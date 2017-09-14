Додано: Пон 13 тра, 2024 00:49

ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Вот интересно, "бросивших позиции 125 ТРО" заставляли подписывать акты приёма-передачи под дулом пистолета или они пытаются таким образом оправдаться за оставление позиций? Вот интересно, "" заставляли подписывать акты приёма-передачи под дулом пистолета или они пытаются таким образом оправдаться за оставление позиций? І хто це у нас вороже іпсо розповсюджує так завзято? І хто це у нас вороже іпсо розповсюджує так завзято?

Вы.

Когда голословно обвиняете Президента в том, что он соврал о фортификации в Харьковской области. Вы.Когда голословно обвиняете Президента в том, что он соврал о фортификации в Харьковской области.

Ще один корисний ідіот1 Я з Львова, 125 бригада ТРО - львівська, 5 сторінок тому описував що укріплення в бригади виключно ті які вони викопали самостійно , тобто окопи і все.При цьому зробив зноску- що інформація не по всіх 200 км, а по 10 км...Населенний пунк я не називав, але джерелу вірю.Звідки в львівянина джерела в бригаді сформованій у Львові - нафантазуй собі сам2 По моїй дискусії з стм...Прошу звернути увагу оточуючиха - я цікавився чи є зворотній канал звязку в виборців Зеленського з Зеленськимб - я цікавився чому Зеленський поїхав на Харківський напрямок в квітні 2024 і заявив про наявність укріплень , в той час коли Буданов повинен був доповісти що орки планують атакувати Харківщину, а раз так то ймовірність прорива висока і таким чином вийде що Зеленський обдурив Українцівв - ще один поверхапайко в треуголці , незважаючи на свою дику ненависть як до мене так і до мого опонента стм - вирішив зробити СВІЙ ТУПИЙ висновок з дискусії в якій участі не приймав і теми не зрозумів...Тому пояснюю для тих в кого вавка в голові замість мозкуХоч я й заявляю що кінцевий результат нашої діяльності на 95% залежить від нас і 5% від влади...це не заперечує того , що у випадку коли влада на мій погляд робить дурні рішення-я зроблю такЯ не те що залишаю за собою право озвучити ці помилкия навіть шукаю варіанти як їх запобігти..Але двом пенсіонерам з старчим маразмом- цього ж не зрозуміти...