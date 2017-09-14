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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81338134813581368137 ... 8141>
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 22:22

  ЛАД написав:Вот интересно, "бросивших позиции 125 ТРО" заставляли подписывать акты приёма-передачи под дулом пистолета или они пытаются таким образом оправдаться за оставление позиций?
І хто це у нас вороже іпсо розповсюджує так завзято?
https://www.facebook.com/125tro.lviv.ua
125 окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України
4 год ·
🔵 Слава Україні!
Після загострення ситуації на Харківщині, у тому числі в смузі відповідальності 125 окремої бригади ТрО ЗСУ, в медіапросторі з'явилися вкраплення відвертої ІПСО.
Чи то від незнання ситуації, чи від бажання нашкодити, окремі резиденти соціальних мереж розповсюджують абсолютно неправдиву інформацію про неготовність Сил оборони до наступу ворога, або ще гірше, про відступ окремих підрозділів із ввірених їм оборонних рубежів.
🟡 Відповідально заявляю, що ситуація в смузі оборони нашої бригади складна, але контрольована. Підрозділи 125 обр ТрО ЗСУ дають відсіч переважаючим силам противника, зберігаючи сталість в бойових порядках.
Населені пункти, в які зайшов ворог, знаходилися у постійній "сірій зоні", а тому успіх противника є достатньо умовним і коштує йому величезних втрат в техніці і живій силі.
Територія, зайнята противником, локалізована і по ньому здійснюється постійне вогневе ураження!
❕Закликаю і прошу усіх вірити та підтримувати Сили оборони, у тому числі воїнів нашої 125 обр ТрО.
Тримаймо стрій!
🇺🇦 Героям Слава!
_________
Командир 125 обр ТрО
генерал-лейтенант
Артур ГОРБЕНКО
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 22:22

  detroytred написав:
Зря смієтесь з цієї версії.

Блог | На чолі Росії Захід реально готовий сприймати лише Патрушева
Новини політики / Думки
28.11.2023
https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... usheva.htm

Це особиста точка зору економіста а не істина в останній інстанції
Олександр Кірш
Економіст
Блог | На чолі Росії Захід реально готовий сприймати лише Патрушева
Новини політики / Думки
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 22:24

  Ukrainian написав:
  detroytred написав:
Зря смієтесь з цієї версії.

Блог | На чолі Росії Захід реально готовий сприймати лише Патрушева
Новини політики / Думки
28.11.2023
https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... usheva.htm

Це особиста точка зору економіста а не істина в останній інстанції
Олександр Кірш
Економіст
Блог | На чолі Росії Захід реально готовий сприймати лише Патрушева
Новини політики / Думки

Версія.
І на дату зверніть увагу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 22:29

budivelnik

Командир 125 обр ТрО
генерал-лейтенант
Артур ГОРБЕНКО


Читав цей його виступ.
Вирішив порити його біографію.
Ох є в мене підозра, що міг на відкаті все що хочеш підписати і гроші за фортифікацію розділити.
Не довіряю я екс-високопосадовцям прикордонної служби.
Там чесних нема і не було жодного. І коли такому дають бригаду під час війни (величезне поле для зловживань)
Але може я не прав, Хз..
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 12 тра, 2024 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 22:30

Маруся видала Б А З У

ТЦК, БЗВП, де ще у вас викрадали ваші кадри?
Чути правду в цій державі приходиться нечасто. Для того, щоб хоч якусь комунікацію налагодити з претендентами на службу доведеться серйозно переглянути підходи і дотримуватись власних обіцянок!
Коли прозвучало в ефірах, що контрактники мають право служити в тій бригаді, куди їх беруть на контракт, ми видихнули, це хоч якийсь шанс підібрати на гражданці фахівців і вкомплектуватись. По відношеннях, наказах, БРках вже ніхто нікуди тепер нікого не переводить. Ну ок, ця проблематика зрозуміла, коли пошматована вч не може собі дозволити відпускати людей. Але що в нас з цивільними, яких ми намагаємось долучити до служби?
Добре, на чужі кадри не зазіхаємо, чесно розвертаємо свою роботу з рекрутингу. Вмовити людей іти на контракт достатньо непроста задача. Між контрактом і мобілізацією люди обирають мобілізацію, в надії, що війна закінчиться раніше за довгий термін контракту. Але, якщо є можливість довкомплектуватись лише контрактниками, мать би його так, самі проспонсуємо свій рекрутинг, самі проведемо роботу, вмовимо, надамо можливості працювати за здібностями. Бо робота є для всіх.
І тут на шляху претендента і вч постають перешкоди, проти яких, виявляється, не можна поперти.
Я писала в пості, який видалено - ТЦК може відправити претендента-контрактника не за наданим йому з вч відношенням, а на свій розгляд. І попереджає, якщо він не проходить ВЛК, то не потрапить на контракт! Його відправлять в іншу частину. І ТЦК стверджує, що є приорітетні і неприорітетні ВЧ. Тому це не їх власна ініціатива.
Оке, це як це буде значить??? ВЧ знаходить якогось очкарика айтішника, якого можна долучити до розробок програм, йому в ТЦК кажуть, в тебе здоров'я фуфло, тому ми тебе перекидаємо в приорітетнішу частину, де скоріш за все, хлопчина піде на СПшки. Туди канєшно тож треба комусь іти. Але геть усі піхотинці, повірте, зацікавлені в тому, щоб цей дрищ, сів на реб, дописав нові прошивки і прикрив кілометрів з 15 фронту з тими спшками.
Шо будем з цим робить????
Здорових претендентів лишилось вже небагато. У всіх здоров'я не тягне, якщо проганять контрактників за критерієм здоров'я, то ми їх не будемо мати. Тому відбір став. А мобілізованих не лише на етапі ТЦК перекидають в "пріоритетніші" частини, але й на етапі БЗВП. Що робить неприорітетним ВЧ? Задачі їм так само ставляться, людей в них теж не вистачає.
Здогадуюсь, що це один із способів боротьби з корупцією. Але ж він заморозив поповнення частин і дає неправдиву інформацію претендентам, типу ТИ САМ МОЖЕШ ОБРАТИ СОБІ ВЧ. Не може получається. Треба якісь компроміси між боротьбою з корупцією і можливістю служити за контрактом у вч, яка відібрала.
Або ж, якщо не у всі частини є приорітет, то хоча б надати список частин тому претенденту на вибір, нехай поїзде, з командирами познайомиться, його оцінять за здібностями, це якось би було б ефективніше і ЧЕСНО. Звідки військкомату знати, чим для підрозділу цінний цей хлопчина?
А ВЛК??? може варто спростити критерії їх відбору для служби за контрактом?
Загалом в данній проблематиці конкретно мене цікавлять саме наші мізки, айті та інженери, вузькопрофільні фахівці інших професій чиї напрямки ВЖЕ ВИЗНАЧЕНО КОМАНДУВАННЯМ ЗСУ, ЯК ПРИОРІТЕТНІ! НЕ МОЖНА ЇХ ТАК ПО ТУПОМУ ЗАКОПУВАТЬ!
Є конкретні батальйони й роти БПЛА, РЕБ, РЕР та інші, в яких жахливий кадровий голод, а програмувати не навчиш за місяць як на БЗВП!
Останні місяці маємо деякі важливі зрушення. Ведеться ціленаправлена робота з переформатування і організації нових підрозділів, які мають думати головою.
ТІЛЬКИ Є НЮАНС - ДЕ БУДЕМ ГОЛОВИ БРАТЬ????
Шось в нас голова рвонула вперед, а хвіст відвалився.

