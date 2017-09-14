|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 12 тра, 2024 23:18
vitaliiangel написав: budivelnik написав:
Патрушева зняли
между патрушевым и Ковальчу́ком пуйло выбрал ковальчука. Эти рокировки говорят о том, что мнение продолжать ли войну и что считать победой разделились (как известно именно Ковальчук подтолкнул ввп к полномасштабной). Ладно там какой нибудь мантуров, снимут и через 5 дней забудут как его звали, а Патрушев фигура серьёзная. Я бы сказал башня кремля.
Треба прохфесора Соловья подивитись. Він на прямій лінії з холодильником фюрера.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8286
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1839 раз.
- Подякували: 2238 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 12 тра, 2024 23:19
Schmit написав:
А кого їм цитувати, земарафон, який розповідає про "ми вже перемогли"? Наші ЗМІ також деколи заглядують, що там пишуть кацапські воєнкори і що? це зрада?...
До речі мене жодне з цих кацапських посилань не працює.
Тобто вважаєш це досягненням «генерала» що його цитують ЗМІ кацапів ?
Прикріпи посилання українських ЗМІ які цитують російського «генерала» з такою ж частотою?
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11968
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 777 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 12 тра, 2024 23:20
vitaliiangel написав: budivelnik написав:
Патрушева зняли
между патрушевым и Ковальчу́ком пуйло выбрал ковальчука. Эти рокировки говорят о том, что мнение продолжать ли войну и что считать победой разделились (как известно именно Ковальчук подтолкнул ввп к полномасштабной). Ладно там какой нибудь мантуров, снимут и через 5 дней забудут как его звали, а Патрушев фигура серьёзная. Я бы сказал башня кремля.
Тобто тепер визначалось? На користь воювати.
Раз патрушева зняли.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28515
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 тра, 2024 23:21
ЛАД
Полно— это слишком относительно. Вот попробуйте ради интереса купить билет в Киев на ближайшие 3-4 дня. Подсказка: а) билетов нет, и есть обратные; б) обычно Вт, Ср и Чт это НЕ слишком популярные дни и билеты можно купить за день-два наперёд.
Востаннє редагувалось serg1974
в Нед 12 тра, 2024 23:25, всього редагувалось 1 раз.
-
serg1974
-
-
- Повідомлень: 831
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 тра, 2024 23:22
detroytred написав:
Тобто тепер визначалось? На користь воювати.
Раз патрушева зняли.
воевать можно по разному, ракеты пулять или харьков захватывать.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23278
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2397 раз.
- Подякували: 3345 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 12 тра, 2024 23:23
budivelnik написав: ЛАД написав:
Вот интересно, "бросивших позиции 125 ТРО
" заставляли подписывать акты приёма-передачи под дулом пистолета или они пытаются таким образом оправдаться за оставление позиций?
І хто це у нас вороже іпсо розповсюджує так завзято?
Вы.
Когда голословно обвиняете Президента в том, что он соврал о фортификации в Харьковской области.
И делаете это на основе слов Дениса Ярославского, имеющего достаточно сомнительную репутацию.
При этом его (Дениса) словам об отсутствии фортификационных сооружений вы верите, а его же словам о "бросивших позиции 125 ТРО" нет. При этом об отсутствии фортификации вы расписали уже достаточно много.
Чем объяснить такую "избирательность"?
В то, что вам платит ФСБ, не верю.
Остаются одно объяснение - явная гениальность.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 12 тра, 2024 23:24, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28698
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Нед 12 тра, 2024 23:23
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Тобто тепер визначалось? На користь воювати.
Раз патрушева зняли.
воевать можно по разному, ракеты пулять или харьков захватывать.
Так Ковальчук був за який варіант?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28515
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 тра, 2024 23:24
Hotab написав:
Читав цей його виступ.
Вирішив порити його біографію.
Ох є в мене підозра, що міг на відкаті все що хочеш підписати і гроші за фортифікацію розділити.
Не довіряю я екс-високопосадовцям прикордонної служби.
Там чесних нема і не було жодного. І коли такому дають бригаду під час війни (величезне поле для зловживань)
Але може я не прав, Хз..
Цілий генерал - лейтенант пішов комбригом.
А підполковник Hotab не хоче взяти під командування взвод штурмовиків.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8286
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1839 раз.
- Подякували: 2238 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 12 тра, 2024 23:26
detroytred написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
Тобто тепер визначалось? На користь воювати.
Раз патрушева зняли.
воевать можно по разному, ракеты пулять или харьков захватывать.
Так Ковальчук був за який варіант?
та откуда ж я знаю) у сво опять поменялись цели, очевидно шойгу был не готов захватывать миллионники поэтому его турнули, надо кто-то ещё безумнее.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23278
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2397 раз.
- Подякували: 3345 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 12 тра, 2024 23:30
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Вот интересно, "бросивших позиции 125 ТРО
" заставляли подписывать акты приёма-передачи под дулом пистолета или они пытаются таким образом оправдаться за оставление позиций?
І хто це у нас вороже іпсо розповсюджує так завзято?
Вы.
Когда голословно обвиняете Президента в том, что он соврал о фортификации в Харьковской области.
И делаете это на основе слов Дениса Ярославского, имеющего достаточно сомнительную репутацию.
При этом его (Дениса) словам об отсутствии фортификационных сооружений вы верите, а его же словам о "бросивших позиции 125 ТРО" нет. При этом об отсутствии фортификации вы расписали уже достаточно много.
Чем объяснить такую "избирательность"?
В то, что вам платит ФСБ, не верю.
Остаются одно объяснение - явная гениальность.
От.
Я теж вважав, що обговорення йде стосовно інфо від оцього Ярославського.
І до Вас претензії по цьому.
Запитав Будівельника.
Щоб визначив.
А в нього якесь своє...
При цьому докори у Ваш бік з цитуванням Ярославського (там жирним виділено в лапках у Вашому тексті).
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 12 тра, 2024 23:40, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28515
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|32742
|
|
|1493
|194321
|
|
|6076
|635305
|
|