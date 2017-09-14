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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8138813981408141
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 02:19

  ЛАД написав:stm
Почему-то Ваша сегодняшняя ссылка https://www./nv.ua/amp/v-rossii-isterika-k-chemu-priveli-udary-ukrainy-po-npz-50417324.html не открывается.
Не удается получить доступ к сайту
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Уберите "www./"
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 02:23

  Starikan написав:
  ЛАД написав:stm
Почему-то Ваша сегодняшняя ссылка https://www./nv.ua/amp/v-rossii-isterika-k-chemu-priveli-udary-ukrainy-po-npz-50417324.html не открывается.
Не удается получить доступ к сайту
Проверьте, нет ли опечаток в имени хоста http://www..

Уберите "www./"

Спасибо, уже понял.
Как у Вас дела? Здоровье?
Всё более-менее благополучно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 03:17

  ЛАД написав: Как у Вас дела? Здоровье?
Всё более-менее благополучно?

Здоровье в порядке для моего возраста.
Моральное состояние ни к черту.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 05:09

Перестанови рф

К чему они?
Investor_K
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