заходу на (можливу майбутню) атаку-*відповідь* орків нам.
Це тест для Заходу.

Як каже Чаплига: "подія відбулася саме так, як її описали ЗМІ"
так ти сам писав, що "Заходу то до одного місця, як він вважатиме, що йому вигідно, так і зреагує"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:54

  flyman написав: "подія відбулася саме так, як її описали ЗМІ"

В яблучко.
Тільки додам - якщо приймач цієї інфи з цим погодився.

А що було реально, в такому випадку не має ніякого значення. Ваабще.

І ця Матриця вже давно.
І Захід відреагує саме так, як йому вигідно.

Аксіом вже давно нема...
Нема початку. Об'єктивного.
Тому вертять, як хочуть...
Суцільні хатєлки. Всюди.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 12 тра, 2024 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:58

  Howl написав:
  vitaliiangel написав:Кто что думает по Белгороду? Раньше мы по высоткам не стреляли, русские пишут точка у.
В сети гуляют скрины с русских пабликов, в которых указано разное оружие, используемое Украиной. По твоей ссылке есть видео, на котором ну не видно прилёта со стороны Украины + детонация идёт чётко с нижнего этажа. Много не состыковок.

  vitaliiangel написав:Может провокация чтобы стрельнуть массово по Харькову?
Это больше похоже на провокацию, чтобы оправдать свои действия в сторону Харькова.

Ось точні координати під'їзду в будинку.
https://maps.app.goo.gl/vMZqUNRs1DFtbVkb7
Зі сторони під'їзду - цілі вікна сусідніх пд'їздів. З зовнішньої сторони - є фото, де вибиті вікна як при звичайних влучаннях. Тобто, якщо будинок був зруйновний іззовні, то російський КАБ, або ракета тіпа С-300, Х-59/Х-69 могла прилетіти лише з сектору від півночі до сходу, найімовірніше з північного сходу. На північний схід від будинку - зона з якої КАБи кидають по Вовчанську.

З будинком 2 варіанти:
- прилетів російський же боєприас в кілька сот кг тротилу з північного сходу. Зовнішній вибух, бо сильно вибито вікна сусідніх під'їздів.
- рязанський цукор (його в рашці ніколи не слід виключати).
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:58

Русские форумы пишут такое
Я не взрывотехник конечно, но судя видео и характеру повреждения здания это не снаряд РСЗО. В здании нет опаленого места попадания снаряда. Взрыв произошёл на нижних этажах здания посреди высотной застройки. Очень странно...



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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 20:00

  vitaliiangel написав:Русские форумы пишут такое
Я не взрывотехник конечно, но судя видео и характеру повреждения здания это не снаряд РСЗО. В здании нет опаленого места попадания снаряда. Взрыв произошёл на нижних этажах здания посреди высотной застройки. Очень странно...



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Постом вище я написав точнісінько те саме. Російські форуми не читав. До висновку прийшов, вивчаючи Гугл-мепс, знімки з місця вибуху, ну і власний досвід спостережень за ушкодженнями від прильотів.
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 20:13

  vitaliiangel написав:Кто что думает по Белгороду? Раньше мы по высоткам не стреляли,

Ого. И врагов не надо.
«Позже тоже не стреляли», Виталя


Постом вище я написав точнісінько те саме. Російські форуми не читав. До висновку прийшов, вивчаючи Гугл-мепс, знімки з місця вибуху, ну і власний досвід спостережень за ушкодженнями від прильотів.


Я аналогічне розслідування проводив по Краматорську по удару 10.02.15
Тим більше я там був в момент
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