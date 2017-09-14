RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8127812881298130>
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 20:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

руські самі винуваті, чого його було ребом клацать
Щодо інженерної точки зору, приголомшує сопромат в дії- панель складається, в штабель, як книжка пише
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2665
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 20:24

  Игорь Алексеевич написав:
  flyman написав:
  zxzx777 написав:Ви тут більше про минуле.
А як зимувати будемо при зруйнованій енергосистемі?
Ану виправдайте наперед, як багато далекоглядна влада робить у цьому напрямку.

підніме тарифи
Следующие цели ближе к зиме будут кательные. В одну попадут и сразу минимум 200тыс. людей без тепла и тогда похер какой тариф по электричеству. В ходу будут буржуйки. :roll:



А "кательные" це що?
ROLF
Аватар користувача
 
Повідомлень: 856
З нами з: 27.03.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 20:28

  DmitryZP написав:
  Игорь Алексеевич написав:2 шлюза


може самі одразу до СБУ підете? чи почекаєте допоки вас самостійно знайдуть?
Вам вам сколько годиков?. Такое впечатление или 15годиков или глухарь пенс родом из 40х.
Сегодня все всё знают, где, что и как находится. А тем более про плотину 30х годов постройки.)) Там даже марку бетона знают и все места для рыбалки.))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 12 тра, 2024 20:30, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7936
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 20:30

  Игорь Алексеевич написав:
  DmitryZP написав:
  Игорь Алексеевич написав:2 шлюза


може самі одразу до СБУ підете? чи почекаєте допоки вас самостійно знайдуть?
F А вам сколько годиков?. Такое впечатление или 15годиков или глухарь пенс родом из 40х.
Сегодня все всё знают, где и что и как находится. А тем более про плотину 30х годов постройки))

школярі роблять в цей період свого життя багато відкриттів
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34971
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ROLF написав:А "кательные" це що?
Откуда горячая водичка поступает в батареи квартир.))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7936
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 20:36

  ROLF написав:А "кательные" це що?
там где каты живут
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23266
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3344 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 20:48

  vitaliiangel написав:
  ROLF написав:А "кательные" це що?
там где каты живут

Смерть катам українського народу!
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2146
З нами з: 24.08.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 20:55

Не занадто багато «в штангу»?

Бетон


його було ребом клацать


Кого «його»?
Точка У (якщо ти все ж віриш кацапам) має інерцільну систему наведення. До чого тут РЕБ?
Hotab
 
Повідомлень: 12293
З нами з: 15.02.09
Подякував: 344 раз.
Подякували: 2235 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 20:56

  ЛАД написав:
ЛАД, то все херня, шо там у Харкові зараз? Ви вже виїхали чи ще ні?
В Харькове как обычно. Солнышко. +12 град.
Не выехал.
Сейчас иду гулять с внуками.
Зря. Самі як хочете, не мені вам радити , а внуків каще вивезти.
З усією повагою , но цей раз вони підуть не на парад. Зара мені порадять закусити , но опишу свій план барбаросса
Через 2 дня начнуть масовано хєрячити з авіацією ракетами і з всього чим можуть достати по тилам. Потом рванут з півночі давити на суми і можливо чернігів щоб скувати сили , числа 16. А 19 попруть механізовано танковими кліньями гудеріана.
Ну по крайній мірі я зробив би так. Якби керував орками)))
думаю завдання максимум в них харків брати нема, заходити не будуть. Тільки будуть підрубувати постачання.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1011
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 20:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:З усією повагою , но цей раз вони підуть не на парад. Зара мені порадять закусити , но опишу свій план барбаросса
Через 2 дня начнуть масовано хєрячити з авіацією ракетами і з всього чим можуть достати по тилам. Потом рванут з півночі давити на суми і можливо чернігів щоб скувати сили , числа 16. А 19 попруть механізовано танковими кліньями гудеріана.

А в них ті танчики та БМП є?. Он сьогодні в нашій смузі - кілька штук ще димляться...
Востаннє редагувалось Denik в Нед 12 тра, 2024 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Denik
 
Повідомлень: 3136
З нами з: 23.02.09
Подякував: 645 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8127812881298130>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 32559
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 194142
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 634714
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6265)
12.05.2024 14:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.