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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8138813981408141>
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 00:59

  The_Rebel написав:Шойгу! Герасимов! Где Шойгу???

Совбез.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 01:00

  budivelnik написав:
  ЛАД"[quote="5724453:budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вот интересно, "бросивших позиции 125 ТРО" заставляли подписывать акты приёма-передачи под дулом пистолета или они пытаются таким образом оправдаться за оставление позиций?
І хто це у нас вороже іпсо розповсюджує так завзято?

Вы.
Когда голословно обвиняете Президента в том, что он соврал о фортификации в Харьковской области.[/quoteЩе один корисний ідіот
1 Я з Львова, 125 бригада ТРО - львівська, 5 сторінок тому описував що укріплення в бригади виключно ті які вони викопали самостійно , тобто окопи і все.
При цьому зробив зноску- що інформація не по всіх 200 км, а по 10 км...
Населенний пунк я не називав, але джерелу вірю.
Звідки в львівянина джерела в бригаді сформованій у Львові - нафантазуй собі сам
2 По моїй дискусії з стм...
Прошу звернути увагу оточуючих
а - я цікавився чи є зворотній канал звязку в виборців Зеленського з Зеленським
б - я цікавився чому Зеленський поїхав на Харківський напрямок в квітні 2024 і заявив про наявність укріплень , в той час коли Буданов повинен був доповісти що орки планують атакувати Харківщину, а раз так то ймовірність прорива висока і таким чином вийде що Зеленський обдурив Українців
в - ще один поверхапайко в треуголці , незважаючи на свою дику ненависть як до мене так і до мого опонента стм - вирішив зробити СВІЙ ТУПИЙ висновок з дискусії в якій участі не приймав і теми не зрозумів...

Тому пояснюю для тих в кого вавка в голові замість мозку
Хоч я й заявляю що кінцевий результат нашої діяльності на 95% залежить від нас і 5% від влади...це не заперечує того , що у випадку коли влада на мій погляд робить дурні рішення-я зроблю так як робив лад і дейтройт все своє життя-засуну язик в пяту точку і з німими захватом буду їсти очима начальство
Я не те що залишаю за собою право озвучити ці помилки
я навіть шукаю варіанти як їх запобігти..

Але двом пенсіонерам з старчим маразмом- цього ж не зрозуміти...

Ще раз, дивак --- де оті 10 км.?
В якій лінії оборони? Яку лінію показували ЗЕ?

Тобто як ти на підставі лише 10 км. виритих вручну може на самій передній лінії, де інакше, як вручну не копають, бо техніку не задієш, наробив оту купу своїх тверджень???

Про це тебе питав я.
А на що ЛАД тобі вказав перечитай ще рази три.

І стосовно заговорювання чим ти цікавився -- це зветься підміна предмету. Тобі вказалося на іпсошні твої твердження під час, коли ти ото цікавився. Оті твої твердження і є предметом.
А совдеп це в тебе .... з твоїми вимогами до інших. Самий комуняцький підхід.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 13 тра, 2024 01:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 01:05

  Schmit написав:
  Ukrainian написав:Молодший лейтенант військова кафедра ? Підеш штурмовиком до Hotab ? :lol:

А простих гречкосіїв, які бойову зброю бачили тільки у кіно, чомусь ніхто і не запитує, - обов'язок.

Військові пенсіонери це професійні уклоністи. З досвідом.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 01:09

  detroytred написав:
  The_Rebel написав:Шойгу! Герасимов! Где Шойгу???

Совбез.

Старий радянський фокус.
Хочешь прибрати з посади - відправ на підвищення в дещо інше середовище.
Далі службова невідповідність. Не виправдав покладених надій.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 01:10

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:.......
Но тримати дітей зараз в харкові причин не бачу.

Детей в Харькове сейчас полно.
В отличие от лета 2022.

