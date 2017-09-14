Додано: Пон 13 тра, 2024 01:11

detroytred

В тебе особисто є розуміння того що ти не в стані ЗРОЗУМІТИ 99% інформації яку отримуєш від людей які на відміну від тебе

ПРИЙМАЛИ рішення і НЕСЛИ за них відповідальність

а не так як ти

ВИКОНУВАЛИ чужі рішення і відповідальність не несли ,

бо за наказ відповідає не той хто виконує-а той хто віддає?

Ти хоч розумієш що в цій компоненті ти професійно деформований?

а в перекладі на хлопський

- тупий виконавець якому не потрібно нічого аналізувати.

Ти чіпляєшся до того що бачиш..

яка лінія, які 10 км...лінія відповідальності 125-ки..при цьому я бувший військовий і ніколи не цікавився навіть при пянці питаннями які можуть становити військову таємницю( яка лінія(перша/друга/третя) , коло якого населенного пункту і так далі і тому подібне



Але моя дискусія з стм-це не спроба звинуватити Зеленського в брехні...( це те що ти зрозумів)

я проти виборів під час війни , навіть якщо Зеленський привів до влади людей , які на мій погляд ведуть нас не туди.

А знаєш чому?

Бо на відміну від тупого солдафона який приймає все буквально...

Україна приймає все крізь призму-доцільно(ефективно)

Тому я від дебати з наміром ПОКРАЩИТИ ситуацію для самого Зеленського , а не проти нього...



Але ж це для тебе розрив шаблону і ти здурі зараз понасмикаєш цитат в яких ТОБІ ЗДАЄТЬСЯ що я звинувачую владу...



Зможеш прочитати це повідомлення хоча б два рази перш ніж будеш відповідати?



ПС

Для того щоб зрозуміти що ти затичка яка лізе туди куди її не просять

спробуй дати СОБІ відповідь

Я дискутував з СТМ

Вона мене не звинувачує в тому що я наїхав на Зеленського

Можеш відповісти чому?

чому в неї інше враження по відношенню до дебатів ніж в тебе? і це при тому що ти участі в цих дебатах-не брав.