Goodman написав:

ТЦК, БЗВП, де ще у вас викрадали ваші кадри?Чути правду в цій державі приходиться нечасто. Для того, щоб хоч якусь комунікацію налагодити з претендентами на службу доведеться серйозно переглянути підходи і дотримуватись власних обіцянок!Коли прозвучало в ефірах, що контрактники мають право служити в тій бригаді, куди їх беруть на контракт, ми видихнули, це хоч якийсь шанс підібрати на гражданці фахівців і вкомплектуватись. По відношеннях, наказах, БРках вже ніхто нікуди тепер нікого не переводить. Ну ок, ця проблематика зрозуміла, коли пошматована вч не може собі дозволити відпускати людей. Але що в нас з цивільними, яких ми намагаємось долучити до служби?Добре, на чужі кадри не зазіхаємо, чесно розвертаємо свою роботу з рекрутингу. Вмовити людей іти на контракт достатньо непроста задача. Між контрактом і мобілізацією люди обирають мобілізацію, в надії, що війна закінчиться раніше за довгий термін контракту. Але, якщо є можливість довкомплектуватись лише контрактниками, мать би його так, самі проспонсуємо свій рекрутинг, самі проведемо роботу, вмовимо, надамо можливості працювати за здібностями. Бо робота є для всіх.І тут на шляху претендента і вч постають перешкоди, проти яких, виявляється, не можна поперти.Я писала в пості, який видалено - ТЦК може відправити претендента-контрактника не за наданим йому з вч відношенням, а на свій розгляд. І попереджає, якщо він не проходить ВЛК, то не потрапить на контракт! Його відправлять в іншу частину. І ТЦК стверджує, що є приорітетні і неприорітетні ВЧ. Тому це не їх власна ініціатива.Оке, це як це буде значить??? ВЧ знаходить якогось очкарика айтішника, якого можна долучити до розробок програм, йому в ТЦК кажуть, в тебе здоров'я фуфло, тому ми тебе перекидаємо в приорітетнішу частину, де скоріш за все, хлопчина піде на СПшки. Туди канєшно тож треба комусь іти. Але геть усі піхотинці, повірте, зацікавлені в тому, щоб цей дрищ, сів на реб, дописав нові прошивки і прикрив кілометрів з 15 фронту з тими спшками.Шо будем з цим робить????Здорових претендентів лишилось вже небагато. У всіх здоров'я не тягне, якщо проганять контрактників за критерієм здоров'я, то ми їх не будемо мати. Тому відбір став. А мобілізованих не лише на етапі ТЦК перекидають в "пріоритетніші" частини, але й на етапі БЗВП. Що робить неприорітетним ВЧ? Задачі їм так само ставляться, людей в них теж не вистачає.Здогадуюсь, що це один із способів боротьби з корупцією. Але ж він заморозив поповнення частин і дає неправдиву інформацію претендентам, типу ТИ САМ МОЖЕШ ОБРАТИ СОБІ ВЧ. Не може получається. Треба якісь компроміси між боротьбою з корупцією і можливістю служити за контрактом у вч, яка відібрала.Або ж, якщо не у всі частини є приорітет, то хоча б надати список частин тому претенденту на вибір, нехай поїзде, з командирами познайомиться, його оцінять за здібностями, це якось би було б ефективніше і ЧЕСНО. Звідки військкомату знати, чим для підрозділу цінний цей хлопчина?А ВЛК??? може варто спростити критерії їх відбору для служби за контрактом?Загалом в данній проблематиці конкретно мене цікавлять саме наші мізки, айті та інженери, вузькопрофільні фахівці інших професій чиї напрямки ВЖЕ ВИЗНАЧЕНО КОМАНДУВАННЯМ ЗСУ, ЯК ПРИОРІТЕТНІ! НЕ МОЖНА ЇХ ТАК ПО ТУПОМУ ЗАКОПУВАТЬ!Є конкретні батальйони й роти БПЛА, РЕБ, РЕР та інші, в яких жахливий кадровий голод, а програмувати не навчиш за місяць як на БЗВП!Останні місяці маємо деякі важливі зрушення. Ведеться ціленаправлена робота з переформатування і організації нових підрозділів, які мають думати головою.ТІЛЬКИ Є НЮАНС - ДЕ БУДЕМ ГОЛОВИ БРАТЬ????Шось в нас голова рвонула вперед, а хвіст відвалився.Д Ж Е РЕ Л О :