И мой младший с женой и ребенком сейчас вернулись в Харьков.
После 10 дней в США (гостили у нас) и месяца в Испании (активно работали на удаленке, в Харькове это сложно из-за отключений эл-ва).
Я только развел руками.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 01:11

detroytred
В тебе особисто є розуміння того що ти не в стані ЗРОЗУМІТИ 99% інформації яку отримуєш від людей які на відміну від тебе
ПРИЙМАЛИ рішення і НЕСЛИ за них відповідальність
а не так як ти
ВИКОНУВАЛИ чужі рішення і відповідальність не несли ,
бо за наказ відповідає не той хто виконує-а той хто віддає?
Ти хоч розумієш що в цій компоненті ти професійно деформований?
а в перекладі на хлопський
- тупий виконавець якому не потрібно нічого аналізувати.
Ти чіпляєшся до того що бачиш..
яка лінія, які 10 км...лінія відповідальності 125-ки..при цьому я бувший військовий і ніколи не цікавився навіть при пянці питаннями які можуть становити військову таємницю( яка лінія(перша/друга/третя) , коло якого населенного пункту і так далі і тому подібне

Але моя дискусія з стм-це не спроба звинуватити Зеленського в брехні...( це те що ти зрозумів)
я проти виборів під час війни , навіть якщо Зеленський привів до влади людей , які на мій погляд ведуть нас не туди.
А знаєш чому?
Бо на відміну від тупого солдафона який приймає все буквально...
Україна приймає все крізь призму-доцільно(ефективно)
Тому я від дебати з наміром ПОКРАЩИТИ ситуацію для самого Зеленського , а не проти нього...

Але ж це для тебе розрив шаблону і ти здурі зараз понасмикаєш цитат в яких ТОБІ ЗДАЄТЬСЯ що я звинувачую владу...

Зможеш прочитати це повідомлення хоча б два рази перш ніж будеш відповідати?

ПС
Для того щоб зрозуміти що ти затичка яка лізе туди куди її не просять
спробуй дати СОБІ відповідь
Я дискутував з СТМ
Вона мене не звинувачує в тому що я наїхав на Зеленського
Можеш відповісти чому?
чому в неї інше враження по відношенню до дебатів ніж в тебе? і це при тому що ти участі в цих дебатах-не брав.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 01:20

Будівельник
Багато букофф.
Але не по суті предметів.

Ніхто тебе прив'язку отих 10 км. до місцезнаходження і не питав.
По цьому тепер з тобой все зрозуміло.

Окремі твердження іпсошні...
До просто самої твоєї критики, багатьох твоїх тверджень ніяких претензій нема. До, як ти кажеш, наїзду на Зе претензій нема.
Тобто ти знов напідмінював предмети.

Подивись на що саме я відреагував.
Не підмінюй і в цьому випадку.
І уж куди-коли ваша зграя лізе при моїх обговореннях.... як ти кажеш, затичками. І як ти лізеш до мене, згадуючи.
Ще докоряєш мені втручанням?!
Ну а щоб ще в мене враження співпадали з СТМ... ти про що? Схаменись) таким аргументувати в мій бік.

Як бачиш, ти навіть гірше, ніж звичайний виконавець. Вся твоя аналітика суцільні перекручування, як тобі схотілося.
Не боїсь, стм втекла від твоїх єралашиків, і я теж не буду, як раніше, роками і сторінками з тобою *дискутувати*.
Треба буде від мене цитування, то так одразу і проси. Щоб я тобі алаверди образ не повертав.
Тобто покинь оту зграю, нормально пиши, деякий час тобі ж вдавалося.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 13 тра, 2024 01:45, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 01:31

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Banderlog написав:.......
Но тримати дітей зараз в харкові причин не бачу.

Детей в Харькове сейчас полно.
В отличие от лета 2022.

И мой младший с женой и ребенком сейчас вернулись в Харьков.
После 10 дней в США (гостили у нас) и месяца в Испании (активно работали на удаленке, в Харькове это сложно из-за отключений эл-ва).
Я только развел руками.

Вопрос может стать в мобильности. Активно работать можно и в Ужгороде, вообще тихо как в Испании ) Ив.Франковск - прекрасный город, дешевле Львова, развивается.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 01:49

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:-----------------------
ЛАД
Вот интересно, "бросивших позиции 125 ТРО" заставляли подписывать акты приёма-передачи под дулом пистолета или они пытаются таким образом оправдаться за оставление позиций?
-----------------------
І хто це у нас вороже іпсо розповсюджує так завзято?

