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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 13 тра, 2024 02:19
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Starikan
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Додано: Пон 13 тра, 2024 02:23
Starikan написав:
Уберите "www./"
Спасибо, уже понял.
Как у Вас дела? Здоровье?
Всё более-менее благополучно?
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ЛАД
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Додано: Пон 13 тра, 2024 03:17
ЛАД написав:
Как у Вас дела? Здоровье?
Всё более-менее благополучно?
Здоровье в порядке для моего возраста.
Моральное состояние ни к черту.
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Starikan
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Додано: Пон 13 тра, 2024 05:09
К чему они?
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Investor_K
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