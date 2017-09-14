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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 12 тра, 2024 20:23
руські самі винуваті, чого його було ребом клацать
Щодо інженерної точки зору, приголомшує сопромат в дії- панель складається, в штабель, як книжка пише
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Додано: Нед 12 тра, 2024 20:24
Игорь Алексеевич написав: flyman написав: zxzx777 написав:
Ви тут більше про минуле.
А як зимувати будемо при зруйнованій енергосистемі?
Ану виправдайте наперед, як багато далекоглядна влада робить у цьому напрямку.
підніме тарифи
Следующие цели ближе к зиме будут кательные. В одну попадут и сразу минимум 200тыс. людей без тепла и тогда похер какой тариф по электричеству. В ходу будут буржуйки.
А "кательные" це що?
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ROLF
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Додано: Нед 12 тра, 2024 20:28
DmitryZP написав: Игорь Алексеевич написав:
2 шлюза
може самі одразу до СБУ підете? чи почекаєте допоки вас самостійно знайдуть?
Вам вам сколько годиков?. Такое впечатление или 15годиков или глухарь пенс родом из 40х.
Сегодня все всё знают, где, что и как находится. А тем более про плотину 30х годов постройки.)) Там даже марку бетона знают и все места для рыбалки.))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 12 тра, 2024 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 20:30
Игорь Алексеевич написав: DmitryZP написав: Игорь Алексеевич написав:
2 шлюза
може самі одразу до СБУ підете? чи почекаєте допоки вас самостійно знайдуть?
F А вам сколько годиков?. Такое впечатление или 15годиков или глухарь пенс родом из 40х.
Сегодня все всё знают, где и что и как находится. А тем более про плотину 30х годов постройки))
школярі роблять в цей період свого життя багато відкриттів
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flyman
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Додано: Нед 12 тра, 2024 20:31
ROLF написав:
А "кательные" це що?
Откуда горячая водичка поступает в батареи квартир.))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 12 тра, 2024 20:36
ROLF написав:
А "кательные" це що?
там где каты живут
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vitaliiangel
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Додано: Нед 12 тра, 2024 20:48
vitaliiangel написав: ROLF написав:
А "кательные" це що?
там где каты живут
Смерть катам українського народу!
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Додано: Нед 12 тра, 2024 20:55
Бетон
його було ребом клацать
Кого «його»?
Точка У (якщо ти все ж віриш кацапам) має інерцільну систему наведення. До чого тут РЕБ?
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Hotab
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Додано: Нед 12 тра, 2024 20:56
ЛАД написав:
ЛАД, то все херня, шо там у Харкові зараз? Ви вже виїхали чи ще ні?
В Харькове как обычно. Солнышко. +12 град.
Не выехал.
Сейчас иду гулять с внуками.
Зря. Самі як хочете, не мені вам радити , а внуків каще вивезти.
З усією повагою , но цей раз вони підуть не на парад. Зара мені порадять закусити , но опишу свій план барбаросса
Через 2 дня начнуть масовано хєрячити з авіацією ракетами і з всього чим можуть достати по тилам. Потом рванут з півночі давити на суми і можливо чернігів щоб скувати сили , числа 16. А 19 попруть механізовано танковими кліньями гудеріана.
Ну по крайній мірі я зробив би так. Якби керував орками)))
думаю завдання максимум в них харків брати нема, заходити не будуть. Тільки будуть підрубувати постачання.
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Banderlog
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Додано: Нед 12 тра, 2024 20:59
Banderlog написав:
З усією повагою , но цей раз вони підуть не на парад. Зара мені порадять закусити , но опишу свій план барбаросса
Через 2 дня начнуть масовано хєрячити з авіацією ракетами і з всього чим можуть достати по тилам. Потом рванут з півночі давити на суми і можливо чернігів щоб скувати сили , числа 16. А 19 попруть механізовано танковими кліньями гудеріана.
А в них ті танчики та БМП є?. Он сьогодні в нашій смузі - кілька штук ще димляться...
Востаннє редагувалось Denik
в Нед 12 тра, 2024 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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