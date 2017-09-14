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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 813681378138813981408141>
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 23:31

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:
  Ukrainian написав:А кого їм цитувати, земарафон, який розповідає про "ми вже перемогли"? Наші ЗМІ також деколи заглядують, що там пишуть кацапські воєнкори і що? це зрада?...
До речі мене жодне з цих кацапських посилань не працює.

Тобто вважаєш це досягненням «генерала» що його цитують ЗМІ кацапів ?
Прикріпи посилання українських ЗМІ які цитують російського «генерала» з такою ж частотою?

На відміну від вас ворожі ресурси не читаю. Ви переводите дискусію в якусь дурість, як завжди, є зауваження по суті - заперечуйте, ні - мовчіть.
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 23:31

  vitaliiangel написав: надо кто-то ещё безумнее.

Во. Саме це я уточнював.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 23:34

  serg1974 написав:Полно— это слишком относительно. Вот попробуйте ради интереса купить билет в Киев на ближайшие 3-4 дня. Подсказка: а) билетов нет, и есть обратные;

Дивлюсь на завтра
18:55, купе 86 місць, 608 гривень.
22:38, купе 56 місць 608 гривень.
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 23:44

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав: надо кто-то ещё безумнее.

Во. Саме це я уточнював.

аккуратно предположу что безумие пу считает своей сильной стороной, но в последнее время как-то расслабился и коэф.безумия снизился. Вот решил нагнать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 23:44

  UA написав:
  Hotab написав:Читав цей його виступ.
Вирішив порити його біографію.
Ох є в мене підозра, що міг на відкаті все що хочеш підписати і гроші за фортифікацію розділити.
Не довіряю я екс-високопосадовцям прикордонної служби.
Там чесних нема і не було жодного. І коли такому дають бригаду під час війни (величезне поле для зловживань)
Але може я не прав, Хз..

Цілий генерал - лейтенант пішов комбригом.
А підполковник Hotab не хоче взяти під командування взвод штурмовиків.

Молодший лейтенант військова кафедра ? Підеш штурмовиком до Hotab ? :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 00:01

UA,


А підполковник Hotab не хоче взяти під командування взвод штурмовиків.


Хотаб не хоче не лише взвод.
Дуже багато є речей, які він не хоче. Але це не проблема, коли він хоче і робить інші речі.
Що робить корисного для воюючої держави UA?
Цікавить корисне, бо «трясеться перед мобілізацією» не є таким

Ukrainian

Молодший лейтенант військова кафедра ? Підеш штурмовиком до Hotab ? :lol:


Більшість грошей вже за кордоном, з решти (в арендній нерухомості) податки не платяться. Такі люди не йдуть захищати державу.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 13 тра, 2024 00:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 00:06

  Hotab написав:katso


Прикинь ты служишь а тебе ТЦК счет заблокировал.


Сколько еще вы будете нести этот бред??
Почему настолько начинает отключаться мозг от страха перед мобилизацией? (Не только у вас)
1. ТЦК не блокирует счета. Это делает ДВС
2. Чтобы дойти до блокировки счетов, надо игнорить не только «ошибочные повестки» пребывая на фронте, но и ошибочные штрафы. Не один , и продолжительно.


То есть один штраф игнорить можо? :lol: Вот человек ходил в ТЦК и получил повестку по итогу - https://www.rbc.ua/ukr/styler/veteranu- ... 04883.html - после того как вступит в силу закон про штрафы 25т с блокировками то он также узнает что на нем штраф 25т грн (если не явится в ТЦК будучи на фронте или на лечении как в этом случае), и имущество арестовано "в обеспечение штрафа", да, через ДВС и т.п.
Ветеран Олег Симороз, который потерял обе ноги на фронте, возмутился действиями работников ТЦК. Ему принесли повестку, хотя военный получал штамп о снятии с военного учета именно в этом Центре комплектования.
katso
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 00:07

  Ukrainian написав:
  UA написав:Цілий генерал - лейтенант пішов комбригом.
А підполковник Hotab не хоче взяти під командування взвод штурмовиків.

Молодший лейтенант військова кафедра ? Підеш штурмовиком до Hotab ? :lol:

До Hotab?
Якщо він доб'ється переведення Успіха до нього, то замом з МПЗ
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 00:07

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вот интересно, "бросивших позиции 125 ТРО" заставляли подписывать акты приёма-передачи под дулом пистолета или они пытаются таким образом оправдаться за оставление позиций?
І хто це у нас вороже іпсо розповсюджує так завзято?
https://www.facebook.com/125tro.lviv.ua
125 окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України
4 год ·
🔵 Слава Україні!
Після загострення ситуації на Харківщині, у тому числі в смузі відповідальності 125 окремої бригади ТрО ЗСУ, в медіапросторі з'явилися вкраплення відвертої ІПСО.
Чи то від незнання ситуації, чи від бажання нашкодити, окремі резиденти соціальних мереж розповсюджують абсолютно неправдиву інформацію про неготовність Сил оборони до наступу ворога, або ще гірше, про відступ окремих підрозділів із ввірених їм оборонних рубежів.
🟡 Відповідально заявляю, що ситуація в смузі оборони нашої бригади складна, але контрольована. Підрозділи 125 обр ТрО ЗСУ дають відсіч переважаючим силам противника, зберігаючи сталість в бойових порядках.
Населені пункти, в які зайшов ворог, знаходилися у постійній "сірій зоні", а тому успіх противника є достатньо умовним і коштує йому величезних втрат в техніці і живій силі.
Територія, зайнята противником, локалізована і по ньому здійснюється постійне вогневе ураження!
❕Закликаю і прошу усіх вірити та підтримувати Сили оборони, у тому числі воїнів нашої 125 обр ТрО.
Тримаймо стрій!
🇺🇦 Героям Слава!
_________
Командир 125 обр ТрО
генерал-лейтенант
Артур ГОРБЕНКО


Так може і укріплення нормальні є і були.
(Скоріше за все так і є. Зе перевіряв основну лінію оборони. І основна лінія оборони норм. А орки пройшли легко лише сіру зону.)

І хто тоді тут про Верховного увесь день розповсюджував?))) Завзято.
Труси-хрестик.

Бійці 92-ї ОШБр показали фортифікації на Харківському напрямку, які "не збудували" – відео
https://informator.ua/uk/biyci-92-ji-os ... vali-video
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 00:11

UA

До Hotab?
Якщо він доб'ється переведення Успіха до нього, то замом з МПЗ


У взводі нема зама з МПЗ. Барани, які навіть цього не знають, мені в підпорядкування не треба. Мити снаряди бігом марш. :lol:
Hotab
 
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  #<1 ... 813681378138813981408141>
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