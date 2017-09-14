Hotab написав:Читав цей його виступ. Вирішив порити його біографію. Ох є в мене підозра, що міг на відкаті все що хочеш підписати і гроші за фортифікацію розділити. Не довіряю я екс-високопосадовцям прикордонної служби. Там чесних нема і не було жодного. І коли такому дають бригаду під час війни (величезне поле для зловживань) Але може я не прав, Хз..
Цілий генерал - лейтенант пішов комбригом. А підполковник Hotab не хоче взяти під командування взвод штурмовиків.
Молодший лейтенант військова кафедра ? Підеш штурмовиком до Hotab ?
А простих гречкосіїв, які бойову зброю бачили тільки у кіно, чомусь ніхто і не запитує, - обов'язок.
ЛАД написав:План хороший. Но для него нужны соответствующие ресурсы. Те же "танкові клінья гудеріана". "Херячать" по Харькову уже пару месяцев.
мое мнение подойдут на выстрел гаубицы и начнут херачить, как херачили по Ирпеню. Активно херачили ЕМНИП 5 дней и от некоторых районов остались только руины.
Это уже было. И не 5 дней.
ЛАД а как дела с электроснабжением?
Стало лучше. Отключения по графику на 3 часа в день. Сегодня и вчера не отключали, хотя график действует. Вероятно, благодаря выходным. Хуже с перспективами отопления. Hotab
Вероятность исполнения прогноза выше/ниже/равна прогнозу о «курс в феврале максимум 38.5, далее вниз к лету 37.50(20)»?
К сожалению, выше. По Харькову центрального отопления практически точно не будет. Сейчас ставится вопрос о мобильных котельнях, когенерационных установках и т.п. Читал комментарий, что для Харькова их нужно не менее 1500. Цена одной от 1 млн долл. Удастся ли России повторить "опыт" Харькова в других городах? Очень надеюсь, что нет.
ЛАД написав:К сожалению, выше. По Харькову центрального отопления практически точно не будет. Сейчас ставится вопрос о мобильных котельнях, когенерационных установках и т.п. Читал комментарий, что для Харькова их нужно не менее 1500. Цена одной от 1 млн долл. Удастся ли России повторить "опыт" Харькова в других городах? Очень надеюсь, что нет.
Кажуть Харьків до кінця травня будуть кошмарить На диво, в Києві, напливу нових переселенців харків'ян не спостерігається.
serg1974 написав:ЛАД Полно— это слишком относительно. Вот попробуйте ради интереса купить билет в Киев на ближайшие 3-4 дня. Подсказка: а) билетов нет, и есть обратные; б) обычно Вт, Ср и Чт это НЕ слишком популярные дни и билеты можно купить за день-два наперёд.
Абсолютные цифры, естественно, не знаю. Но не очень понял, какая связь между количеством детей в Харькове и сложностью купить билеты? Кстати, дочка ездила на майские во Львов - туда 30-го, обратно 4-го. Билеты взяли без больших проблем. Я в апреле ездил в Черкассы. Автобусом. Правда, не в выходные. Билеты брал предыдущим вечером.
ЛАД написав:План хороший. Но для него нужны соответствующие ресурсы. Те же "танкові клінья гудеріана". "Херячать" по Харькову уже пару месяцев.
мое мнение подойдут на выстрел гаубицы и начнут херачить, как херачили по Ирпеню. Активно херачили ЕМНИП 5 дней и от некоторых районов остались только руины.
Это уже было. И не 5 дней.
ЛАД а как дела с электроснабжением?
Стало лучше. Отключения по графику на 3 часа в день. Сегодня и вчера не отключали, хотя график действует. Вероятно, благодаря выходным. Хуже с перспективами отопления. Hotab
Вероятность исполнения прогноза выше/ниже/равна прогнозу о «курс в феврале максимум 38.5, далее вниз к лету 37.50(20)»?
К сожалению, выше. По Харькову центрального отопления практически точно не будет. Сейчас ставится вопрос о мобильных котельнях, когенерационных установках и т.п. Читал комментарий, что для Харькова их нужно не менее 1500. Цена одной от 1 млн долл. Удастся ли России повторить "опыт" Харькова в других городах? Очень надеюсь, что нет.
Децентралізація опалення назріла давно шкода що вирішили її в такий спосіб. В Данії опалюють соломою від міні котелень будинки.
Централізоване теплопостачання у данському містечку Аунінг забезпечує котельня на біомасі, яка має надсучасну установку на соломі потужністю 12 МВт і температурним режимом 110 °C за максимального потоку і 40 °C зворотної.
ЛАД написав:Вот интересно, "бросивших позиции 125 ТРО" заставляли подписывать акты приёма-передачи под дулом пистолета или они пытаются таким образом оправдаться за оставление позиций?
І хто це у нас вороже іпсо розповсюджує так завзято?
Вы. Когда голословно обвиняете Президента в том, что он соврал о фортификации в Харьковской области.
Ще один корисний ідіот 1 Я з Львова, 125 бригада ТРО - львівська, 5 сторінок тому описував що укріплення в бригади виключно ті які вони викопали самостійно , тобто окопи і все. При цьому зробив зноску- що інформація не по всіх 200 км, а по 10 км... Населенний пунк я не називав, але джерелу вірю. Звідки в львівянина джерела в бригаді сформованій у Львові - нафантазуй собі сам 2 По моїй дискусії з стм... Прошу звернути увагу оточуючих а - я цікавився чи є зворотній канал звязку в виборців Зеленського з Зеленським б - я цікавився чому Зеленський поїхав на Харківський напрямок в квітні 2024 і заявив про наявність укріплень , в той час коли Буданов повинен був доповісти що орки планують атакувати Харківщину, а раз так то ймовірність прорива висока і таким чином вийде що Зеленський обдурив Українців в - ще один поверхапайко в треуголці , незважаючи на свою дику ненависть як до мене так і до мого опонента стм - вирішив зробити СВІЙ ТУПИЙ висновок з дискусії в якій участі не приймав і теми не зрозумів...
Тому пояснюю для тих в кого вавка в голові замість мозку Хоч я й заявляю що кінцевий результат нашої діяльності на 95% залежить від нас і 5% від влади...це не заперечує того , що у випадку коли влада на мій погляд робить дурні рішення-я зроблю так як робив лад і дейтройт все своє життя-засуну язик в пяту точку і з німими захватом буду їсти очима начальство Я не те що залишаю за собою право озвучити ці помилки я навіть шукаю варіанти як їх запобігти..
Але двом пенсіонерам з старчим маразмом- цього ж не зрозуміти...
detroytred написав:Ти сьогодні весь день Верховного чехвостив за оті, як ти вказав 10 км вручну основної лінії оборони чи ні? Бо - да, я твої оті діалоги лише по діагоналі бачив.
Шукаєш способів свалу... Ти настільки примітив що читати дебати мої з стм повинен чотири рази на ніч і зранку ще раз повторити щоб зрозуміти 5% від прочитаного а ти так як і кіосакі - прочитав по діагоналі і вже ІКАНАМІСТОМ став... Перечитай що я відповів твоєму аналогу по розумовому розвитку-там більше менш добре описано.. але чур не по діагоналі, бо ще станеш радником Верховного....