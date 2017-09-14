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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81358136813781388139 ... 8141>
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 23:18

  vitaliiangel написав:
  budivelnik написав:Патрушева зняли
между патрушевым и Ковальчу́ком пуйло выбрал ковальчука. Эти рокировки говорят о том, что мнение продолжать ли войну и что считать победой разделились (как известно именно Ковальчук подтолкнул ввп к полномасштабной). Ладно там какой нибудь мантуров, снимут и через 5 дней забудут как его звали, а Патрушев фигура серьёзная. Я бы сказал башня кремля.

Треба прохфесора Соловья подивитись. Він на прямій лінії з холодильником фюрера.
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 23:19

  Schmit написав:
  Ukrainian написав:
  Schmit написав:

Вгадай якого «генерала» найчастіше цитує пропоганда кацапів? :lol:
Як думаєш чому так ?

5 червня 2021 року Сергія Кривоноса було звільнено з військової служби в Збройних Силах України

Генерал Кривонос: Оборона ВСУ рушится из-за мощных ударов российских дронов
https://rg.ru/2024/05/12/general-krivon ... ronov.html

https://russian.rt.com/ussr/news/131224 ... borona-vsu
На Украине назвали Харьков проблемой для ВСУ

Генерал ВСУ Кривонос: у Украины будут проблемы при обороне Харькова
https://ura.news/news/1052767265

А кого їм цитувати, земарафон, який розповідає про "ми вже перемогли"? Наші ЗМІ також деколи заглядують, що там пишуть кацапські воєнкори і що? це зрада?...
До речі мене жодне з цих кацапських посилань не працює.

Тобто вважаєш це досягненням «генерала» що його цитують ЗМІ кацапів ?
Прикріпи посилання українських ЗМІ які цитують російського «генерала» з такою ж частотою?
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 23:20

  vitaliiangel написав:
  budivelnik написав:Патрушева зняли
между патрушевым и Ковальчу́ком пуйло выбрал ковальчука. Эти рокировки говорят о том, что мнение продолжать ли войну и что считать победой разделились (как известно именно Ковальчук подтолкнул ввп к полномасштабной). Ладно там какой нибудь мантуров, снимут и через 5 дней забудут как его звали, а Патрушев фигура серьёзная. Я бы сказал башня кремля.

Тобто тепер визначалось? На користь воювати.
Раз патрушева зняли.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 23:21

ЛАД
Полно— это слишком относительно. Вот попробуйте ради интереса купить билет в Киев на ближайшие 3-4 дня. Подсказка: а) билетов нет, и есть обратные; б) обычно Вт, Ср и Чт это НЕ слишком популярные дни и билеты можно купить за день-два наперёд.
Востаннє редагувалось serg1974 в Нед 12 тра, 2024 23:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 23:22

  detroytred написав:Тобто тепер визначалось? На користь воювати.
Раз патрушева зняли.
воевать можно по разному, ракеты пулять или харьков захватывать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 23:23

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вот интересно, "бросивших позиции 125 ТРО" заставляли подписывать акты приёма-передачи под дулом пистолета или они пытаются таким образом оправдаться за оставление позиций?
І хто це у нас вороже іпсо розповсюджує так завзято?

Вы.
Когда голословно обвиняете Президента в том, что он соврал о фортификации в Харьковской области.
И делаете это на основе слов Дениса Ярославского, имеющего достаточно сомнительную репутацию.
При этом его (Дениса) словам об отсутствии фортификационных сооружений вы верите, а его же словам о "бросивших позиции 125 ТРО" нет. При этом об отсутствии фортификации вы расписали уже достаточно много.
Чем объяснить такую "избирательность"?
В то, что вам платит ФСБ, не верю.
Остаются одно объяснение - явная гениальность.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 12 тра, 2024 23:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 23:23

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Тобто тепер визначалось? На користь воювати.
Раз патрушева зняли.
воевать можно по разному, ракеты пулять или харьков захватывать.

Так Ковальчук був за який варіант?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 23:24

  Hotab написав:Читав цей його виступ.
Вирішив порити його біографію.
Ох є в мене підозра, що міг на відкаті все що хочеш підписати і гроші за фортифікацію розділити.
Не довіряю я екс-високопосадовцям прикордонної служби.
Там чесних нема і не було жодного. І коли такому дають бригаду під час війни (величезне поле для зловживань)
Але може я не прав, Хз..

Цілий генерал - лейтенант пішов комбригом.
А підполковник Hotab не хоче взяти під командування взвод штурмовиків.
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 23:26

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Тобто тепер визначалось? На користь воювати.
Раз патрушева зняли.
воевать можно по разному, ракеты пулять или харьков захватывать.

Так Ковальчук був за який варіант?

та откуда ж я знаю) у сво опять поменялись цели, очевидно шойгу был не готов захватывать миллионники поэтому его турнули, надо кто-то ещё безумнее.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 23:30

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вот интересно, "бросивших позиции 125 ТРО" заставляли подписывать акты приёма-передачи под дулом пистолета или они пытаются таким образом оправдаться за оставление позиций?
І хто це у нас вороже іпсо розповсюджує так завзято?

Вы.
Когда голословно обвиняете Президента в том, что он соврал о фортификации в Харьковской области.
И делаете это на основе слов Дениса Ярославского, имеющего достаточно сомнительную репутацию.
При этом его (Дениса) словам об отсутствии фортификационных сооружений вы верите, а его же словам о "бросивших позиции 125 ТРО" нет. При этом об отсутствии фортификации вы расписали уже достаточно много.
Чем объяснить такую "избирательность"?
В то, что вам платит ФСБ, не верю.
Остаются одно объяснение - явная гениальность.

От.
Я теж вважав, що обговорення йде стосовно інфо від оцього Ярославського.
І до Вас претензії по цьому.
Запитав Будівельника.
Щоб визначив.

А в нього якесь своє...
При цьому докори у Ваш бік з цитуванням Ярославського (там жирним виділено в лапках у Вашому тексті).
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 12 тра, 2024 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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