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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 12 тра, 2024 22:55
Hotab написав:Goodman
В межах своєї бригади комбриг за годину може перемістити «яйцеголового» на посаду де треба працювати головою.
В іншу бригаду звичайно що ні. Комбриг не відпустить . Йому люди треба на вчора.
Так покупець приїжджає і домовляється з ТЦК або учебкою.
І бере собі.
Чужого яйцеголового. Собі в окоп. Бо йому також потрібні в окоп. А яйцеголовий на порядок краще Аватара тощо.
І пофіг йому, що цей яйцеголовий домовився з іншою бригадою.
Вхопив собі і бувайте.
А тцк, учебка розвели руками.
Не втримали)))
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detroytred
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Додано: Нед 12 тра, 2024 22:56
detroytred написав:
І хто тоді тут про Верховного увесь день розповсюджував?))) Завзято.
Труси-хрестик.
Дурень який не знає то що робить?
1 Бригада-львівська
2 Пошукай, ти любиш копирсатись - може знайдеш як я описував сьогодні що 10 км лінія були виконанні тільки земляні роботи вручну
3 Пояснювати тобі те що я пишу - справа невдячна
Ти на четвертому колі надуваєш щоки і ображаєшся , при цьому бризгаєшся слиною і плачеш що тебе якась зграє клює...
Тому заховай свою треуголку а то якийсь мозгоклюй тобі залишки зморшки від фуражки -подзьобає
і чим ти тоді думати будеш?
Тому в мене питання
Ти дійсно хочеш щоб я пояснив? і обіцяєш спробувати зрозуміти? чи просто хочеш повторити свій вчорашній рекорд флудераста на 150 повідомлень де кожних 5 хвилин - не бзди...?
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budivelnik
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Додано: Нед 12 тра, 2024 22:56
budivelnik написав:
Патрушева зняли
между патрушевым и Ковальчу́ком пуйло выбрал ковальчука. Эти рокировки говорят о том, что мнение продолжать ли войну и что считать победой разделились (как известно именно Ковальчук подтолкнул ввп к полномасштабной). Ладно там какой нибудь мантуров, снимут и через 5 дней забудут как его звали, а Патрушев фигура серьёзная. Я бы сказал башня кремля.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
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Додано: Нед 12 тра, 2024 22:59
Игорь Алексеевич написав: ROLF написав:
ИА...,а кто вы по образованию?
Я понял вы из старожил 70х лавочек у подьезда, если вас интересует образование и правописание)) Заходите чаще в инста, но не в ФБ))
а, це з покоління, де інста рулить, освіта не потрібна
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Додано: Нед 12 тра, 2024 22:59
Banderlog написав: ЛАД написав:
ЛАД, то все херня, шо там у Харкові зараз? Ви вже виїхали чи ще ні?
В Харькове как обычно. Солнышко. +12 град.
Не выехал.
Сейчас иду гулять с внуками.
Зря. Самі як хочете, не мені вам радити , а внуків каще вивезти.
З усією повагою , но цей раз вони підуть не на парад. Зара мені порадять закусити , но опишу свій план барбаросса
Через 2 дня начнуть масовано хєрячити з авіацією ракетами і з всього чим можуть достати по тилам. Потом рванут з півночі давити на суми і можливо чернігів щоб скувати сили , числа 16. А 19 попруть механізовано танковими кліньями гудеріана.
Ну по крайній мірі я зробив би так. Якби керував орками)))
думаю завдання максимум в них харків брати нема, заходити не будуть. Тільки будуть підрубувати постачання.
План хороший.
Но для него нужны соответствующие ресурсы. Те же "танкові клінья гудеріана".
"Херячать" по Харькову уже пару месяцев.
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ЛАД
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Додано: Нед 12 тра, 2024 23:03
ЛАД написав:
План хороший.
Но для него нужны соответствующие ресурсы. Те же "танкові клінья гудеріана".
"Херячать" по Харькову уже пару месяцев.
мое мнение подойдут на выстрел гаубицы и начнут херачить, как херачили по Ирпеню. Активно херачили ЕМНИП 5 дней и от некоторых районов остались только руины.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 23:06
А кого їм цитувати, земарафон, який розповідає про "ми вже перемогли"? Наші ЗМІ також деколи заглядують, що там пишуть кацапські воєнкори і що? це зрада?...
До речі мене жодне з цих кацапських посилань не працює.
Востаннє редагувалось Schmit
в Нед 12 тра, 2024 23:10, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 23:07
Banderlog написав:
.......
Но тримати дітей зараз в харкові причин не бачу.
Детей в Харькове сейчас полно.
В отличие от лета 2022.
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ЛАД
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Додано: Нед 12 тра, 2024 23:07
budivelnik написав: detroytred написав:
І хто тоді тут про Верховного увесь день розповсюджував?))) Завзято.
Труси-хрестик.
Дурень який не знає то що робить?
1 Бригада-львівська
2 Пошукай, ти любиш копирсатись - може знайдеш як я описував сьогодні що 10 км лінія були виконанні тільки земляні роботи вручну
3 Пояснювати тобі те що я пишу - справа невдячна
Ти на четвертому колі надуваєш щоки і ображаєшся , при цьому бризгаєшся слиною і плачеш що тебе якась зграє клює...
Тому заховай свою треуголку а то якийсь мозгоклюй тобі залишки зморшки від фуражки -подзьобає
і чим ти тоді думати будеш?
Тому в мене питання
Ти дійсно хочеш щоб я пояснив? і обіцяєш спробувати зрозуміти? чи просто хочеш повторити свій вчорашній рекорд флудераста на 150 повідомлень де кожних 5 хвилин - не бзди...?
Бу-бу-бу роздухоперився-то як. Скільки гіпербол, херойства, образ, вигадок.
Видохни, другий член зграї.
Замість просто пояснити.
Ти сьогодні весь день Верховного чехвостив за оті, як ти вказав 10 км вручну основної лінії оборони чи ні?
Бо - да, я твої оті діалоги лише по діагоналі бачив.
Саме тому, якщо б я був впевнений, то інакше побудував оте вище стосовно труси-хрестика. Макав би тебе.
Але ж я дав тобі напрямок, запитав -- можливість пояснити.
Читай уважно. Там же видно, що я дійсно бажав твоїх пояснень. Де там образи в твій бік. Там питання - що може або так, або так?
Тим паче, що твої оті сьогодняшні твердження про владу -- ото точно ІПСО в самій прямій формі. А ти ЛАДу закинув.
З.и. якщо сама передова лінія, то може туди оту техніку й не підігнати було?
Тому тільки вручну.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 12 тра, 2024 23:46, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 23:08
ЛАД а как дела с электроснабжением?
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