Д Ж Е РЕ Л О : https://www.facebook.com/maruzvir/posts ... hHPYhbMZLl
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 22:36

Goodman
В межах своєї бригади комбриг за годину може перемістити «яйцеголового» на посаду де треба працювати головою.
В іншу бригаду звичайно що ні. Комбриг не відпустить . Йому люди треба на вчора.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 22:43

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вот интересно, "бросивших позиции 125 ТРО" заставляли подписывать акты приёма-передачи под дулом пистолета или они пытаются таким образом оправдаться за оставление позиций?
І хто це у нас вороже іпсо розповсюджує так завзято?
https://www.facebook.com/125tro.lviv.ua
125 окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України
4 год ·
🔵 Слава Україні!
Після загострення ситуації на Харківщині, у тому числі в смузі відповідальності 125 окремої бригади ТрО ЗСУ, в медіапросторі з'явилися вкраплення відвертої ІПСО.
Чи то від незнання ситуації, чи від бажання нашкодити, окремі резиденти соціальних мереж розповсюджують абсолютно неправдиву інформацію про неготовність Сил оборони до наступу ворога, або ще гірше, про відступ окремих підрозділів із ввірених їм оборонних рубежів.
🟡 Відповідально заявляю, що ситуація в смузі оборони нашої бригади складна, але контрольована. Підрозділи 125 обр ТрО ЗСУ дають відсіч переважаючим силам противника, зберігаючи сталість в бойових порядках.
Населені пункти, в які зайшов ворог, знаходилися у постійній "сірій зоні", а тому успіх противника є достатньо умовним і коштує йому величезних втрат в техніці і живій силі.
Територія, зайнята противником, локалізована і по ньому здійснюється постійне вогневе ураження!
❕Закликаю і прошу усіх вірити та підтримувати Сили оборони, у тому числі воїнів нашої 125 обр ТрО.
Тримаймо стрій!
🇺🇦 Героям Слава!
_________
Командир 125 обр ТрО
генерал-лейтенант
Артур ГОРБЕНКО


Так може і укріплення нормальні є і були.
(Скоріше за все так і є. Зе перевіряв основну лінію оборони. І основна лінія оборони норм. А орки пройшли легко лише сіру зону.)

І хто тоді тут про Верховного увесь день розповсюджував?))) Завзято.
Труси-хрестик.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 12 тра, 2024 22:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 22:47

  vitaliiangel написав:Кто что думает по Белгороду? Раньше мы по высоткам не стреляли, русские пишут точка у. Может провокация чтобы стрельнуть массово по Харькову?

https://t.me/istories_media/6300?single

По Харькову стреляют без всяких провокаций.
Весьма регулярно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 22:47

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 22:54

  Schmit написав:

Вгадай якого «генерала» найчастіше цитує пропоганда кацапів? :lol:
Як думаєш чому так ?

5 червня 2021 року Сергія Кривоноса було звільнено з військової служби в Збройних Силах України

Генерал Кривонос: Оборона ВСУ рушится из-за мощных ударов российских дронов
https://rg.ru/2024/05/12/general-krivon ... ronov.html

https://russian.rt.com/ussr/news/131224 ... borona-vsu
На Украине назвали Харьков проблемой для ВСУ

Генерал ВСУ Кривонос: у Украины будут проблемы при обороне Харькова
https://ura.news/news/1052767265
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