Вы.
Когда голословно обвиняете Президента в том, что он соврал о фортификации в Харьковской области.

.....
1 Я з Львова, 125 бригада ТРО - львівська, 5 сторінок тому описував що укріплення в бригади виключно ті які вони викопали самостійно , тобто окопи і все.
При цьому зробив зноску- що інформація не по всіх 200 км, а по 10 км...
Населенний пунк я не називав, але джерелу вірю.
Звідки в львівянина джерела в бригаді сформованій у Львові - нафантазуй собі сам
.......

1. 10 км из 200 км - исчерпывающая информация. :)
2. Не знаю, где эти 10 км и на каком удалении от границы занимает позиции 125 ТРО (да и знал бы, не писал). Возможно, они стоят в 1 км от границы или ещё меньше. Даже прапорщику понятно, что никто не будет под постоянными обстрелами строить укрепления в непосредственной близости от противника (как в том же Пыльном или Стрелечьем). Вполне возможно, что их сделали, к примеру, в 10 км от границы.
3. При этом я не исключаю возможности/вероятности того, что, действительно, деньги разворовали и укрепления не построены или построены не везде, где необходимо. Но данных так утверждать у меня нет. И у вас тоже. И если даже такое произошло, то вина в этом не Зеленского. Воровали у нас и при Порошенко, и при всех других президентах. По утверждениям Шамана и некоторых других это (воровство) наследие "совка". Не буду спорить, но при "совке" воровства в таких масштабах, как в незалежной, не было.
Зеленского можно обвинить разве что в том, что не применяет таких мер, как товарищ Сталин - не расстреливает быстро и беспощадно. Хотя за разворовывание средств и невыполнение заданий при строительстве укреплений (если это правда) стоило бы расстрелять.
Но я себе представляю вопли на форуме при этом. :)

P.s. Давно привык, что когда человек рагуль, то разговаривать без предельного хамства он просто не умеет. Поэтому простите за ответ, но больше с вами общаться не буду. Не знаю, почему сейчас не видна подпись под постом - у меня там "не разговаривать с будивельником".
Жалобу на ваш пост сейчас напишу.
Детройт, вы напрасно процитировали его пост полностью. Его пост удалят (надеюсь), а в вашей цитате останется. Если можно, отредактируйте.
Рагу́ль (также рогу́ль[1]; укр. рагуль или ро́гуль) — жаргонный[2] термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина[3], не усвоившего городские обычаи и культуру ....

«Словарь русских народных говоров» фиксирует слово в брянском говоре русского языка, начиная с 1935 года, с правописанием через «о» как ругательство в адрес грубого деревенского человека[4]. Ментальность такого глупого[2], малообразованного человека называется рагулизмом. Жаргонизм «рагульство» обозначает глупость, абсурд
.......По утверждению В. Окаринского, прозвище не слишком связано с межнациональными отношениями; авторы эпатажной «Энциклопедии нашего украиноведения»[6] считают «рагуля» грубым синонимом слова «бык» (тот, кто «быкует»).

Из Вики.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 02:07

stm
Почему-то Ваша сегодняшняя ссылка https://www./nv.ua/amp/v-rossii-isterika-k-chemu-priveli-udary-ukrainy-po-npz-50417324.html не открывается.
Не удается получить доступ к сайту
Проверьте, нет ли опечаток в имени хоста http://www..

Понял, в чём дело - надо убрать "www". Правильно https://nv.ua/amp/butusov-rasskazal-o-tom-kak-prodvigaetsya-rossiyskoe-nastuplenie-v-harkovskoy-oblasti-50417556.html?next-page=1.
Но спасибо, там же следом заметка Бутусова "Обстановка по российскому наступлению в Харьковский области". Значительно более объективная, чем комментарии Доника, Цаплиенко и Дениса Ярославского, которые пишут только об отсутствии укреплений, выдвигая очень серьёзные обвинения без каких-либо доказательств.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 13 тра, 2024 02:22, всього редагувалось 1 раз.
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